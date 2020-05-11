Российский президент Владимир Путин поручил правительству разработать общенациональный план действий по восстановлению занятости и доходов населения, а также возобновлению роста экономики. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

Политика Путин обсудит возможность продления нерабочих дней 11 мая В понедельник, 11 мая, президент Владимир Путин проведет совещание с профильными ведомствами, на котором будет обсуждаться эпидемия коронавируса и возможность продления нерабочих дней. 5,3K

Здоровье В Петербурге подтвердили смерть еще одной медсестры с коронавирусом Власти города 9 мая подтвердили смерть от коронавирусной инфекции трех медицинских работников – двух врачей из Александровской больницы и медсестры Госпиталя для ветеранов войн.

Здоровье Роспотребнадзор назвал критерии для снятия запретов из-за коронавируса Роспотребнадзор назвал критерии, по которым в случае улучшения эпидситуации с коронавирусом будут в три этапа сниматься запреты и ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции. 1K

Общество Названы сроки открытия магазинов одежды в России Уже на первом этапе снятия ограничений по коронавирусной инфекции в России работу смогут возобновить магазины одежды и обуви. 2,1K

Общество Власти Тульской области разрешили гулять в парках и заниматься спортом Губернатор Тульской области Алексей Дюмин продлил режим самоизоляции в регионе до 31 мая, однако разрешил местным жителям гулять в парках, заниматься спортом и плавать в бассейнах. 37

Здоровье Названы критерии для госпитализации в стационар с COVID-19 При госпитализации ориентируются на два критерия: уровень кислорода в крови (когда он ниже 95%) и поражение легких (когда оно более 25%) Для остальных заболевших COVD-19 предусмотрена госпитализация на дому. 15

Политика Путин дал поручения по развертыванию полевых госпиталей Глава государства поручил правительству к 20 мая представить предложения о развертывании, в том числе с участием МЧС, быстровозводимых полевых госпиталей, диагностических центров, мобильных лабораторий в регионах. 351

Общество Минпросвещения рассказало о требованиях к организации ЕГЭ Решение о повторном переносе Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году пока не принято, дата начала кампании остается прежней — 8 июня. 628

Общество Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России Жителей центральных регионов России вскоре ожидает резкое похолодание на десять градусов, при этом на Урале и в Сибири температуры днем будут достигать 35 градусов. 277

Общество Врио главы Ставрополя назначили Дмитрия Семенова "Депутаты городской думы Ставрополя на 54-м внеочередном заседании своим решением досрочно прекратили полномочия главы Ставрополя Андрея Хасановича Джатдоева в связи с его уходом из жизни 30 апреля и назначили временно исполняющим обязанности главы города Дмитрия Семенова", - говорится в сообщении. 22

Общество Как изменится режим самоизоляции в Татарстане с 12 мая С 12 мая в Татарстане вступают в силу ряд изменений относительно режима самоизоляции. Об этом говорится в постановлении Кабмина РТ. 95

Общество Путин рекомендовал регионам сохранить закупки социальных услуг у НКО Президент РФ Владимир Путин рекомендовал губернаторам не сокращать объемы закупок социальных услуг у некоммерческих организаций на фоне пандемии коронавируса, сообщается на сайте Кремля.

Здоровье Разработан калькулятор смерти от коронавируса Простой калькулятор, рассчитывающий риск смерти в случае заражения коронавирусом COVID-19, разработали ученые исследовательского центра в польской Гдыне. 9

Наука Назван новый способ передачи коронавируса "Инфицирование клеток глазной поверхности может привести к тому, что глаз становится носителем вируса, а слезная жидкость, содержащая частицы вируса, становится важным механизмом его передачи другим людям", — заключают ученые. 36