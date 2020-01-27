Общество
Газета.RuПутин поручил продлить действие маткапитала до 2026 года
Президент России Владимир Путин поручил кабмину продлить действие закона по маткапиталу до 31 декабря 2026 года. Об этом сообщается на сайте Кремля. Изменения в закон должны быть готовы к 15 апреля 2020 года.
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Общество
«Уральские авиалинии» отменили два рейса в Китай
Авиакомпания «Уральские авиалинии» отменила с 7 февраля рейсы из Екатеринбурга в китайские города Сиань и Ордос.
Армия и оружие
Пентагон признал потерю самолёта в Афганистане
Ответственность за крушение самолёта взяли на себя талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Экономика
ФНС штрафует банки за отказ блокировать счета ИП
Федеральная налоговая служба (ФНС) начала штрафовать банки, которые отказываются блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей из-за неуплаты налогов, страховых взносов, штрафов и т.д. С такими санкциями уже столкнулись ВТБ и «Уралсиб».
Шоу-бизнес
Представитель актрисы: Наталья Андрейченко пропала в Мексике
Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает.
Политика
Трамп отреагировал на слова Болтона по вопросу военной помощи Украине
Президент США Дональд Трамп опроверг утверждения его бывшего помощника по национальной безопасности Джона Болтона, который связал выделение военной помощи Украине с расследованием Киева по делу бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына.
Политика
Путин назначил Стригунова первым замглавы Росгвардии
«Назначить генерал-полковника Стригунова Виктора Николаевича первым заместителем директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ — главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ», — говорится в указе.
Политика
Делегация России покинет ПАСЕ в случае ограничения полномочий
Делегация России покинет Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) в случае ограничения полномочий российской делегации.
Игры
Официально: «История Сэма» для Metro: Exodus выйдет 11 февраля
Скриншоты дополнения Февраль станет важным месяцем для «Метро»: 15 числа «Исход» готовится к релизу в Steam, а 28 числа сборник Metro: Redux появится на Nintendo Switch.
Здоровье
Китайские медики выявили ещё один способ заражения коронавирусом
Врачи выяснили, что коронавирус, который поражает людей на всех континентах, способен проникать в организм через глаза.
Общество
В группе по поправкам к Конституции пояснили вопрос индексации пенсий
Принятие поправок к Конституции не гарантирует индексации пенсий работающим пенсионерам — это возможно только при корректировке федерального закона, передаёт РБК со ссылкой на рабочую группу.
Происшествия
Густой туман мог стать причиной крушения вертолета Коби Брайанта
Одной из причин крушения вертолета бывшей звезды НБА Коби Брайанта, которая привела к гибели девяти человек, мог стать густой туман.
Здоровье
Учёные рассказали, кому нужно регулярно пить кофе
Энергетика
Газпром поставил по «Турецкому потоку» первый миллиард кубометров газа
Первый миллиард кубометров газа поставил Газпром по газопроводу «Турецкий поток», говорится в сообщении компании.
Общество
Больше миллиона россиян получат маткапитал в 2020 году
Материнский капитал в 2020 году смогут получить больше миллиона россиян.
Происшествия
На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка
Жительница Свердловской области положила новорожденного ребенка в стиральную машину и включила ее, пишет 26 января E1.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Религия
Умер протоиерей Всеволод Чаплин
Умер настоятель московского храма святого Феодора Студита у Никитских ворот, протоиерей Всеволод Чаплин.
Политика
На Украине потребовали от России часть Алмазного фонда
Лидер партии Свобода Олег Тягнибок считает, что Украина должна потребовать от России часть Алмазного фонда.
Общество
SIPRI сообщил об обогнавшем Россию по производству оружия Китае
Китай стал вторым в мире производителем оружия после США, говорится в докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).
Общество
ВОЗ повысила оценку риска распространения нового коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) исправила с "умеренного" на "повышенный" оценку риска заражения новым коронавирусом на международном уровне, передает агентство Франс Пресс.
Политика
Зеленский рассказал Дуде про украинцев, освободивших Освенцим
Владимир Зеленский рассказал про 1-й украинский фронт и украинцев, освободивших концлагерь "Аушвиц-Биркенау".
Общество
Самый богатый человек Украины купил виллу во Франции
Вокруг виллы раскинулась территория в 14 гектаров. Вилла Les Cedres теперь принадлежит самому богатому человеку Украины по версии Forbes.
Политика
В администрации президента нашли замену Суркову
Новым куратором украинского направления и интеграции постсоветского пространства называют замглавы администрации президента Дмитрия Козака.
Футбол
«Динамо Киев» разгромило «Динамо Брест» в товарищеском матче
В турецком Белеке прошел товарищеский матч между белорусским и украинским "Динамо".
Общество
Конституционный суд постановил пересмотреть приговор Котову
Конституционный суд обязал суды пересмотреть дело осужденного за нарушения на митингах Константина Котова.
Киберспорт
Ceb ушел из OG и завершил карьеру игрока
Происшествия
Мужчина бросил двоих детей в аэропорту Шереметьево
В московском аэропорту Шереметьево были найдены двое братьев, которых оставил там отец.
Футбол
Орлов заявил, что Кокорин не давал согласия на переход в «Сочи»
Известный санкт-петербургский телекомментатор Геннадий Орлов сообщил, что у нападающего «Зенита» Александра Кокорина не было договоренностей о переходе в «Сочи».