Президент России Владимир Путин поручил кабмину продлить действие закона по маткапиталу до 31 декабря 2026 года. Об этом сообщается на сайте Кремля. Изменения в закон должны быть готовы к 15 апреля 2020 года.

Путин поручил продлить действие маткапитала до 2026 года

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