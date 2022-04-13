Генерал Жак Ланглад де Монгро возглавил военную разведку Франции после увольнения предыдущего директора, которого обвиняли в «недостатках в работе» на фоне украинского кризиса, пишет AFP со ссылкой на источники.
Мизинцев отметил, что в задачи этих батальонов входит блокирование Харькова с юга, чтобы предотвратить выход из города местного населения, а также уничтожение подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), если они попытаются отступить или сдаться в плен.
В случае, если с задержанным главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктором Медведчуком что-то случится, отвечать придётся президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Линия связи, которую наладили американские и российские военные во избежание конфликтных ситуаций из-за Украины, исправна, но еще ни разу не применялась по назначению, сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.