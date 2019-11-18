Общество
РИА НовостиПутин поручил представить предложения по проекту моста через реку Лену
Накануне газета "Коммерсант" со ссылкой на свои источники сообщила, что Путин поддержал проект строительства автодорожного моста через Лену в районе Якутска, наложив на письмо, в котором глава Якутии Айсен Николаев просит предусмотреть в бюджете средства на проект, резолюцию: "Ситуация созрела до реализации".
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Общество
В законопроект о домашнем насилии добавили понятие «преследования»
Депутаты Госдумы подготовили поправки к законопроекту о домашнем насилии, одна из которых — уточнение понятия «преследование».
Политика
В Кремле назвали дату саммита «нормандской четверки»
Встреча лидеров в "нормандском формате" состоится 9 декабря в Париже, подтвердили в Кремле.
Происшествия
ФСИН не комментирует информацию о попытке Соколова покончить с собой
Пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не стала комментировать информацию о попытке доцента Олега Соколова, зверски убившего свою возлюбленную аспирантку, покончить жизнь самоубийством в ходе следственного эксперимента.
Политика
«Нафтогаз» намерен обсудить контракт с «Газпромом» с Еврокомиссией
Украинский "Нафтогаз" намерен обсудить предложение "Газпрома" о заключении нового контракта по транзиту газа в трехстороннем формате с участием Еврокомиссии.
Экономика
Банки беспокоит ситуация с удостоверениями комиссий по трудовым спорам
Крупнейшие российские банки, представители которых входят в НСФР, инициировали усиление контроля за исполнительными документами, которые выдают комиссии по трудовым спорам.
Футбол
Корзины жеребьёвки Евро-2020 и состав группы сборной России
Жеребьевка финальной части чемпионата Европы-2020 пройдет 30 ноября в Бухаресте (Румыния) в 20:00 по московскому времени.
Армия и оружие
Российские войска атаковали позиции ВСУ, — Бутусов
Скандально известный украинский пропагандист Юрий Бутусов снова решил запугать обывателей и заявил, что позиции ВСУ подверглись атаке со стороны Вооружённых сил России.
Происшествия
В США три человека погибли при стрельбе в супермаркете
В американском городе Дункан (штат Оклахома) неизвестный устроил стрельбу в супермаркете Walmart, пишет издание Duncan Banner.
Футбол
Хамес пропустит 6 недель из-за растяжения связок колена
Полузащитник «Реала» Хамес Родригес прошел подробное медицинское обследование, которое выявило у него растяжение связок левого колена, об этом сообщает официальный сайт мадридского клуба.В свою очередь, в испанских СМИ появилась информация о том, что 28-летний колумбиец пропустит из-за травмы 6 недель.
Происшествия
В Москве пропала журналистка агентства «Интерфакс»
В Москве пропала редактор информационного агентства «Интерфакс» Маргарита Игнатова, которая накануне утром ушла из дома и не вернулась.
Политика
Китайские СМИ назвали четыре слабые стороны России
В китайском издании Sohu опубликована статья, в которой автор назвал четыре, по его мнению, слабые стороны России.
Фигурное катание
Евгения Медведева планирует тренироваться в Канаде до конца карьеры
Российская фигуристка Евгения Медведева считает Торонто оптимальным местом для тренировок, спортсменка планирует работать в Канаде до конца спортивной карьеры.
Общество
Рейс с 32 детьми россиян вылетел из Багдада в Москву
Рейс с 32 российскими детьми из Ирака, чьи родители примкнули к «Исламскому государству»*, вылетел из Багдада в Москву спецбортом МЧС, сообщили в пресс-службе омбудсмена.
Общество
Власти планируют в шесть раз увеличить субсидии институту Жириновского
Субсидии Институту мировых цивилизаций могут увеличиться в 2020 году почти в шесть раз — с 60 до 353,8 млн рублей.
Армия и оружие
Турция пригрозила возобновить операцию в Сирии
17 октября после переговоров вице-президента США Майка Пенса и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, Анкара согласилась приостановить военную операцию на 120 часов и дождаться отвода курдских формирований из зоны безопасности.
Общество
Высокопоставленный российский таможенник сбежал на Украину
Высокопоставленный российский таможенник Максим Мамчур сбежал в Киев. Об этом стало известно «Фонтанке».
Футбол
Медведев оценил физическую форму вернувшегося в «Зенит» Кокорина
Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев оценил физическую форму форварда Александра Кокорина и рассказал, когда команда сможет пересмотреть условия контракта с ним.
Здоровье
В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога
«Что касается детского хирурга Каабака, то до недавнего времени он осуществлял свою деятельность в НМИЦ здоровья детей Минздрава России на условиях внешнего совместительства и был оформлен на 0,25 ставки», — говорится в сообщении.
Футбол
Команды Швейцарии и Дании отобрались на Евро-2020
Завершился отборочный турнир в группе D. Путевки в финальную стадию завоевали сборные Швейцарии и Дании.
Технологии
В России разработают приложение для диагностики двигателя автомобиля
После анализа будет выдан его результат и по необходимости предложены советы или даже запись автомобиля на ремонт.
Политика
США восстанавливают санкции против ядерного объекта в Фордо в Иране
США приняли решение отменить исключение из санкций, которое действовало для ядерного объекта в Фордо в Иране.
Авто
«GM-АвтоВАЗ» выпустит новое поколение Chevrolet Niva
Отмечается, что у второго поколения модели Chevrolet Niva будет полностью новая передняя часть в стиле одноименного экспериментального автомобиля, представленного в 2014 году на Московском международном автосалоне.
Политика
США продлили лицензию Huawei ещё на 90 дней
Администрация президента США в понедельник, как и ожидалось, выпустила новое 90-дневное продление лицензии, позволяющее американским компаниям продолжать вести дела с китайской Huawei Technologies, которая занесена в санкционный список.
Наука
Обнаружены вирусы для лечения пораженной алкоголем печени
В России увеличилось число заболеваний вирусным гепатитом Исследователям удалось обнаружить, что кишечная бактерия E. faecalis выделяет токсин под названием цитолизин, который может повреждать клетки печени.
Шоу-бизнес
В Сеть попало фото Натальи Ветлицкой в новом имидже
Стилист певицы — Вадим Галаганов в минувшие выходные поделился небольшим инсайдом. Он показал фото с новой фотосессии Натальи.
Экономика
ЦБ зафиксировал снижение интереса россиян к краудфандингу
С января по сентябрь 2019 года объем рынка краудфандинга в России сократился на 42%, сообщает РБК со ссылкой на данные Центробанка.
Технологии
Археологи заглянули в нетронутую гробницу Фридриха III
Австрийские ученые «заглянули» внутрь нетронутой гробницы германского императора Фридриха III, возглавлявшего в XV веке Священную римскую империю.
Политика
Израиль прокомментировал позицию США по поселениям на берегу Иордана
Израиль приветствовал решение США о признании израильских поселений на Западном берегу реки Иордан.