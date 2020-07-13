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Владимир Путин поручил продлить сроки достижения национальных целей на 10 лет. Правительство и Госсовет на основе указа должны будут скорректировать нацпроекты за три месяца. Об этом президент сказал на заседании совета по стратегическому развитию.

Путин поручил продлить сроки достижения национальных целей на 10 лет

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