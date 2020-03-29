с чего всё началось

Президент России Владимир Путин поручил правительству приравнять минимальный размер пособия по временной нетрудоспособности к минимальному размеру оплаты труда (МРОТ). Список поручений президента опубликован на сайте Кремля.

Путин поручил приравнять пособие по нетрудоспособности к МРОТ

Религия Патриарх Кирилл призвал не ходить в храмы Предстоятель Русской православной церкви, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих соблюдать предписания властей, обнародованные в связи с распространением коронавируса, и не ходить в храмы.

Экономика Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.

Футбол Агент Бикфалви ведет переговоры с клубами Западной Европы В нынешнем сезоне Бикфалви провел 19 матчей в чемпионате России и забил пять мячей. Помимо этого, на его счету три желтые карточки.

Общество В Крыму решили завести уголовное дело на носителя коронавируса Глава РК Сергей Аксенов попросил глав МВД и прокуратуры РК возбудить уголовное дело против нарушителя режима самоизоляции, который заразил медика.

Авто Назвали признаки скорой поломки АКПП Одним из самых явных признаков неполадок в АКПП является появление рывков, толчков и вибрации во время езды.

Общество В Москве скончался 90-летний пациент с коронавирусом В одной из московских больниц скончался пациент с коронавирусом, у которого была диагностирована пневмония, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю за ситуацией с коронавирусом COVID-19.

Общество Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 29 марта Погибшие и пострадавшие По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на 28 марта число зараженных новым коронавирусом в мире превысило 571 тыс. человек.

Общество Сроки проведения ЕГЭ и ОГЭ перенесли Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что старт основной кампании единых государственных экзаменов переносится с 25 мая на 8 июня из-за ситуации с COVID-19, сообщается на сайте министерства.

Общество Две трети пожилых москвичей соблюдают режим самоизоляции Согласно информации геотаргетинга мобильных телефонов, две трети столичных абонентов старше 65 лет соблюдают режим самоизоляции на дому, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Гаджеты Ноутбук ASUS TUF Gaming оснащён процессором AMD Ryzen 7 4800H В тестовом пакете Cinebench R15 появился игровой ноутбук ASUS TUF Gaming на базе центрального процессора AMD Ryzen 7 4800H и графического чипа NVIDIA GeForce RTX 2060.