Общество

РИА НовостиРИА НовостиПутин поручил представить предложения по проекту моста через реку Лену

Президент Владимир Путин поручил правительству представить предложения по проекту моста через Лену, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Глава Якутии рассказал о финансировании строительства моста через Лену

ИА ЯСИА19:30

Кремль сообщил о поручении Путина построить мост через Лену

РБК17:02

Глава Якутии подтвердил строительство первого моста через реку Лену

Ведомости06:09

Глава Якутии допустил финансирование моста через Лену иностранцами

Известия13:13

Айсен Николаев: На нас лежит большая ответственность за реализацию решения президента РФ о строительстве моста

Якутия 2407:40

Путин поручил представить предложения по проекту моста через реку Лену

РИА Новости16:50

Глава Якутии подтвердил одобрение Путиным строительства моста через Лену

Коммерсантъ06:34
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Происшествия

ФСИН не комментирует информацию о попытке Соколова покончить с собой

Пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не стала комментировать информацию о попытке доцента Олега Соколова, зверски убившего свою возлюбленную аспирантку, покончить жизнь самоубийством в ходе следственного эксперимента.
REGNUM 13:33
Общество

Замглавы ФСИН подал в отставку после отказа давать комментарии

Заместитель руководителя Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко подал в отставку, сообщает Daily Storm со ссылкой на источники.
РБК 09:23
Общество

Симптомы рака легких: что помогает выявить бронхиальную карциному

Первые симптомы рака легких включают приступы кашля и затрудненное дыхание, которые часто напоминают симптомы простуды.
MedikForum.ru 15 ноября в 22:00
Футбол

Италия — Армения 9:1

Сборная Италии в матче 10-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе J разгромила команду Армении со счётом 9:1. Встреча состоялась в Палермо на стадионе «Ренцо Барбера».
Чемпионат 16:33
Политика

Минэнерго Украины ответило на предложение «Газпрома» по транзиту газа

Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель прокомментировал предложение российской нефтегазовой компании "Газпром" к украинской компании "Нафтогаз" о продлении транзита газа.
Газета.Ru 16:23
Футбол

Сборная Дании вышла на Евро-2020, где сыграет с командой России

RT на русском 16:50
Здоровье

В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога

Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
РИА Новости 15:09
Происшествия

В Красноярском крае пропала девушка на иномарке

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту безвестного исчезновения 29-летней женщины в Красноярском крае.
Российская газета 09:48
Наука

Ученые назвали причину внезапной остановки сердца

Люди умирают от внезапной остановки сердца. Дайджест научной работы опубликован на сайте MedicalXpress.
Телеканал 360° 07:18
Спорт

Драчёв был против нарушений критериев отбора в сборную России

Ранее СБР объявил состав национальной команды на первые этапы Кубка мира, писал News.ru. В него вошла Старых, нарушив критерии отбора.
News.ru 11:11
Авто

Электрический седан BMW i4 сможет развивать 530 сил

Выяснилось, что электромотор развивает 390 кВт (530 л.с.), то есть по отдаче находится на одном уровне с двигателем V8 4.4.
Драйв 08:34
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой

Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
Uznayvse.ru 12:44
Политика

Дерипаска попросил власти США снять с него санкции

Дерипаска попросил власти США снять с него санкции Бизнесмен Олег Дерипаска летом подавал прошение в Минфин США о снятии с него санкций, но ведомство не «отнеслось к просьбе серьезно», сообщает РБК со ссылкой на меморандум, направленный представителями миллиардера в суд округа Колумбия.
Russian Deadline 04:57
Происшествия

Суд арестовал охранника после стрельбы в благовещенском колледже

РИА Новости 19:52
Армия и оружие

Шойгу поздравил военнослужащих с Днём ракетных войск и артиллерии

REGNUM 17:19
Политика

Слабые стороны России не те, что думают в Китае, — хуже

Ранее обозреватели китайского интернет-портала Sohu в своем материале отметили, что Россия входит в тройку сильнейших мировых держав благодаря своей территории и военной мощи, а к числу слабых мест России относятся: низкая численность населения, многонациональность государства и сложность управления таким государством, мононаправленность экономики и географическое положение.
REGNUM 07:13
Наука

Кетогенная диета защитила мышей от гриппа

Ученые из Йельского университета обнаружили механизм воздействия кетогенной диеты на вирус гриппа.
Реальное время 15 ноября в 16:29
Происшествия

Без тормозов. СК Татарстана проверит мать, усадившую ребенка за руль

Следственный комитет РФ заинтересовался информацией о том, что в Набережных Челнах шестилетний ребенок управлял машиной на скорости в 130 километров в час.
Российская газета 10:41
Общество

Дмитрий Киселев назвал революцией законопроект о виноделии в России

Глава виноградарей и виноделов России, известный российский журналист Дмитрий Киселёв назвал законопроект о виноделии «революцией».
Мой Брянск вчера в 23:02
Политика

Киев продолжит судиться с Москвой после возвращения кораблей

Киев даже после получения кораблей продолжит судиться с Москвой в рамках Международного трибунала ООН по морскому праву.
РИА Новости 09:10
Политика

Рассекречены документы компартии Китая о лагерях для мусульман

В содержании раскрытых документов есть секретные личные указания генсека Си Цзиньпина (на 96 страницах) и Чэнь Цюаньго, занимающего пост первого секретаря КПК в СУАР.
Наша версия вчера в 07:16
Шоу-бизнес

Друг певицы МакSим показал ее без фильтров и фотошопа

Выглядит Виктория идеально: изумительно ровная кожа, скульптурное лицо, платье сидит без единой морщинки.
Wday.ru 00:52
Политика

США перестали считать израильские поселения в Палестине незаконными

Госсекретарь США Майк Помпео сказал, что заявления Вашингтона о поселениях были непоследовательными — президент Джимми Картер посчитал, что они не соответствуют международному праву, а президент Рональд Рейган говорил, что не считает их незаконными по своей сути.
Коммерсантъ 19:42
Экономика

ЦБ зафиксировал снижение интереса россиян к краудфандингу

С января по сентябрь 2019 года объем рынка краудфандинга в России сократился на 42%, сообщает РБК со ссылкой на данные Центробанка.
Коммерсантъ 02:46
Политика

Пушилин назвал разрушительной политику Киева по Донбассу

Пушилин подчеркнул, что регион выбрал «дорогу домой, в Российскую Федерацию» и планомерно движется к своей цели, укрепляя интеграционные процессы с Москвой, в то время как действия Киева носят исключительно разрушительный характер для Донбасса.
Известия 04:50
Происшествия

В США три человека погибли при стрельбе в супермаркете

В американском городе Дункан (штат Оклахома) неизвестный устроил стрельбу в супермаркете Walmart, пишет издание Duncan Banner.
РИА Новости 12:04
Авто

Hyundai выпустил дешевую альтернативу Hyundai Solaris

Компания Hyundai представила новую бюджетную модификацию седана Hyundai Solaris.
Новые автомобили 10:17
Гаджеты

Очередной апдейт: Apple выпустила iOS 13.2.3

Лично на моей памяти, не было таких частых обновлений фирменной операционной системы. В этот раз компания выпустила публичную iOS 13.2.3.
The GEEK 15:18
Кино

Warner Bros. не планирует выпускать «версию Снайдера»

Киностудия Warner Bros. не планирует выпускать в обозримом будущем так называемую "версию Снайдера" экранизации комиксов DC "Лига справедливости".
Kinonews.ru 04:24
Экономика

Госдума рассмотрит проект федерального бюджета на 2020-2022 годы

Госдума во вторник рассмотрит во втором чтении проект федерального бюджета на следующую трехлетку, сверстанный с профицитом в 0,8% ВВП в 2020 году, 0,5% ВВП в 2021 году и 0,2% ВВП в 2022 году.
РИА Новости 16:15
Как работают Яндекс.Новости?
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