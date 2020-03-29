Коронавирус
Газета.RuПутин поручил приравнять пособие по нетрудоспособности к МРОТ
Президент России Владимир Путин поручил правительству приравнять минимальный размер пособия по временной нетрудоспособности к минимальному размеру оплаты труда (МРОТ). Список поручений президента опубликован на сайте Кремля.
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Общество
Фигуристка Трусова эвакуирована из Египта и находится на карантине
Религия
Патриарх Кирилл призвал не ходить в храмы
Предстоятель Русской православной церкви, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих соблюдать предписания властей, обнародованные в связи с распространением коронавируса, и не ходить в храмы.
Экономика
Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.
Футбол
Агент Бикфалви ведет переговоры с клубами Западной Европы
В нынешнем сезоне Бикфалви провел 19 матчей в чемпионате России и забил пять мячей. Помимо этого, на его счету три желтые карточки.
Общество
В Крыму решили завести уголовное дело на носителя коронавируса
Глава РК Сергей Аксенов попросил глав МВД и прокуратуры РК возбудить уголовное дело против нарушителя режима самоизоляции, который заразил медика.
Авто
Назвали признаки скорой поломки АКПП
Одним из самых явных признаков неполадок в АКПП является появление рывков, толчков и вибрации во время езды.
Общество
В Москве скончался 90-летний пациент с коронавирусом
В одной из московских больниц скончался пациент с коронавирусом, у которого была диагностирована пневмония, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю за ситуацией с коронавирусом COVID-19.
Происшествия
Крупный пожар в Ростове-на-Дону полностью потушили
Пожарные полностью потушили крупное возгорание камыша в Ростове-на-Дону, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
Происшествия
В Омске зафиксированы три первых случая заражения коронавирусом
Накануне ночью омские власти сообщили о первых подтверждённых случаях заражения коронавирусом в нашем регионе.
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 29 марта
Погибшие и пострадавшие По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на 28 марта число зараженных новым коронавирусом в мире превысило 571 тыс. человек.
Происшествия
В Петербурге завели уголовное дело из-за побега мужчины из карантина
По факту побега следователи возбудили уголовные дела по ст. 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и ст. 236 УК России (нарушение санитарно-эпидемиологических правил), уточнили в ведомстве.
Экономика
«Роснефть» продала венесуэльские активы и ушла из этой страны
Государственная нефтяная компания "Роснефть" прекратила деятельность в Венесуэле и продала активы, связанные с этим латиноамериканским государством.
Общество
ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель
Деньги от ПФР поступили двумя траншами. Пенсионный фонд РФ досрочно профинансировал выплаты пенсий и пособий из-за нерабочей недели.
Общество
В России появился дефицитный товар за 500 тысяч рублей
Андриевский отметил, что тепловизор стоит в районе 300-500 тысяч рублей, что является посильной нагрузкой на компанию.
Общество
Психологи предупредили о возможной депрессии на нерабочей неделе
Режим самоизоляции во время «нерабочей недели» может привести к депрессии из-за непривычного образа жизни и нехватки общения, считают психологи.
Происшествия
Поиски пилота разбившегося в Черном море Су-27 прекратились
Поиски пилота истребителя Су-27, который ранее разбился над Черным морем, прекращены спустя двое суток.
Общество
Власти утвердили перечень товаров первой необходимости
Правительство утвердило перечень товаров первой необходимости в условиях пандемии коронавируса.
Общество
Названы регионы РФ с новыми случаями заражения коронавирусом
Москва, 29 марта 2020, 12:53 — REGNUM За минувшие сутки новые заражения коронавирусом зафиксировали в 26 регионах России.
Общество
Сроки проведения ЕГЭ и ОГЭ перенесли
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что старт основной кампании единых государственных экзаменов переносится с 25 мая на 8 июня из-за ситуации с COVID-19, сообщается на сайте министерства.
Общество
Две трети пожилых москвичей соблюдают режим самоизоляции
Согласно информации геотаргетинга мобильных телефонов, две трети столичных абонентов старше 65 лет соблюдают режим самоизоляции на дому, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Гаджеты
Ноутбук ASUS TUF Gaming оснащён процессором AMD Ryzen 7 4800H
В тестовом пакете Cinebench R15 появился игровой ноутбук ASUS TUF Gaming на базе центрального процессора AMD Ryzen 7 4800H и графического чипа NVIDIA GeForce RTX 2060.
Политика
Самолет из Китая со средствами от коронавируса прибыл в Киев
Самолет из Китая со средствами защиты от коронавируса прибыл в Киев.
Общество
Рошаль рассказал о правилах походов в магазин во время эпидемии
Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль рассказал, как обезопасить себя во время посещения продуктовых магазинов.
Здоровье
Врачи установили время сохранения коронавируса в организме
У половины переболевших COVID-19 коронавирус сохраняется в организме несколько дней после исчезновения симптомов.
Энергетика
Отрицательные цены на нефть возникли в США
Цена в минус 19 центов зафиксирована на сорт нефти Wyoming Asphalt Sour (WSA).
Армия и оружие
Российские военные продолжают помогать бороться с коронавирусом в Италии
На сегодняшний день российские военные продолжают помогать бороться с коронавирусом в Италии.
Политика
Мишустин сформировал президиум правительства России
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о формировании президиума правительства РФ.
Общество
«Почта России» изменит режим работы с 30 марта по 5 апреля
«Почта России» изменит режим работы в период с 30 марта по 5 апреля. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.
Политика
Аваков призвал не бояться госпереворота на Украине
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что не стоит бояться госпереворота, потому что попытка будет пресечена нынешней компетентной властью, пишет РИА "Новости".