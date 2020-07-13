Политика
Эхо МосквыПутин поручил продлить сроки достижения национальных целей на 10 лет
Владимир Путин поручил продлить сроки достижения национальных целей на 10 лет. Правительство и Госсовет на основе указа должны будут скорректировать нацпроекты за три месяца. Об этом президент сказал на заседании совета по стратегическому развитию.
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С учетом результатов голосования по Конституции и по итогам сегодняшнего обсуждения прошу администрацию президента вместе с профильными ведомствами с правительством в целом подготовить проект указа, в котором будут закреплены цели национального развития на период до 2030 года.
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Общество
В Свердловской области продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет
В Свердловской области до 20 июля продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет и имеющих хронические заболевания, сообщил оперативный штаб региона по профилактике коронавируса.
РИА Новости 04:48
Происшествия
Защита обжаловала арест Фургала по делу об убийствах
РИА Новости 05:41
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском вчера в 04:27
Общество
ВОЗ зафиксировала рекордное число заразившихся коронавирусом в мире
За последние сутки в мире зарегистрировали рекордные 230 370 случаев заражения коронавирусом, сообщила Всемирная организация здравоохранения.
РИА Новости вчера в 17:29
Политика
Отставка Сергея Фургала может состояться уже на этой неделе
Отставка Сергея Фургала может состояться уже на этой неделе, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на свои источники в администрации президента.
Байкал24 вчера в 18:55
Армия и оружие
Посол Азербайджана в России допустил масштабную войну с Арменией
Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы допустил возникновение масштабной войны с Арменией из-за Нагорного Карабаха.
Lenta.ru 04:53
Общество
«Норникель» объявил об увольнении руководства Талнахской фабрики
Компания «Норникель» объявила о завершении внутреннего расследования ЧП на Талнахской обогатительной фабрике (ТОФ).
BFM.ru 05:42
Происшествия
Бывший глава района Ростова-на-Дону задержан за превышение полномочий
В Ростове-на-Дону задержали бывшего главу Первомайского района Артура Григоряна, подозреваемого в превышении должностных полномочий.
Газета.Ru 11 июля в 05:02
Политика
Трутнев раскритиковал работу руководства Хабаровского края
Вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев подверг критике работу руководства Хабаровского края.
Газета.Ru 05:25
Шоу-бизнес
Вдову Виктора Проскурина выселили из московской квартиры
Как выяснилось, на столичную квартиру, где супруги прожили больше 10 лет, Ирина право не имеет.
Что происходит 02:14
Происшествия
СК предъявил бизнесмену Анатолию Быкову обвинение в руководстве ОПГ
Красноярскому бизнесмену Анатолию Быкову предъявили обвинения в руководстве преступным сообществом, заявили в Следственном комитете.
РИА Новости 04:58
Происшествия
СКР возбудил дело после разлива на Таймыре 44 тонн авиатоплива
Коммерсантъ вчера в 10:55
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21
При пожаре на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек, сообщило в Twitter командование надводными силами ВМС США.
Газета.Ru 05:23
Армия и оружие
Генсек НАТО заявил о небывало высокой активности российских подлодок на севере Атлантики
Активность российских подлодок в северной части Атлантики достигла в последние годы небывало высокого уровня, что является одной из причин, по которым регион сохранит центральное значение для НАТО.
ТАСС 06:03
Футбол
CAS отменил отстранение «Манчестер Сити» от Лиги чемпионов
Лозанна, Швейцария, 13 июля 2020, 11:51 — REGNUM Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил отстранение английского футбольного клуба «Манчестер Сити» от Лиги чемпионов.
REGNUM 04:51
Политика
Более 50 км трубопровода проложили между водохранилищами в Крыму
«Подразделения материально-технического обеспечения Южного и Западного военных округов проложили более 50 километров трубопровода в одну линию, который соединит Тайганское и Симферопольское водохранилища в Республике Крым», — передает «РИА Новости».
Известия 01:03
Политика
Ряд журналистов кремлевского пула записали видео в поддержку Сафронова
В поддержку коллеги выступила и Кира Латухина ("Российская газета"), отметив, что работала с Сафроновым много лет в составе кремлевского пула.
РИА Новости 05:30
Футбол
Защитник «Ливерпуля» Ловрен близок к переходу в «Зенит»
Хорватский защитник английского "Ливерпуля" Деян Ловрен в ближайшее время может оказаться в санкт-петербургском "Зените".
Вести.Ru вчера в 15:43
Финансы
ЦБ понизил курс доллара на 14 июля до 70,75 рубля
Банк России установил на 14 июля 2020 г. официальный курс доллара на уровне 70,7479 рубля, что на 48,19 копеек ниже предыдущего показателя.
ТАСС 05:40
Футбол
В Румынии не забили 3 пенальти подряд за несколько минут. Вратаря удалили и довели до слез: видео
У «Рапида» вышел запасной вратарь, а «Петролул» не сумел забить пенальти и с третьей попытки: к мячу подошел другой игрок хозяев и пробил выше ворот.
Sport24.ru вчера в 09:09
Общество
Посольство Венгрии опровергло скорое открытие границ для граждан РФ
Посольство Венгрии в России опровергло открытие границ для россиян с 15 июля, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК в Telegram.
Газета.Ru 05:23
Происшествия
Дело о хулиганстве возбуждено после беспорядков на Амурском ГПЗ
Уголовное дело о хулиганстве возбуждено по факту беспорядков на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ), сообщается на сайте областной прокуратуры.
RT на русском 05:36
Экономика
Повышенный НДФЛ может распространяться на продажу наследства
При продаже полученной в наследство недвижимости гражданин может преодолеть установленный лимит, тогда ему придется выплачивать НДФЛ в связи с получением дохода, сообщает издание Life.
Экономика сегодня 03:49
Армия и оружие
The National Interest: Россия подготовила для США «сюрприз» в Крыму
The National Interest: Россия подготовила для США "сюрприз" в Крыму.
Piter.tv 02:57
Экономика
Эксперты: средняя стоимость анальгина в России в июне выросла на 10,6%
Средняя стоимость анальгина в России в июне 2020 г. выросла на 10,6% по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 г. и составила 140,62 руб. за упаковку.
ТАСС 04:37
Шоу-бизнес
Андрей Губин спел на публике впервые за 15 лет
КП - Уфа 04:36
Игры
Игра Watch Dogs Legion будет выпущена 29 октября
Стала известна дата запуска Watch Dogs Legion. Игра будет доступна на PC, PS4 и Xbox One уже 29 октября 2020 года.
МИТ вчера в 17:52
Кино
На набережной озера Кабан в Казани вновь стартуют кинопоказы
Новый сезон кинопоказов начинается с 15 июля в Казани на открытой площадке у озера Кабан рядом с театром Галиаскара Камала.
Новый Век 05:50
Общество
Круизы и парки: в Пермском крае ввели новые послабления режима
Одобрены изменения в указ о режиме самоизоляции.
АиФ Пермь 05:48