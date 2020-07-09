Экономика
РЕН ТВПутин поручил принять закон об увеличении НДФЛ для богатых до 24 июля
Сегодня президент РФ Владимир Путин потребовал в ближайшие две недели - до 24 июля - принять закон, который изменит систему налогообложения граждан. Речь идет о повышении ставки НДФЛ до 15% для тех, кто зарабатывает свыше 5 миллионов рублей в год.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 24 июля подготовить поправки к закону о налоговом маневре для IT-отрасли, говорится в сообщении на сайте Кремля.Ведомостивчера в 12:26
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Путин поручил до 24 июля подготовить поправки в рамках налогового маневра для IT
Коммерсантъвчера в 13:38
Кабмину поручено до 24 июля обеспечить принятие закона о прогрессивном налогообложении
Газета.Ruвчера в 11:34
Чистка «гламурятника» неизбежна: Путин сделал первый шаг, Сбербанку пора насторожиться
Царьград08 июля в 13:53
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Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предложил провести деноминацию российской валюты из соотношения 1 к 100, сообщает «Федеральное агентство новостей» в пятницу, 10 июля.
Известия 17:01
Энергетика
СМИ узнали о простое газопровода «Голубой поток» с середины мая
Газопровод «Голубой поток», ведущий в Турцию, не работает с мая, пишет Reuters со ссылкой на источники.
РБК 16:45
Общество
В мире за сутки рекордно заразились коронавирусом 228000 человек
Всемирная организация здравоохранения сообщает, что в мире поставлен очередной антирекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки - 228 000 человек.
Московский Комсомолец 15:01
Футбол
Тренер «Спартака» Тедеско дисквалифицирован на остаток сезона РПЛ
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско дисквалифицирован на три матча и оштрафован на 500 тысяч рублей, Шамиль Газизов приступил к работе генеральным директором клуба, а его коллеге из "Зенита" Александру Медведеву грозит наказание за провокационное заявление в адрес красно-белых.
Газета.Ru 15:28
Гаджеты
Apple выпустила публичную бета-версию iOS 14
Компания Apple выпустила публичную бета-версию мобильной операционной системы iOS 14 для смартофонов iPhone и iPadOS 14 для планшетов iPad.
UfacityNews.ru 17:14
Футбол
«Зенит» хочет подписать защитника «Эспаньола»
Soccer.ru 16:09
Экономика
Госдума ограничивает стоимость кредитов в России
Устанавливается запрет на включение в договор потребительского кредита (займа) условий, предусматривающих наличие на счете, с которого осуществляется погашение задолженности, неснижаемого остатка денежных средств или суммы, достаточной для погашения платежа, предусмотренного договором (графиком платежей по договору), в день, не являющийся днем совершения очередного платежа.
REGNUM вчера в 06:17
Политика
Жириновский пригрозил выходом ЛДПР из Госдумы из-за задержания Фургала
ИжевскИнфо.РУ вчера в 06:48
Экономика
США решили ввести пошлины на товары из Франции на сумму $1,3 млрд
Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года власти США заявили, что могут ввести дополнительные ограничительные меры на продукцию французских компаний в ответ на введение Францией цифрового налога.
REGNUM 17:32
Общество
Санкт-Петербург вновь побил месячный рекорд по смертности
С начала года, согласно опубликованным комитетом по делам загс данным, рост смертности в Санкт-Петербурге по сравнению с январем—июнем 2019 года составил 13%.
Коммерсантъ 12:14
Политика
Путин объяснил уважительный тон России в диалоге с партнерами
Президент России Владимир Путин объяснил, почему Россия выбрала уважительный тон диалога с партнерами.
Известия 14:27
Общество
Для детей появится специальная вакцина от коронавируса
Для детей будет создана отдельная вакцина от коронавируса, заявила в эфире телеканала "Россия 1" глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Российская газета 17:42
Технологии
В работе приложений на устройствах Apple по всему миру произошел сбой
Pinterest и Spotify на устройствах Apple произошел массовый сбой. Об этом сообщают сайт Dawndetector и портал The Verge.
Финансовая газета 11:50
Общество
Росстат насчитал в мае 7444 умерших от коронавируса
По данным Росстата, в стране в мае от коронавирусной инфекции умерли 7444 человека, в 5644 случаях вирус идентифицирован, еще в 1800 его идентифицировать не удалось.
Интерфакс 10:22
Общество
В Калифорнии из-за пандемии хотят освободить около 10 тыс. заключенных
В свете пандемии нового коронавируса власти американского штата Калифорния намерены освободить досрочно около 10 тысяч заключенных.
РЕН ТВ 17:09
Общество
В Сочи по требованию черкесов снесли памятник «Подвигу русских солдат»
Ruposters.ru вчера в 07:07
Общество
Голикова предложила возобновить международное авиасообщение с 15 июля
Россия начнет переговоры с другими странами о возобновлении авиасообщения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Ведомости 11:00
Игры
Sony показала дизайн обложек игр для PlayStation 5
Компания Sony опубликовала изображения с внешним видом обложек игр для PlayStation 5 на примере Marvel's Spider-Man: Miles Morales.
CyberSport.ru вчера в 14:15
Политика
Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ об изменении статуса собора Святой Софии на мечеть.
RT на русском 10:20
Происшествия
На Сахалине задержали подозреваемых в убийстве восьмилетней девочки
В Сахалинской области задержали мужчину и женщину, подозреваемых к причастности к делу об убийстве восьмилетней девочки.
Российская газета вчера в 23:02
Армия и оружие
Украинские военные применили ракетный комплекс «Джавелин»
Огонь по мишени велся из американского FGM-148 Javelin и противотанкового ракетного комплекса «Стугна-П» украинского производства.
Военное дело 03:38
Общество
Верховный суд США признал половину Оклахомы землей индейцев
Верховный суд США признал значительную часть штата Оклахома — около половины его территории — землей, принадлежащей индейской резервации.
Lenta.ru 08:12
Политика
Трамп заявил о разработке самой скоростной гиперзвуковой ракеты в мире
Президент США Дональд Трамп заявил о разработке гиперзвуковой ракеты, которая превзойдет существующие в мире аналоги, так как сможет развить скорость в 17 раз больше.
Lenta.ru 14:04
Путешествия
Туристический поток в Анталью в июле достиг почти 30 тысяч
ToDay News Ufa 13:01
Фигурное катание
Тутберидзе положительно отреагировала на новую съемку Загитовой
Наставница Этери Тутберидзе оставила положительную оценку под постом.
CT news 05:41
Политика
В МИД России назвали контрпродуктивным выход США из ВОЗ
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью «Дума ТВ» заявил, что Москва считает выход США из Всемирной организации здравоохранения контрпродуктивным.
RT на русском 16:21
Здоровье
Казахстан опроверг информацию Китая о вспышке неизвестной пневмонии
Власти Казахстана опровергли заявление посольства Китая, в котором утверждалось, что в стране наблюдается вспышка неизвестной пневмонии.
Газета.Ru 10:03