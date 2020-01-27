Общество
МонаВистаПутин поручил продлить до 2026 года действие закона по маткапиталу
Президент России Владимир Путин поручил правительству продлить до 31 декабря 2026 года действие закона по материнскому капиталу.
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с чего всё началось
«Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих: продление действия норм Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» до 31 декабря 2026 года», — говорится в документе.RT на русском06:16
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Политика
На Украине потребовали от России часть Алмазного фонда
Лидер партии Свобода Олег Тягнибок считает, что Украина должна потребовать от России часть Алмазного фонда.
Политика
Мишустин поручил организовать оперативный штаб по коронавирусу
Премьер-министр России Михаил Мишустин после совещания по вопросам профилактики и контроля за распространением коронавируса поручил организовать оперативный штаб.
Шоу-бизнес
Представитель актрисы: Наталья Андрейченко пропала в Мексике
Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает.
Политика
Делегация России покинет ПАСЕ в случае ограничения полномочий
Делегация России покинет Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) в случае ограничения полномочий российской делегации.
Шоу-бизнес
Селена Гомес обвинила Джастина Бибера в насилии
Селена Гомес обвинила Джастина Бибера в насилии. Между певцами были романтические отношения непродолжительное время.
Религия
Скончался протоиерей Всеволод Чаплин
В соцсети пользователи пишут, что священник умер, отслужив Божественную Литургию. Протоиерей скончался во дворе храма прп.
Общество
Талибы взяли ответственность за сбитый над Афганистаном самолет
Ответственность за крушение самолета американских ВВС в Афганистане взяли на себя боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в России решением Верховного суда в 2003 году).
Шоу-бизнес
Ларису Голубкину госпитализировали
Как сообщает телеграм-канал Mash, актрису Ларису Голубкину, звезду «Гусарской баллады» и «Сказки о царе Салтане», госпитализировали в Москве.
Происшествия
Российская школьница умерла по дороге в школу
В подмосковном Домодедове 14-летняя россиянка упала по дороге в школу и умерла в больнице.
Шоу-бизнес
Наталья Фатеева просит приносить ей еды вместо цветов
Актриса попросила, чтобы ей не дарили цветы.
Происшествия
Появилось видео крушения вертолета, в котором находился Коби Брайант
В вертолете, который принадлежал баскетболисту, еще находились четверо человек, в том числе и 13-летняя дочь Брайанта.
Политика
Путин назначил Стригунова первым замглавы Росгвардии
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении нового первого замглавы Росгвардии.
Шоу-бизнес
Бузова согласилась выйти замуж за блогера
Телеведущая Ольга Бузова согласилась выйти замуж за блогера.
Кино
«Золотой орел» признал «Текст» лучшим фильмом года
Алисе Фрейндлих доверили вручать гран-при за лучший фильм, которым был признан "Текст" Клима Шипенко.
Шоу-бизнес
Боярский назвал придурью желание рожать в старости
Политика
Путин утвердил новый состав президиума Госсовета
В новый состав президиума вошли губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, губернатор Тверской области Игорь Руденя, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, глава Башкирии Радий Хабиров, губернатор Курганской области Вадим Шумков.
Происшествия
Россиянка запретила врачам лечить 14-летнюю дочь весом 25 килограммов
Жительница Омска запретила врачам лечить 14-летнюю дочь, которая весила 25 килограммов из-за белково-энергетической недостаточности, а также отказалась от медицинского наблюдения и обследования ребенка и не впускала домой врача-педиатра.
Общество
Пользователи сообщили о сбое в работе почтового сервиса Mail.ru
Сбой произошел в работе почтового сервиса Mail.ru. Об этом свидетельствуют данные Downdetector.com от 27 января.
Происшествия
Мужчина оставил двух сыновей в аэропорту Шереметьево
Общество
Зима без снега может привести к проблемам для природы и человека
Бесснежная зима грозит проблемами с урожаем и исчезновением многих насекомых, значимых для пищевой цепочки.
Футбол
Шкурин не сможет до лета выступать за ЦСКА под 11-м номером
Новичок ЦСКА Илья Шкурин не сможет играть под 11-м номером, который выбрал при переходе в московский клуб.
Происшествия
В Махачкале подростки жарили на Вечном огне куриные окорочка
В Махачкале подростки осквернили Вечный огонь — они танцевали на мемориале памяти воинов, погибших в Великой Отечественной войне, а также жарили куриные окорочка.
Политика
Мишустин уволил замминистра здравоохранения Бойко
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения.
Политика
AP опубликовало запись беседы Трампа о противостоянии России и Украины
Associated Press опубликовало запись разговора президента США Дональда Трампа о противостоянии Москвы и Киева, которая якобы была сделана во время делового ужина в 2018 году в Trump International Hotel в Вашингтоне.
Политика
В мире отмечают 75-летие освобождения узников концлагеря в Освенциме
Как сообщают «Известия», по случаю годовщины освобождения в Берлине зажгли 75 свечей на мемориале жертвам холокоста.
Общество
Школы и вузы Монголии приостановили работу из-за коронавируса
Минобрнауки России в свою очередь пообещало дать сегодня рекомендации вузам в связи с новым коронавирусом в Китае.
Экономика
Какие изменения ждут россиян с 1 февраля
В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Здоровье
Онищенко заявил о существовании 30 препаратов для лечения коронавируса
«Чтобы успокоить нашу общественность: уже примерно 30 медицинских препаратов, которые сегодня есть, лечат, работают против этого вируса», — сказал Онищенко.
Общество
В группе по поправкам к Конституции пояснили вопрос индексации пенсий
Принятие поправок к Конституции не гарантирует индексации пенсий работающим пенсионерам — это возможно только при корректировке федерального закона, передаёт РБК со ссылкой на рабочую группу.