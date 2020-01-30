Политика
РИА НовостиПутин поручил проанализировать практику по делам об оскорблении в Сети
Владимир Путин поручил проанализировать практику по уголовным делам об оскорбленной чести, возбужденным из-за публикаций в интернете, сообщается на сайте Кремля.
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с чего всё началось
«Проанализировать… правоприменительную и судебную практику по делам о защите чести и достоинства, возбуждённым в связи с распространением в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации, порочащей честь или достоинство гражданина», — говорится в сообщении.RT на русском07:17
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Общество
McDonald’s отменил акцию по продаже бургеров за 3 рубля
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Ракетный комплекс «Бал» поступил на вооружение Каспийской флотилии
В Дагестане была проведена торжественная церемония передачи Каспийской флотилии первого берегового ракетного комплекса «Бал».
Общество
Социальные выплаты и пособия в России проиндексируют с 1 февраля
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил размер индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году.
Музыка
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Как стало известно из сведений, предоставленных генеральным директором Первого канала Константином Эрнстом, участник международного музыкального конкурса "Евровидение-2020" выступит в первом полуфинале конкурса, и даже в первой его части.
Происшествия
Mash: китайские туристы вызвали скорую в отель «Four Seasons» в Москве
Группа туристов из Китая вызвала врачей в отель "Four Seasons", расположенный в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Энергетика
Глава польской «PGNiG» связал снижение ее капитализации с «Газпромом»
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Игры
Nintendo Switch обошла по продажам SNES
Продажи Nintendo Switch достигли 52,48 млн экземпляров, что позволило ей обойти SNES и стать третьей самой продаваемой домашней консолью компании после Wii и NES.
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте показала, как передвигается с переломом
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Россиянка Юлия Чиркова стала обладательницей «Порно-Оскара»
За океаном, как сообщает «Московский комсомолец», объявили лауреатов кинопремии AVN Awards, более известной как «Порно-Оскар».
Общество
В Болгарии осквернили памятник советскому солдату — освободителю
Кино
Вышел трейлер девятого «Форсажа»
В Сети появился тизер-трейлер девятой части безумной франшизы "Форсаж" (The Fast & the Furious).
Политика
Путин назвал условие для подписания закона о поправках в Конституцию
Президент Владимир Путин заявил, что будет принимать решение о том, подписывать ли закон об изменениях в Конституцию, после результатов общероссийского голосования.
Футбол
Федор Смолов перешел в испанский футбольный клуб
В клубе из Роттердама футболист провел 14 матчей и забил один гол. Смолов играл за «Локомотив» с августа 2018 года.
Здоровье
Минздрав назвал препараты для лечения коронавируса
Минздрав в четверг, 30 декабря, опубликовал временные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции 2019-nCoV.
Экономика
Центробанк нашел в капитале Невского банка «дыру» в 2,7 млрд рублей
По версии следствия, с конца ноября по начало декабря 2019 года врио предправления Владимир Бондаренко использовал свой счёт в Невском банке для перевода и обналичивания денежных средств.
Хоккей
Овечкин опередил Айзермана по заброшенным шайбам в НХЛ
Киберспорт
Вышла игра Warcraft III: Reforged
Игра Warcraft III: Reforged стала доступна для скачивания, официальный релиз ремастера легендарной стратегии состоялся в ночь на 29 января.
Космос
Опубликованы самые детальные снимки поверхности Солнца
Американские астрономы с помощью телескопа DKIST (Daniel K. Inouye Solar Telescope), расположенного на острове Мауи Гавайского архипелага, получили наиболее подробные на сегодняшний день снимки поверхности Солнца.
Культура
В Москве открывается выставка Сальвадора Дали
Уникальная экспозиция станет продолжением цикла выставок известных художников XX века, который организовали столичный департамент культуры, фонд "Связь времен" и Музей Фаберже.
Шоу-бизнес
Евгений Плющенко опроверг слова Марины Девятовой об их романе
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Шоу-бизнес
Юлия Михалкова рассказала об увеличении груди
Экс-участница шоу «Уральские пельмени» актриса Юлия Михалкова рассказала правду о своем размере груди.
Армия и оружие
США развернули ядерное оружие малой мощности на подлодках
Развертывание новейших ядерных боеприпасов малой мощности предписано новой ядерной доктриной США, опубликованной 2 февраля 2018 года.
Космос
Астрономы нашли самую горячую планету во Вселенной
Общество
Власти США скрыли факт столкновения подводного аппарата с «Титаником»
На суде представители компании заявили, что подводный аппарат стоимостью 35 миллионов долларов врезался в затонувший лайнер в июле прошлого года, когда "интенсивные и крайне непредсказуемые подводные течения" привели к тому, что пилот лодки потерял контроль над судном.
Общество
В Италии сообщили о первых двух случаях заражения коронавирусом
Итальянский премьер-министр Джузеппе Конте сообщил, что в Италии подтверждены два первых случая заражения новым типом коронавируса 2019-nCoV.