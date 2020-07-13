Об этом заявил на заседании совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам премьер-министр Михаил Мишустин.

с чего всё началось

Сроки достижения национальных целей могут быть продлены до 2030 года, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам.

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