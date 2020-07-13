Общество
RT на русскомМишустин предложил продлить сроки достижения национальных целей
Сроки достижения национальных целей могут быть продлены до 2030 года, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам.
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Об этом заявил на заседании совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам премьер-министр Михаил Мишустин.ТАСС03:04
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Из второй беды в пионеры развития: почему дорожные стройки нужны для спасения экономики
Будущее России. Национальные проекты11:51
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Общество
Адвокаты Сафронова рассказали детали позиции ФСБ по делу об госизмене
Основная информация из бесед адвокатов Сафронова с журналистами: Специалисты института криминалистики ФСБ не обнаружили сведений, содержащих государственную тайну, а журналистских публикациях Сафронова, передает "РИА Новости" слова адвоката Ивана Павлова; ФСБ утверждает, что Сафронов использовал для шифрования сообщений программу VeraCrypt, сказал Павлов.
Ведомости 11:20
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Умерла жена Джона Траволты Келли Престон
Супруга американского актера Джона Траволы, актриса Келли Престон умерла в возрасте 57 лет от рака молочной железы.
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Игра Watch Dogs Legion будет выпущена 29 октября
Датой запуска игры назначено 29 октября.
Evo-rus.com 07:29
Происшествия
В Екатеринбурге автобус врезался в дерево
Автобус выехал на встречную полосу и врезался в дерево в центре Екатеринбурга, два пассажира получили травмы, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского ГИБДД.
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Младенец заплакал на собственных похоронах в Индии
Газета.Ru 04:26
Общество
СМИ: У настоятельницы московского монастыря обнаружили Mercedes за 10 млн рублей
Как сообщает Znak со ссылкой на сетевое издание «Открытые медиа», игуменья Феофания, в миру Ольга Мискина, сменившая за последние 13 лет как минимум четыре машины Mercedes, приобрела автомобиль Mercedes-Benz S-класса, стоимость которого составляет почти за 10 млн рублей.
Росбалт 07:56
Кино
Российский сериал «Сваты» в 7-ом сезоне потерял двух главных героев
Седьмой сезон популярного сериала «Сваты» снимают без двух замечательных актеров, сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa.Двое великих артистов, Ольга Аросева и Владимир Зельдин ушли из жизни, и сценаристы решили не искать им замены.
Уфимские Заметки 07:35
Спорт
Президент ВФЛА Юрченко объявил о своей отставке
С большой долей вероятности теперь международная ассоциация начнет процедуру полного исключения ВФЛА, в связи с чем глава российской организации Евгений Юрченко объявил о своей отставке.
Газета.Ru 11:46
Общество
Судью Хахалеву лишили статуса за 128 прогулов
Высшая квалификационная коллегия судей лишила статуса судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву.
ТАСС 07:21
Общество
Кот Мостик завершил вахту на Крымском мосту и нашел новую работу
Кот Мостик, ставший талисманом Крымского моста, завершил свою вахту и нашел новую работу.
Lenta.ru 10:46
Общество
Российскому актеру запретили въезд на Украину
Российскому актеру, имя которого не называется, запретили въезд на Украину сроком на три года из-за посещения Крыма, сообщила пресс-служба государственной пограничной службы Украины.
Взгляд.ру 11:34
Политика
Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в России
Владимир Путин заявил, что сейчас у российских властей есть исторический шанс в обозримые сроки кардинально решить жилищный вопрос в стране.
RT на русском 09:24
Здоровье
В Казахстане зарегистрирована сильнейшая вспышка неизвестной пневмонии
На сегодня специалисты организации склоняются к мысли, что это все же скорее мутировавший в более сильную сторону Ковид-19, вторую волну которого многие прогнозировали.
DonDay-Волгодонск вчера в 03:51
Экономика
Набиуллина заявила, что ЦБ не рассматривает вопрос деноминации рубля
Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила в ходе заседания совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации, что Банк России не рассматривает вопрос деноминации рубля.
RT на русском 09:02
Происшествия
Крупный пожар на складе с краской в Самаре локализовали
Пожарные локализовали возгорание на складе в Самаре, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе МЧС РФ.
ТАСС 12:04
Армия и оружие
The National Interest: Россия подготовила для США «сюрприз» в Крыму
The National Interest: Россия подготовила для США "сюрприз" в Крыму.
Piter.tv 02:57
Кино
Стивен Кинг продал права на экранизацию трех повестей по $1 за каждую
Американский писатель Стивен Кинг продал права на экранизацию трех своих повестей, каждая из которых обошлась режиссерам в $1.
Известия 08:36
Происшествия
Фургалу не грозит пожизненное заключение
Задержанному губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу не грозит пожизненное заключение. Об этом рассказал его адвокат Борис Кожемякин.
Pravda.Ru 11:56
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Turkish Airlines объявила о возобновлении полетов в Россию с 1 августа
Turkish Airlines объявила о возобновлении полетов в Россию с 1 августа. Об этом пишет РБК со ссылкой на заявление самого перевозчика.
BFM.ru 11:49
Армия и оружие
Азербайджан обвинил Армению в минометном обстреле села
URA.Ru вчера в 20:27
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В Вологодской области отменили самоизоляцию для приезжих и КПП
В Вологодской области в понедельник заявили о снятии ограничений так называемой "второй волны".
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Трутнев раскритиковал работу руководства Хабаровского края
Вице-премьер и полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев назвал работу руководства Хабаровского края плохо организованной.
РИА Новости 05:57
Происшествия
Потерпевшие по делу Ефремова уточнили желаемую сумму компенсации
Вчера «МК» стала известна общая сумма по подготовленным к подаче искам потерпевших к Михаилу Ефремову.
Московский Комсомолец вчера в 10:24
Экономика
Кудрин рассказал об экономических последствиях роста госдолга США
Нарастание госдолга США грозит обернуться риском для доллара и валют развивающихся рынков.
Известия 10:16
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21
При пожаре на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек, сообщило в Twitter командование надводными силами ВМС США.
Газета.Ru 05:23
Энергетика
Reuters: газопровод «Голубой поток» простаивает с мая
Газопровод "Голубой поток", который протянут через Черное море в Турцию, стоит без работы с середины мая текущего года.
Газета.Ru 11 июля в 06:48
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском вчера в 04:27
Шоу-бизнес
Андрей Губин впервые за много лет спел на публике
Поп-звезда 1990-х Андрей Губин впервые за много лет спел на публике.
Газета.Ru 09:11
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Вышел трейлер пятого сезона «Люцифера» от Netflix
RuNews24.ru 12:08