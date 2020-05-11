Коронавирус
РИА НовостиПутин поручил разработать план действий по восстановлению экономики
Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 июня разработать общенациональный план действий, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.
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Армия и оружие
Дандыкин назвал провальной акцию НАТО в Баренцевом море
Группа кораблей НАТО заходила в Баренцево море с 4 по 9 мая, но реакция Минобороны РФ была очень сдержанной.
ПолитРоссия 03:40
Общество
Минпросвещения: учебный год начнется 1 сентября в очном формате
Замминистра просвещения Дмитрий Глушко рассказал, что новый учебный год должен начаться с 1 сентября в очном формате.
Газета.Ru вчера в 04:42
Происшествия
В Ростовской области найдена мертвой экс-депутат Заксобрания
В Ростовской области найдена мертвой экс-депутат Заксобрания Наталья Кравченко, об этом сообщает 1rnd.ru со ссылкой на источники в силовых структурах.
Город N (Ростов) 04:27
Общество
Смольный назвал сумму штрафа за выход на улицу без маски и перчаток
С 12 мая все жители города обязаны в общественных местах носить медицинские маски или другие средства индивидуальной защиты органов дыхания, а также перчатки.
Невские Новости вчера в 04:46
Политика
В Чехии раскрыли личность российского «отравителя» с чемоданом яда
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что расследование чешского издания о сотруднике российских спецслужб, который якобы прибыл в Чехию с ядом, является очередной «уткой».
Lenta.ru вчера в 23:52
Политика
Путин объяснил, какой видит национальную идею России
По словам Путина, российская национальная идея может заключаться только в патриотизме и ни в чём ином.
REGNUM вчера в 06:06
Футбол
ESPN представил рейтинг лучших трансферов сезона в АПЛ
Телеканал ESPN составил список лучших трансферов в Английской премьер-лиге (АПЛ) за нынешний сезон — первую строчку рейтинга занял переход 25-летнего португальского полузащитника Бруну Фернандеша из «Спортинга» в «Манчестер Юнайтед».
РБК 03:53
Политика
Путин поручил развернуть полевой госпиталь в Белокаменке
Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с МЧС развернуть полевой госпиталь в Белокаменке.
Би-порт 04:52
Общество
Роспотребнадзор рассказал, когда откроют школы и детские сады
Руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала, когда откроются детсады и школы.
МедиаПоток вчера в 09:06
Общество
Россия вышла на третье место в мире по числу зараженных COVID-19
По состоянию на 11 мая общее число зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в России выросло до 221 344, сообщил оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
РБК 04:18
Политика
Путин проведет совещание о ситуации с пандемией коронавируса
Президент России Владимир Путин в понедельник обсудит на совещании ситуацию, связанную с распространением коронавируса, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
ТАСС вчера в 17:01
Общество
В России выявили 11 656 случаев заражения коронавирусом за сутки
Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за минувшие сутки на 11 656 в 84 регионах, при этом 5 417 (46,5%) пациентов не имели клинических проявлений болезни.
Аргументы и Факты 03:58
Происшествия
Бросивший к шумевшим соседям гранату житель Ставрополья был пьян
РИА Новости вчера в 18:12
Общество
Россиян ждут еще одни длинные выходные в июне
Длинные выходные, связанные с празднованием Дня России, ожидают россиян в июне.
ТАСС вчера в 05:29
Происшествия
В Иране во время инцидента на морских учениях погибли 19 человек
Армия Ирана сообщила о гибели 19 и ранении 15 человек в результате инцидента во время морских учений.
RT на русском 04:23
Политика
Путин поручил разработать меры поддержки социально-ориентированных НКО
Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать меры поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций (НКО) по аналогии с предприятиями малого и среднего бизнеса (МСП), сообщается на сайте Кремля.
РИА Новости 04:40
Общество
Режим самоизоляции в Красноярском крае продлен до 31 мая
В Красноярском крае продлен режим самоизоляции до 31 мая. Соответствующий указ подписал губернатор региона Александр Усс.
Sibnovosti.ru 04:47
Шоу-бизнес
Михаил Ефремов признался, что не может пить на самоизоляции
По словам Ефремова, в настоящее время из-за введенного режима самоизоляции закрыты бары, пабы, а он «не домашний алкоголик».
RuNews24.ru вчера в 19:54
Происшествия
В Башкирии мотоциклист обстрелял таксиста у детской площадки
Ранее региональный Ufa1.ru опубликовал видео конфликта во дворе жилого дома рядом с детской площадкой.
РБК 04:40
Авто
Британскую авиабазу превратили в склад тысячи нераспроданных машин
Как сообщает издание Daily Mail, бывшую базу Королевских ВВС Верхний Хейдфорд в британском Оксфордшире переработали в громадную парковку для непроданных автомобильных моделей.
SpeedMe вчера в 13:57
Общество
Власти Тульской области разрешили гулять в парках и заниматься спортом
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин продлил режим самоизоляции в регионе до 31 мая, однако разрешил местным жителям гулять в парках, заниматься спортом и плавать в бассейнах.
РБК 03:16
Футбол
«Локомотив» поздравил Юрия Семина с 73-летием
Московский клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» поздравил у себя на официальном сайте главного тренера команды Юрия Семина с днем рождения.
РБК 04:42
Экономика
Киргизия попросила Россию снизить цену на газ
Киргизия попросила Россию снизить цену на природный газ, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства республики.
РИА Новости 03:40
Политика
Еврокомиссия пригрозила ФРГ санкциями
Напомним, 5 мая Федеральный конституционный суд в Карлсруэ объявил, что программа покупки государственных облигаций стран ЕС Европейским центробанком (ЕЦБ), призванная защитить экономику еврозоны, противоречит законодательству Германии.
REGNUM 01:29
Общество
В Приморье и на юге России режим самоизоляции нарушают чаще всего
Москва, 11 мая 2020, 11:17 — REGNUM Краснодарский, Ставропольский, Приморский края и Дагестан являются российскими регионами с наибольшим количеством протоколов о нарушении режима самоизоляции.
REGNUM 04:17
Общество
В Калининградской области выявили 40 случаев коронавируса
40 жителей Калининградской области заразились коронавирусом за сутки в регионе. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.
FlashNord 04:15
Единоборства
У Тони Фергюсона диагностирован перелом орбитальной кости
Бывший временный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Тони Фергюсон получил перелом орбитальной кости в проигранном противостоянии против соотечественника Джастина Гэтжи.
Газета.Ru 01:15