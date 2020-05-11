Коронавирус
RT на русскомПутин поручил представить национальный план восстановления экономики
Российский президент Владимир Путин поручил правительству разработать общенациональный план действий по восстановлению занятости и доходов населения, а также возобновлению роста экономики. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
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Политика
Путин обсудит возможность продления нерабочих дней 11 мая
В понедельник, 11 мая, президент Владимир Путин проведет совещание с профильными ведомствами, на котором будет обсуждаться эпидемия коронавируса и возможность продления нерабочих дней.
РБК вчера в 10:39
Здоровье
В Петербурге подтвердили смерть еще одной медсестры с коронавирусом
Власти города 9 мая подтвердили смерть от коронавирусной инфекции трех медицинских работников – двух врачей из Александровской больницы и медсестры Госпиталя для ветеранов войн.
РИА Новости 07:51
Здоровье
Роспотребнадзор назвал критерии для снятия запретов из-за коронавируса
Роспотребнадзор назвал критерии, по которым в случае улучшения эпидситуации с коронавирусом будут в три этапа сниматься запреты и ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции.
Ведомости 08 мая в 19:46
Общество
Названы сроки открытия магазинов одежды в России
Уже на первом этапе снятия ограничений по коронавирусной инфекции в России работу смогут возобновить магазины одежды и обуви.
Карелинформ 09 мая в 15:04
Общество
Власти Тульской области разрешили гулять в парках и заниматься спортом
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин продлил режим самоизоляции в регионе до 31 мая, однако разрешил местным жителям гулять в парках, заниматься спортом и плавать в бассейнах.
РБК 03:16
Здоровье
Названы критерии для госпитализации в стационар с COVID-19
При госпитализации ориентируются на два критерия: уровень кислорода в крови (когда он ниже 95%) и поражение легких (когда оно более 25%) Для остальных заболевших COVD-19 предусмотрена госпитализация на дому.
ННТВ 03:28
Политика
Путин дал поручения по развертыванию полевых госпиталей
Глава государства поручил правительству к 20 мая представить предложения о развертывании, в том числе с участием МЧС, быстровозводимых полевых госпиталей, диагностических центров, мобильных лабораторий в регионах.
Российская газета 04:41
Общество
В Кузбассе сняли часть ограничений, но ввели масочный режим
В понедельник, 11 мая, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев выступил с обращением к жителям Кемеровской области.
Кузбасс 07:29
Общество
Минпросвещения рассказало о требованиях к организации ЕГЭ
Решение о повторном переносе Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году пока не принято, дата начала кампании остается прежней — 8 июня.
Известия вчера в 05:39
Общество
Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России
Жителей центральных регионов России вскоре ожидает резкое похолодание на десять градусов, при этом на Урале и в Сибири температуры днем будут достигать 35 градусов.
РИА Новости вчера в 18:07
Общество
Врио главы Ставрополя назначили Дмитрия Семенова
"Депутаты городской думы Ставрополя на 54-м внеочередном заседании своим решением досрочно прекратили полномочия главы Ставрополя Андрея Хасановича Джатдоева в связи с его уходом из жизни 30 апреля и назначили временно исполняющим обязанности главы города Дмитрия Семенова", - говорится в сообщении.
ТАСС 05:20
Общество
Как изменится режим самоизоляции в Татарстане с 12 мая
С 12 мая в Татарстане вступают в силу ряд изменений относительно режима самоизоляции. Об этом говорится в постановлении Кабмина РТ.
Татарстан-24 05:09
Общество
Путин рекомендовал регионам сохранить закупки социальных услуг у НКО
Президент РФ Владимир Путин рекомендовал губернаторам не сокращать объемы закупок социальных услуг у некоммерческих организаций на фоне пандемии коронавируса, сообщается на сайте Кремля.
Газета.Ru 05:11
Политика
Мишустин не примет участие в совещании Путина по коронавирусу
Господин Мишустин сообщил о заболевании коронавирусом в конце апреля в ходе видеосвязи с президентом.
Коммерсантъ 07:18
Происшествия
В Петербурге за сутки проверили на коронавирус 12 тысяч человек
По информации Смольного за последние сутки в городе обследовано на коронавирус 12562 человека.
АБН 09 мая в 03:06
Общество
В МВД заявили о «бравирующих» нарушителях самоизоляции
По словам Валяева, ряд граждан «демонстративно нарушают режим самоизоляции, порой большими компаниями, да еще и бравируют этим».
РБК 03:24
Здоровье
Разработан калькулятор смерти от коронавируса
Простой калькулятор, рассчитывающий риск смерти в случае заражения коронавирусом COVID-19, разработали ученые исследовательского центра в польской Гдыне.
Вести.Ru 07:42
Общество
Россиян ждут еще одни длинные выходные в этом году
Следующие длинные выходные ждут россиян в июне месяце. Они будут связаны с празднованием Дня России.
ФедералПресс вчера в 09:00
Общество
В Иркутской области режим самоизоляции продлили до 31 мая
"Режим самоизоляции в Иркутской области продлен до 31 мая", - говорится в сообщении.
РИА Новости 05:29
Здоровье
В Алтайском крае выявили 28 новых случаев коронавируса
В Алтайском крае 10 мая зарегистрировали 28 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Алтапресс вчера в 02:01
Общество
Стало известно о намерении Москвы смягчить режим самоизоляции в мае
Московские власти могут смягчить режим самоизоляции во второй половине мая, отменив некоторые ограничения.
Lenta.ru 06:51
Музыка
Новый клип Little Big вошел в тренды YouTube в 26 странах мира
Клип группы Little Big на песню "Hypnodancer" попал в тренды YouTube в 26 странах мира.
Газета.Ru вчера в 08:58
Общество
Умер сенатор и бывший глава Рязанской области Олег Ковалев
Бывший губернатор Рязанской области, член Совета федерации Олег Ковалев умер на 72-м году жизни, сообщил ТАСС его помощник Андрей Глазунов.
Коммерсантъ 05:01
Общество
В Красноярском крае режим самоизоляции продлили до 31 мая
Режим всеобщей самоизоляции в Красноярском крае, введенный из-за распространения коронавирусной инфекции, продлен до 31 мая, сообщается на официальном портале региона.
РИА Новости 05:33
Наука
Назван новый способ передачи коронавируса
"Инфицирование клеток глазной поверхности может привести к тому, что глаз становится носителем вируса, а слезная жидкость, содержащая частицы вируса, становится важным механизмом его передачи другим людям", — заключают ученые.
РИА Новости 04:42
Общество
В Татарстане с 12 мая отменят СМС-пропуска
Постановление «О мерах по предотвращению распространения в РТ новой коронавирусной инфекции» в новой редакции, принятой Кабмином РТ 10 мая, не предусматривает получения смс-пропусков для передвижения, а также оформление справок от работодателя, пояснила Эльмира Слепнева.
НТР 24 вчера в 15:39
Общество
В Петербурге назвали сумму штрафа за выход на улицу без маски
За выход на улицу без масок и перчаток с 12 по 31 мая петербуржцы могут быть наказаны штрафом в размере 4000 рублей.
АБН вчера в 06:13