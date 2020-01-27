Общество

Наша версияНаша версияПутин поручил продлить действие маткапитала до конца 2026 года

Президент России Владимир Путин поручил правительству продлить действие закона о материнском капитале до 31 декабря 2026 года. Соответствующие изменения должны быть готовы к 15 апреля. Действие закона о материнском капитале продлят до конца 2026 года.
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Путин поручил продлить действие закона по маткапиталу

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Путин поручил продлить программу маткапитала до 2026 года

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Путин дал поручение по индексации маткапитала и выделению денег на первого ребенка

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