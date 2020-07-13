С учетом результатов голосования по Конституции и по итогам сегодняшнего обсуждения прошу администрацию президента вместе с профильными ведомствами с правительством в целом подготовить проект указа, в котором будут закреплены цели национального развития на период до 2030 года.

Владимир Путин поручил продлить сроки достижения национальных целей на 10 лет. Правительство и Госсовет на основе указа должны будут скорректировать нацпроекты за три месяца. Об этом президент сказал на заседании совета по стратегическому развитию.

Путин поручил продлить сроки достижения национальных целей на 10 лет

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