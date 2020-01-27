с чего всё началось

Президент России Владимир Путин поручил правительству продлить до 31 декабря 2026 года действие закона по материнскому капиталу.

Путин поручил продлить до 2026 года действие закона по маткапиталу

Политика Мишустин поручил организовать оперативный штаб по коронавирусу Премьер-министр России Михаил Мишустин после совещания по вопросам профилактики и контроля за распространением коронавируса поручил организовать оперативный штаб.

Шоу-бизнес Представитель актрисы: Наталья Андрейченко пропала в Мексике Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает.

Религия Скончался протоиерей Всеволод Чаплин В соцсети пользователи пишут, что священник умер, отслужив Божественную Литургию. Протоиерей скончался во дворе храма прп.

Общество Талибы взяли ответственность за сбитый над Афганистаном самолет Ответственность за крушение самолета американских ВВС в Афганистане взяли на себя боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в России решением Верховного суда в 2003 году).

Шоу-бизнес Ларису Голубкину госпитализировали Как сообщает телеграм-канал Mash, актрису Ларису Голубкину, звезду «Гусарской баллады» и «Сказки о царе Салтане», госпитализировали в Москве.

Политика Путин утвердил новый состав президиума Госсовета В новый состав президиума вошли губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, губернатор Тверской области Игорь Руденя, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, глава Башкирии Радий Хабиров, губернатор Курганской области Вадим Шумков.

Происшествия Россиянка запретила врачам лечить 14-летнюю дочь весом 25 килограммов Жительница Омска запретила врачам лечить 14-летнюю дочь, которая весила 25 килограммов из-за белково-энергетической недостаточности, а также отказалась от медицинского наблюдения и обследования ребенка и не впускала домой врача-педиатра.

Происшествия В Махачкале подростки жарили на Вечном огне куриные окорочка В Махачкале подростки осквернили Вечный огонь — они танцевали на мемориале памяти воинов, погибших в Великой Отечественной войне, а также жарили куриные окорочка.

Политика AP опубликовало запись беседы Трампа о противостоянии России и Украины Associated Press опубликовало запись разговора президента США Дональда Трампа о противостоянии Москвы и Киева, которая якобы была сделана во время делового ужина в 2018 году в Trump International Hotel в Вашингтоне.