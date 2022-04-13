Будьте в Плюсе

Путин поручил приступить к активному строительству Северного широтного хода

ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин поручил приступить в 2022 г. к активному строительству Северного широтного хода.
Интерфакс
По словам российского лидера, Северный широтный ход выполнит роль по разгрузке Байкало-Амурской магистрали и Транссиба в условиях ориентации поставок на Восток.
ФАН
В марте 2022 года сообщалось, что правительство России приняло решение отложить реализацию строительства СШХ из-за экономической ситуации.
Lenta.ru
СШХ — проект железнодорожного коридора в Арктике, который сможет пропускать 23,9 млн тонн грузов в год.
Коммерсантъ

Подробнее о событии

Путин потребовал начать строительство Северного широтного хода в этом году
Российская газетавчера в 06:44
Путин: активную стройку на объектах Северного широтного хода нужно начать уже в этом году
ТАССвчера в 06:29
Путин поручил приступить к активному строительству Северного широтного хода
Интерфаксвчера в 06:24
Путин заявил, что строительство объектов СШХ должно начаться в 2022 году
Lenta.ruвчера в 06:22
Путин потребовал начать активную стройку железнодорожных объектов Северного широтного хода в 2022 году
Взгляд.рувчера в 06:21
Президент Путин заявил, что Северный широтный ход позволит разгрузить БАМ и Транссиб
РИА Новостивчера в 06:16
Путин: Северный широтный ход разгрузит БАМ и Транссиб
Общественная служба новостейвчера в 06:36

Интересное

Спикер Совфеда Матвиенко призвала привлечь к производству гвоздей малый и средней бизнес

Спикер призвала привлечь к производству гвоздей малый и средней бизнес, который "наклепает этих гвоздей столько, что завалит всю Россию".
РИА Новости17:05

AFP: военную разведку Франции возглавил генерал Жак Ланглад де Монгро

Генерал Жак Ланглад де Монгро возглавил военную разведку Франции после увольнения предыдущего директора, которого обвиняли в «недостатках в работе» на фоне украинского кризиса, пишет AFP со ссылкой на источники.
RT на русском17:02

Минобороны пригрозило Украине ударами по центрам принятия решений при попытках диверсий

Россия нанесет удары по украинским центрам принятия решений, если продолжатся попытки диверсий на российской территории, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
РИА Новостивчера в 13:44

Представитель Пентагона Кирби заявил о намерении стран НАТО отправить танки Украине

США ожидают, что поставки новой военной помощи Украине начнутся немедленно, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
РИА Новостивчера в 15:05

Бесконтактная оплата картами «Мир» через SberPay перестанет работать с 13 апреля

Бесконтактная оплата картами «Мир» с помощью SberPay будет приостановлена с сегодняшнего дня, 13 апреля, сообщили в пресс-службе Сбербанка.
Коммерсантъвчера в 09:03

Минобороны РФ: в Харькове завершается формирование трех новых нацбатов из заключенных

Мизинцев отметил, что в задачи этих батальонов входит блокирование Харькова с юга, чтобы предотвратить выход из города местного населения, а также уничтожение подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), если они попытаются отступить или сдаться в плен.
Известиявчера в 15:31

Псаки: Байден и Зеленский обсудили возможные новые санкции против России

Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский в телефонном разговоре обсуждали возможность введения новых санкций против России, сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
RT на русскомвчера в 16:46

Володин: Зеленскому придётся отвечать в случае, если что-то случится с Медведчуком

В случае, если с задержанным главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктором Медведчуком что-то случится, отвечать придётся президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
RT на русскомвчера в 15:10

Дэвид Линч опроверг информацию о том, что в Каннах покажут его новый фильм

Steve Granitz Дэвид Линч ответил на информацию о том, что на Каннском кинофестивале покажут его новый фильм, передаёт Entertainment Weekly.
Телеканал «КИНОТВ»вчера в 06:17

В Пентагоне сообщили, что линия деконфликтинга между РФ и США пока не использовалась

Линия связи, которую наладили американские и российские военные во избежание конфликтных ситуаций из-за Украины, исправна, но еще ни разу не применялась по назначению, сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
РИА Новостивчера в 15:43