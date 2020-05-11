Коронавирус

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Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 июня разработать общенациональный план действий, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.
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Путин поручил представить план по восстановлению экономики к 1 июня

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Lenta.ru04:19

Путин поручил правительству к 1 июня представить план восстановления экономики

Коммерсантъ04:16

Владимир Путин поручил кабмину 1 июня представить общенациональный план действий по восстановлению экономики

Эхо Москвы04:13

Путин поручил разработать общенациональный план восстановления экономики

РБК04:27
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Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с МЧС развернуть полевой госпиталь в Белокаменке.
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Политика

Путин проведет совещание о ситуации с пандемией коронавируса

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ТАСС вчера в 17:01
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В России выявили 11 656 случаев заражения коронавирусом за сутки

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за минувшие сутки на 11 656 в 84 регионах, при этом 5 417 (46,5%) пациентов не имели клинических проявлений болезни.
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РИА Новости вчера в 18:12
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Россиян ждут еще одни длинные выходные в июне

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Kursk.com 03:48
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В Иране во время инцидента на морских учениях погибли 19 человек

Армия Ирана сообщила о гибели 19 и ранении 15 человек в результате инцидента во время морских учений.
RT на русском 04:23
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Путин поручил разработать меры поддержки социально-ориентированных НКО

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать меры поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций (НКО) по аналогии с предприятиями малого и среднего бизнеса (МСП), сообщается на сайте Кремля.
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Режим самоизоляции в Красноярском крае продлен до 31 мая

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О чем говорили на дебатах Любовь Соболь и Ксения Собчак

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Михаил Ефремов признался, что не может пить на самоизоляции

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Напомним, 5 мая Федеральный конституционный суд в Карлсруэ объявил, что программа покупки государственных облигаций стран ЕС Европейским центробанком (ЕЦБ), призванная защитить экономику еврозоны, противоречит законодательству Германии.
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В Калининградской области выявили 40 случаев коронавируса

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У Тони Фергюсона диагностирован перелом орбитальной кости

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