Мизинцев отметил, что в задачи этих батальонов входит блокирование Харькова с юга, чтобы предотвратить выход из города местного населения, а также уничтожение подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), если они попытаются отступить или сдаться в плен.