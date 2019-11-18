Общество

РИА НовостиРИА НовостиПутин поручил представить предложения по проекту моста через реку Лену

Накануне газета "Коммерсант" со ссылкой на свои источники сообщила, что Путин поддержал проект строительства автодорожного моста через Лену в районе Якутска, наложив на письмо, в котором глава Якутии Айсен Николаев просит предусмотреть в бюджете средства на проект, резолюцию: "Ситуация созрела до реализации".
Читать в источнике
Комментировать1079

Подробнее о событии

Кремль сообщил о поручении Путина построить мост через Лену

РБК17:02

Путин поручил представить предложения по проекту моста через реку Лену

РИА Новости16:50

Айсен Николаев выразил надежду на то, что мост через реку Лену построят к 2025 году

ИА ЯСИА08:32

Глава Якутии допустил финансирование моста через Лену иностранцами

Известия13:13

Ремонт улицы Петра Алексеева и моста через реку Шестаковку завершают в Якутске

Якутия 2408:35

Глава Якутии подтвердил строительство первого моста через реку Лену

Ведомости06:09

Глава Якутии подтвердил одобрение Путиным строительства моста через Лену

Коммерсантъ06:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 18:40, Ашберн
Общество

В законопроект о домашнем насилии добавили понятие «преследования»

Депутаты Госдумы подготовили поправки к законопроекту о домашнем насилии, одна из которых — уточнение понятия «преследование».
Lenta.ru 00:24
Политика

В Кремле назвали дату саммита «нормандской четверки»

Встреча лидеров в "нормандском формате" состоится 9 декабря в Париже, подтвердили в Кремле.
Российская газета 06:00
Происшествия

ФСИН не комментирует информацию о попытке Соколова покончить с собой

Пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не стала комментировать информацию о попытке доцента Олега Соколова, зверски убившего свою возлюбленную аспирантку, покончить жизнь самоубийством в ходе следственного эксперимента.
REGNUM 13:33
Политика

«Нафтогаз» намерен обсудить контракт с «Газпромом» с Еврокомиссией

Украинский "Нафтогаз" намерен обсудить предложение "Газпрома" о заключении нового контракта по транзиту газа в трехстороннем формате с участием Еврокомиссии.
РЕН ТВ 17:27
Экономика

Банки беспокоит ситуация с удостоверениями комиссий по трудовым спорам

Крупнейшие российские банки, представители которых входят в НСФР, инициировали усиление контроля за исполнительными документами, которые выдают комиссии по трудовым спорам.
REGNUM 14:20
Футбол

Корзины жеребьёвки Евро-2020 и состав группы сборной России

Жеребьевка финальной части чемпионата Европы-2020 пройдет 30 ноября в Бухаресте (Румыния) в 20:00 по московскому времени.
Евро-футбол.ру 16:59
Армия и оружие

Российские войска атаковали позиции ВСУ, — Бутусов

Скандально известный украинский пропагандист Юрий Бутусов снова решил запугать обывателей и заявил, что позиции ВСУ подверглись атаке со стороны Вооружённых сил России.
Rusvesna.su 17:30
Происшествия

В США три человека погибли при стрельбе в супермаркете

В американском городе Дункан (штат Оклахома) неизвестный устроил стрельбу в супермаркете Walmart, пишет издание Duncan Banner.
РИА Новости 12:04
Футбол

Хамес пропустит 6 недель из-за растяжения связок колена

Полузащитник «Реала» Хамес Родригес прошел подробное медицинское обследование, которое выявило у него растяжение связок левого колена, об этом сообщает официальный сайт мадридского клуба.В свою очередь, в испанских СМИ появилась информация о том, что 28-летний колумбиец пропустит из-за травмы 6 недель.
Soccer.ru 13:31
Происшествия

В Москве пропала журналистка агентства «Интерфакс»

В Москве пропала редактор информационного агентства «Интерфакс» Маргарита Игнатова, которая накануне утром ушла из дома и не вернулась.
RT на русском 12:04
Политика

Китайские СМИ назвали четыре слабые стороны России

В китайском издании Sohu опубликована статья, в которой автор назвал четыре, по его мнению, слабые стороны России.
RT на русском вчера в 22:18
Фигурное катание

Евгения Медведева планирует тренироваться в Канаде до конца карьеры

Российская фигуристка Евгения Медведева считает Торонто оптимальным местом для тренировок, спортсменка планирует работать в Канаде до конца спортивной карьеры.
ТАСС Спорт 03:48
Общество

Рейс с 32 детьми россиян вылетел из Багдада в Москву

Рейс с 32 российскими детьми из Ирака, чьи родители примкнули к «Исламскому государству»*, вылетел из Багдада в Москву спецбортом МЧС, сообщили в пресс-службе омбудсмена.
RT на русском 10:50
Общество

Власти планируют в шесть раз увеличить субсидии институту Жириновского

Субсидии Институту мировых цивилизаций могут увеличиться в 2020 году почти в шесть раз — с 60 до 353,8 млн рублей.
URA.Ru 17:57
Армия и оружие

Турция пригрозила возобновить операцию в Сирии

17 октября после переговоров вице-президента США Майка Пенса и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, Анкара согласилась приостановить военную операцию на 120 часов и дождаться отвода курдских формирований из зоны безопасности.
РБК 15:48
Общество

Высокопоставленный российский таможенник сбежал на Украину

Высокопоставленный российский таможенник Максим Мамчур сбежал в Киев. Об этом стало известно «Фонтанке».
Lenta.ru 09:06
Футбол

Медведев оценил физическую форму вернувшегося в «Зенит» Кокорина

Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев оценил физическую форму форварда Александра Кокорина и рассказал, когда команда сможет пересмотреть условия контракта с ним.
Мойка78 15:35
Здоровье

В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога

«Что касается детского хирурга Каабака, то до недавнего времени он осуществлял свою деятельность в НМИЦ здоровья детей Минздрава России на условиях внешнего совместительства и был оформлен на 0,25 ставки», — говорится в сообщении.
RT на русском 15:36
Футбол

Команды Швейцарии и Дании отобрались на Евро-2020

Завершился отборочный турнир в группе D. Путевки в финальную стадию завоевали сборные Швейцарии и Дании.
Вести.Ru 17:33
Происшествия

Для фигурантов дела о теракте в Петербурге просят пожизненные сроки

RT на русском 09:21
Технологии

В России разработают приложение для диагностики двигателя автомобиля

После анализа будет выдан его результат и по необходимости предложены советы или даже запись автомобиля на ремонт.
The Penza Post 09:12
Авто

Составили топ-5 японских внедорожников с чрезмерным расходом топлива

МедиаПоток 05:01
Политика

США восстанавливают санкции против ядерного объекта в Фордо в Иране

США приняли решение отменить исключение из санкций, которое действовало для ядерного объекта в Фордо в Иране.
RT на русском 14:53
Авто

«GM-АвтоВАЗ» выпустит новое поколение Chevrolet Niva

Отмечается, что у второго поколения модели Chevrolet Niva будет полностью новая передняя часть в стиле одноименного экспериментального автомобиля, представленного в 2014 году на Московском международном автосалоне.
Известия 11:04
Политика

США продлили лицензию Huawei ещё на 90 дней

Администрация президента США в понедельник, как и ожидалось, выпустила новое 90-дневное продление лицензии, позволяющее американским компаниям продолжать вести дела с китайской Huawei Technologies, которая занесена в санкционный список.
3DNews 15:44
Наука

Обнаружены вирусы для лечения пораженной алкоголем печени

В России увеличилось число заболеваний вирусным гепатитом Исследователям удалось обнаружить, что кишечная бактерия E. faecalis выделяет токсин под названием цитолизин, который может повреждать клетки печени.
Профиль 16 ноября в 03:02
Шоу-бизнес

В Сеть попало фото Натальи Ветлицкой в новом имидже

Стилист певицы — Вадим Галаганов в минувшие выходные поделился небольшим инсайдом. Он показал фото с новой фотосессии Натальи.
7Дней.ру 04:00
Экономика

ЦБ зафиксировал снижение интереса россиян к краудфандингу

С января по сентябрь 2019 года объем рынка краудфандинга в России сократился на 42%, сообщает РБК со ссылкой на данные Центробанка.
Коммерсантъ 02:46
Технологии

Археологи заглянули в нетронутую гробницу Фридриха III

Австрийские ученые «заглянули» внутрь нетронутой гробницы германского императора Фридриха III, возглавлявшего в XV веке Священную римскую империю.
МИР 24 07:18
Политика

Израиль прокомментировал позицию США по поселениям на берегу Иордана

Израиль приветствовал решение США о признании израильских поселений на Западном берегу реки Иордан.
RT на русском 16:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное