Общество

Газета.RuГазета.RuПутин поручил продлить действие маткапитала до 2026 года

Президент России Владимир Путин поручил кабмину продлить действие закона по маткапиталу до 31 декабря 2026 года. Об этом сообщается на сайте Кремля. Изменения в закон должны быть готовы к 15 апреля 2020 года.
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Путин поручил продлить закон о маткапитале до конца 2026 года

РИА Новости06:36

Маткапитал за первого ребенка: как потратить ₽466 тыс. на покупку жилья

РБК07:59

Путин поручил продлить программу маткапитала до 2026 года

Коммерсантъ06:45

Путин поручил продлить действие закона по маткапиталу

RT на русском12:08

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ТАСС06:33

Путин поручил продлить действие закона о маткапитале до 31 декабря 2026 года

Известия06:15

Путин дал поручение по индексации маткапитала и выделению денег на первого ребенка

Интерфакс06:54
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