Общество
Наша версияПутин поручил продлить действие маткапитала до конца 2026 года
Президент России Владимир Путин поручил правительству продлить действие закона о материнском капитале до 31 декабря 2026 года. Соответствующие изменения должны быть готовы к 15 апреля. Действие закона о материнском капитале продлят до конца 2026 года.
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Общество
В группе по поправкам к Конституции пояснили вопрос индексации пенсий
Принятие поправок к Конституции не гарантирует индексации пенсий работающим пенсионерам — это возможно только при корректировке федерального закона, передаёт РБК со ссылкой на рабочую группу.
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Группа ученых дала неутешительный прогноз по коронавирусу
Авторами исследования «Новый коронавирус 2019-nCoV: ранняя оценка эпидемиологических показателей и прогнозы эпидемии» стали пять ученых из Ланкастерской медицинской школы при Ланкастерском университете (Великобритания), Университета Флориды (США) и Совета медицинских исследований Университета Глазго (Великобритания).
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Мужчина бросил двоих детей в аэропорту Шереметьево
В московском аэропорту Шереметьево были найдены двое братьев, которых оставил там отец.
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«Ак Барс» одержал четвертую победу подряд, обыграв «Трактор»
После четвёртого гола подопечные Дмитрия Квартального немного расслабились и пропустили два гола. 4:2 – четвертая победа «Ак Барса».
Политика
Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны и Холокосте
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев солидарен с Варшавой в том, что СССР виновен в начале Второй мировой войны и Холокосте.
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Макрон отметил роль Красной армии в освобождении Освенцима
Президент Франции Эмманюэль Макрон отметил роль советских солдат в освобождении нацистского концлагеря смерти Аушвиц-Биркенау на территории Польши.
Армия и оружие
В упавшем в Афганистане самолете опознали борт ВВС США
В сети появились кадры с предполагаемого места крушения лайнера в Афганистане: вероятно, это воздушный узел связи ВВС США.
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Представитель актрисы: Наталья Андрейченко пропала в Мексике
Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает.
Происшествия
В Рязани засняли скандал в травмпункте больницы № 11
В Рязани засняли скандал в травмпункте больницы № 11. Соответствующее видео опубликовано в паблике «Рязань» ВКонтакте.
Политика
Российская делегация покинет ПАСЕ в случае ограничения полномочий
Российская делегация покинет ПАСЕ, если ее полномочия будут ограничены, заявил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Политика
Трамп назвал дату оглашения плана ближневосточного урегулирования
Президент США Дональд Трамп заявил, что во вторник обнародует план ближневосточного урегулирования.
Общество
Конституционный суд постановил пересмотреть приговор активисту Котову
Конституционный суд (КС) постановил пересмотреть приговор активисту Константину Котову, который был признан виновным по статье 212.1 УК РФ и приговорен к четырем годам колонии за неоднократные нарушения на митингах.
Футбол
Хавбек «Славии» близок к переходу в «Вест Хэм». Летом он отказал «Спартаку»
Ранее сообщалось, что летом 2019-го «Динамо» и «Спартак» хотели видеть чешского игрока у себя в составах, но Томаш отказался перезжать в Россию В текущем сезоне Соучек провел 26 матчей за «Славию», забил 12 голов и сделал 3 результативные передачи.
Политика
Японского журналиста задержали в России за сбор секретных данных
Во Владивостоке задержали гражданина Японии, который пытался получить секретные сведения о военном потенциале страны на Дальнем Востоке, рассказали РИА Новости в МИД.
Политика
Комиссия рекомендовала помиловать израильтянку Иссасхар
Общество
Глава Чувашии прокомментировал инцидент с сотрудником МЧС
Глава Чувашии Михаил Игнатьев, ранее заставивший сотрудника МЧС подпрыгнуть за ключами во время церемонии вручения новой техники, прокомментировал инцидент, заявив, что уважительно относится к сотрудникам ведомства.
Наука
Учёные с мировым именем представят в Сочи свои разработки
В рамках деловой части программы пройдут выступления экспертов мировой энергетической науки, среди которых - лауреат Нобелевской премии Родней Джон Аллам (Великобритания), вице-президент РАН Валентин Пармон (Россия) и президент Научного совета по глобальным инициативам Томас Блис (США).
Политика
На Украине потребовали от России часть Алмазного фонда
Лидер партии Свобода Олег Тягнибок считает, что Украина должна потребовать от России часть Алмазного фонда.
Кино
«Золотой орел»: лучшим фильмом стал «Текст»
Премию "Золотой орел" в номинации "Лучший фильм" получила картина "Текст" Клима Шипенко, передает телеканал "Россия 24".
Наука
Уникальная окаменелость сохранила свидетельства охоты птерозавров на кальмаров
Останки головоногого, датированные возрастом около 150 миллионов лет, сохранили зуб схватившего его ящера.
Шоу-бизнес
Боярский назвал придурью желание рожать в старости
Актер заявил, что рожать ребенка на старости лет - это придурь, а вовсе не счастье.
Армия и оружие
Минобороны: «Белые каски» готовят в Сирии новые химические провокации
В Сирии на территории Идлибской зоны деэскалации сохраняется угроза провокаций боевиков с применением отравляющих веществ, сообщил 27 января на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Боренков.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева рассказала о реакции мужа на новую грудь
В недавнем интервью Лера сообщила, что ее супруг 32-летний хоккеист Игорь Макаров ее новыми формам весьма доволен, об этом сообщает teleprogramma.pro.
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Под Калугой в ДТП на трассе «Украина» погибли двое детей
Экономика
ФНС оштрафовала банки за отказ блокировать личные счета ИП
Федеральная налоговая служба (ФНС) начала штрафовать банки за отказ блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей из-за неуплаты налогов, штрафов и страховых взносов.
Общество
В Пекине зарегистрировали первый случай смерти от коронавируса
В Пекине зарегистрирован первый случай смерти от коронавируса 2019-nCoV.
Политика
Лавров обсудил с главой МИД Турции события в Идлибе
Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонные переговоры со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.
Происшествия
Астраханец 14 лет насиловал свою дочку
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