Накануне газета "Коммерсант" со ссылкой на свои источники сообщила, что Путин поддержал проект строительства автодорожного моста через Лену в районе Якутска, наложив на письмо, в котором глава Якутии Айсен Николаев просит предусмотреть в бюджете средства на проект, резолюцию: "Ситуация созрела до реализации".

Путин поручил представить предложения по проекту моста через реку Лену

Происшествия ФСИН не комментирует информацию о попытке Соколова покончить с собой Пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не стала комментировать информацию о попытке доцента Олега Соколова, зверски убившего свою возлюбленную аспирантку, покончить жизнь самоубийством в ходе следственного эксперимента.

Армия и оружие Российские войска атаковали позиции ВСУ, — Бутусов Скандально известный украинский пропагандист Юрий Бутусов снова решил запугать обывателей и заявил, что позиции ВСУ подверглись атаке со стороны Вооружённых сил России.

Футбол Хамес пропустит 6 недель из-за растяжения связок колена Полузащитник «Реала» Хамес Родригес прошел подробное медицинское обследование, которое выявило у него растяжение связок левого колена, об этом сообщает официальный сайт мадридского клуба.В свою очередь, в испанских СМИ появилась информация о том, что 28-летний колумбиец пропустит из-за травмы 6 недель.

Происшествия В Москве пропала журналистка агентства «Интерфакс» В Москве пропала редактор информационного агентства «Интерфакс» Маргарита Игнатова, которая накануне утром ушла из дома и не вернулась.

Армия и оружие Турция пригрозила возобновить операцию в Сирии 17 октября после переговоров вице-президента США Майка Пенса и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, Анкара согласилась приостановить военную операцию на 120 часов и дождаться отвода курдских формирований из зоны безопасности.

Футбол Медведев оценил физическую форму вернувшегося в «Зенит» Кокорина Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев оценил физическую форму форварда Александра Кокорина и рассказал, когда команда сможет пересмотреть условия контракта с ним.

Здоровье В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога «Что касается детского хирурга Каабака, то до недавнего времени он осуществлял свою деятельность в НМИЦ здоровья детей Минздрава России на условиях внешнего совместительства и был оформлен на 0,25 ставки», — говорится в сообщении.

Технологии В России разработают приложение для диагностики двигателя автомобиля После анализа будет выдан его результат и по необходимости предложены советы или даже запись автомобиля на ремонт.

Авто «GM-АвтоВАЗ» выпустит новое поколение Chevrolet Niva Отмечается, что у второго поколения модели Chevrolet Niva будет полностью новая передняя часть в стиле одноименного экспериментального автомобиля, представленного в 2014 году на Московском международном автосалоне.

Политика США продлили лицензию Huawei ещё на 90 дней Администрация президента США в понедельник, как и ожидалось, выпустила новое 90-дневное продление лицензии, позволяющее американским компаниям продолжать вести дела с китайской Huawei Technologies, которая занесена в санкционный список.

Наука Обнаружены вирусы для лечения пораженной алкоголем печени В России увеличилось число заболеваний вирусным гепатитом Исследователям удалось обнаружить, что кишечная бактерия E. faecalis выделяет токсин под названием цитолизин, который может повреждать клетки печени.

Экономика ЦБ зафиксировал снижение интереса россиян к краудфандингу С января по сентябрь 2019 года объем рынка краудфандинга в России сократился на 42%, сообщает РБК со ссылкой на данные Центробанка.