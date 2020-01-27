Общество
Газета.RuПутин поручил продлить действие маткапитала до 2026 года
Президент России Владимир Путин поручил кабмину продлить действие закона по маткапиталу до 31 декабря 2026 года. Об этом сообщается на сайте Кремля. Изменения в закон должны быть готовы к 15 апреля 2020 года.
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с чего всё началось
«Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих: продление действия норм Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» до 31 декабря 2026 года», — говорится в документе.RT на русском06:16
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Полицейские начали поиски мужчины, который оставил двух детей в аэропорту Шереметьево.
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Силовики в Костромской области вычислили троих подростков, которые планировали в 2020 году совершить теракт со стрельбой в родной школе.
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В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
При обсуждении порядка работы на зимнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) полномочия российской делегации были оспорены.
Происшествия
В Бурятии госпитализировали россиянина с подозрением на коронавирус
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Минобороны подтвердило «перехват» США российского генерала в Сирии
Министерство обороны подтвердило ранее появившуюся информацию о том, что войска США "перехватили" российскую колонну в Сирии.
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Подданного Японии задержали в РФ за попытку получить секретные данные
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Информация о пассажире в «Шереметьево» с повышенной температурой тела поступила за 10 минут до посадки, сейчас на борту работают специалисты Роспотребнадзора, передает РИА Новости.
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Болтон рассказал о позиции Трампа по военной помощи Украине в мемуарах
Alex Edelman / Globallookpress Бывший советник американского президента Джон Болтон рассказал в своей новой книге о позиции Дональда Трампа по оказанию военной помощи Украине.
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Американские ученые из Гарварда подтвердили, что от сильного стресса волосы становятся седыми.
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Легендарный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайант погиб при крушении своего личного вертолета в Калифорнии.
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В России появились новые камеры фиксации ПДД
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Mass Effect 2 исполнилось 10 лет. До сих пор лучшая!
26 января 2010 года BioWare выпустила Mass Effect 2 – самую высокооцененную игру в истории студии.
Армия и оружие
Войска Сирии продолжают бои с террористами к югу и западу от Алеппо
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Информация, опубликованная «Новой газетой» о подлоге, который якобы был сделан в Чечне во время рабочей поездки уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, будет проверена.
Политика
Глава Ингушетии отправил правительство в отставку
В Ингушетии отправлено в отставку правительство. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов сообщил о своем решении 27 января.
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Представитель актрисы: Наталья Андрейченко пропала в Мексике
Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает.
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Фигурное катание
В Германии остались недовольны победой российских фигуристок на ЧЕ
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Цена на нефть Brent опустилась ниже $61
Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась ниже $61 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов в пятницу, 24 января.