Политика
Эхо МосквыПутин поручил продлить сроки достижения национальных целей на 10 лет
Владимир Путин поручил продлить сроки достижения национальных целей на 10 лет. Правительство и Госсовет на основе указа должны будут скорректировать нацпроекты за три месяца. Об этом президент сказал на заседании совета по стратегическому развитию.
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С учетом результатов голосования по Конституции и по итогам сегодняшнего обсуждения прошу администрацию президента вместе с профильными ведомствами с правительством в целом подготовить проект указа, в котором будут закреплены цели национального развития на период до 2030 года.
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Общество
Добровольцам Минобороны ввели второй компонент вакцины от COVID-19
Двадцати добровольцам, которые участвуют в испытаниях вакцины от коронавируса в филиале Главного военного клинического госпиталя им. Н.Н. Бурденко, ввели второй компонент препарата.
РБК 08:16
Общество
ФСБ предъявила обвинение в госизмене журналисту Сафронову
Следственное управление ФСБ России предъявило журналисту, советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову обвинение по ст. 275 УК (государственная измена), ранее он проходил по делу подозреваемым.
РБК 08:36
Общество
Судью Хахалеву из Краснодара лишили полномочий
Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) досрочно лишила полномочий судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву.
Известия 05:07
Экономика
Набиуллина заявила, что ЦБ не рассматривает вопрос деноминации рубля
Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила в ходе заседания совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации, что Банк России не рассматривает вопрос деноминации рубля.
RT на русском 09:02
Армия и оружие
Число погибших в ходе боя на границе Армении и Азербайджана возросло
Баку, 13 июля 2020, 08:08 — REGNUM Количество погибших из-за вооруженного столкновения с ВС Армении военных Азербайджана увеличилось до трех.
REGNUM 01:08
Происшествия
Суд признал виновным экс-совладельца «Росгосстраха» в растрате
Дорогомиловский суд Москвы в понедельник, 13 июля, признал виновным бывшего совладельца страховой компании «Росгосстрах» Сергея Хачатурова в присвоении и растрате имущества на сумму более 2 млрд рублей.
Известия 07:51
Политика
Верховная рада отложила назначение местных выборов на Украине
Верховная рада Украины по предложению президента Владимира Зеленского в понедельник отложила рассмотрение постановления о назначении на 25 октября очередных местных выборов в стране, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 08:46
Кино
В сети прошла премьера фильма «Грейхаунд» с Томом Хэнксом
В понедельник, 13 июля, стало известно о том, что в сети прошла премьера фильма "Грейхаунд" с Томом Хэнксом.
Piter.tv 02:46
Происшествия
Защита обжаловала арест губернатора Фургала по делу об убийствах
Защитная сторона хабаровского губернатора обжаловала арест чиновника по делу об организации убийств в 2004-2005 годах.
Evo-rus.com 07:07
Футбол
«Уфа» назначила врио гендиректора клуба
Председатель попечительского совета "Уфы" Ростислав Мурзагулов заявил, что Ринат Шайбеков назначен временно исполняющим обязанности генерального директора команды.
Газета.Ru вчера в 07:39
Футбол
«Ростов» опроверг слухи об уходе Карпина и смене руководства клуба
Ранее в СМИ появилась недостоверная информация о возможном уходе из «Ростова» руководства клуба и главного тренера.
Sports.ru 08:30
Шоу-бизнес
Супруга Джона Траволты актриса Келли Престон умерла от рака
Актриса Келли Престон скончалась от рака груди в возрасте 57 лет, сообщил ее супруг актер Джон Траволта в инстаграме.
РИА Новости 02:32
Происшествия
В месте разлива авиатоплива на Таймыре ввели режим ЧС
Режим ЧС введен в поселке Тухард Таймырского района Красноярского края из-за утечки 44,5 тонны авиатоплива на предприятии «Норильсктрансгаз», сообщается на сайте местной администрации.
Коммерсантъ 01:34
Экономика
В России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров
Российский совет торговых центров (РСТЦ) повторно обратился к правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год, чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров на фоне пандемии коронавируса.
Известия 08:51
Политика
Путин высказал отношение к критике в свой адрес
Президент России Владимир Путин высказал отношение к критике в свой адрес. Его слова приводит РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 06:30
Армия и оружие
Минобороны РФ усилит защиту Урала и Поволжья ракетными системами С-400
Piter.tv 05:27
Политика
Путин заявил об историческом шансе решить в России жилищный вопрос
Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил о том, что у страны появился шанс решить вопросы с обеспечением граждан жильем.
РБК 04:58
Политика
В США сообщили о сдавшихся Западу ученых из лаборатории Уханя
Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Стив Бэннон заявил, что ученые из лаборатории Уханя сдались западной разведке и поделились информацией о происхождении коронавируса.
Газета.Ru вчера в 06:06
Экономика
Пермский край занял второе место в РФ по уровню падения зарплат
Пермский край занял второе место в списке российских регионов, в которых снизились зарплаты за время самоизоляции, с марта по май 2020 года.
Местное время (г. Пермь) 05:54
Происшествия
Готовивших теракты боевиков задержали в Ростове-на-Дону
По оперативным данным, выходцы из Средней Азии, которые постоянно проживали в Ростове-на-Дону, планировали нападения полицейских и теракты в медицинских и учебных заведениях.
Вести.Ru 06:28
Здоровье
Россиянам рассказали о трех возможностях не заболеть COVID-19
Иммунолог, эксперт по общественному здоровью и международному здравоохранению, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал о трех возможностях не заболеть COVID-19.
Lenta.ru 04:52
Футбол
Адольфо Гайч отклонил предложение о переходе в ЦСКА
Высока вероятность, что переход не состоится. Ранее была информация о том, что аргентинский клуб готов продать Гайча за 8,5 миллионов евро.
ГЛАС.RU 08:36
Авто
В Китае выпустили компактвэн в 1,5 раза дешевле Lada Largus
Стоимость первого оказалась почти в полтора раза ниже, чем на Lada Largus.
Новые автомобили вчера в 08:30
Общество
Посольство Венгрии сообщило о смене санитарных условий въезда в страну
Посольство Венгрии в Москве сообщило, что венгерское правительство намерено с 15 июля изменить правила въезда на территорию страны, касающиеся только санитарных условий въезда.
RT на русском 06:00
Политика
Путин и Эрдоган обсудили перспективы возобновления туризма
Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора затронули тему возобновления туристических обменов, сообщает пресс-служба Кремля.
Газета.Ru 07:38
Шоу-бизнес
Внук Элвиса Пресли Бенджамин Кио найден мертвым в возрасте 27 лет
В американском городе Калабасас найден мертвым 27-летний внук Элвиса и Присциллы Пресли Бенджамин Сторм Кио.
Газета.Ru 07:56
Шоу-бизнес
Ургант опубликовал фотографии дочерей
Шоумен нечасто показывает фотографии семьи, так что его поклонники пришли в восторг. Также Ургант опубликовал фото жены Натальи Кикнадзе.
РИАМО 04:39