Общество

МонаВистаМонаВистаПутин поручил продлить до 2026 года действие закона по маткапиталу

Президент России Владимир Путин поручил правительству продлить до 31 декабря 2026 года действие закона по материнскому капиталу.
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с чего всё началось
«Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих: продление действия норм Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» до 31 декабря 2026 года», — говорится в документе
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