Коронавирус

АвторамблерАвторамблерПутин поручил продлить водительские права автоматически

Президент поручил правительству проработать механизм автоматического продления документов, в том числе водительских прав, на период самоизоляции.
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с чего всё началось

В Брянской области паспорта продлят автоматически

На видеосовещании с главами субъектов сегодня, 8 апреля, президент Владимир Путин поручил максимально упростить продление важных документов. В частности, он дал поручение проработать механизм автоматического продления паспортов, водительских прав и других видов удостоверений.
РИА Стрела13:35

Подробнее о событии

Путин поручил правительству продлить срок действия водительских прав

Известия11:39

Путин попросил продлить срок действия паспортов и водительских прав

РБК10:11

Действие водительских прав могут продлить

Вести.Ru09:55

Путин поручил автоматически продлить паспорта и водительские права

Lenta.ru08:59

Путин поручил обеспечить автоматическое продление документов

РИА Новости08:56

Путин поручил автоматически продлять срок действия паспортов и водительских прав

Интерфакс09:20

Путин сообщил об автоматическом продление паспортов и водительских прав

Комсомольская правда09:39
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Происшествия

В Тульской области названы города, в которых зафиксирован коронавирус

Тула, 6 апреля 2020, 16:55 — REGNUM Случаи заражения новым коронавирусом зафиксированы на территории семи населённых пунктов Тульской области.
REGNUM 06 апреля в 09:55
Политика

ВТО обязала Киев исполнить решение по спору о пошлинах с Россией

"Если Украина не исполнит решение ВТО в установленный срок, у России появится право на компенсацию или приостановление уступок в отношении украинских товаров", - говорится в сообщении ведомства.
Газета.Ru 14:33
Кино

7 ожидаемых фильмов, которые выйдут онлайн без кинопроката

ToDay News Ufa вчера в 09:31
Общество

Скворцова предсказала срок пика коронавируса в России

Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит примерно через 10–14 дней.
Известия 05:43
Политика

Дмитрий Овсянников лишился партбилета

Поводом для исключения стало грубое поведение Дмитрия Овсянникова в аэропорту Ижевска — он нагрубил сотрудникам полиции, был задержан и обвинен в мелком хулиганстве.
Коммерсантъ 11:33
Общество

Еще 1175 случаев заражения коронавирусом выявили в России за сутки

За минувшие сутки в России выявили 1175 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 03:45
Энергетика

Россия обсудит с «большой ОПЕК+» сокращение своей добычи на 14%

Сокращение добычи в России Новый возможный объем сокращения в 1,6 млн барр. в сутки в пять раз больше предыдущего уровня (0,3 млн барр. в сутки), на который Россия согласилась снизить свою добычу в декабре 2019 года в рамках сделки ОПЕК +.
РБК 13:23
Общество

Старший сын президента Сербии заразился коронавирусом

У Данило Вучича, старшего сына президента Сербии, подтверждено заражение коронавирусом COVID-19, сообщил в среду глава сербского государства Александр Вучич.
Интерфакс 16:32
Общество

Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года

Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
РИА Новости 10:55
Общество

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило полтора миллиона

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило полтора миллиона.
Lenta.ru 17:19
Общество

Путин рассказал о доплатах врачам

Владимир Путин в ходе совещания с главами регионов по борьбе с распространением коронавируса в России рассказал о ряде дополнительных мер поддержки.
Газета.Ru 10:42
Общество

В Роструде рассказали, за что могут уволить во время пандемии

В Роструде рассказали, за что могут уволить сотрудника во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает "Российская газета".
Газета.Ru 07:25
Здоровье

Российские военные врачи начали прием пациентов в Белграде

Бригады российских военных врачей начали принимать пациентов с подозрением на коронавирус в Белграде.
РБК вчера в 02:17
Общество

Мишустин заявил о серьезном ударе по бюджету России из-за коронавируса

Россия в этом году недополучит из-за коронавируса нефтегазовые и другие доходы, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с фракцией ЛДПР.
РИА Новости 16:34
Происшествия

Число жертв пожара в доме престарелых в Москве выросло до двух

Количество погибших при пожаре в доме престарелых в Москве выросло до двух, сообщает ТАСС.
Российская газета 15:46
Шоу-бизнес

Малахов ответил на слова Лещенко о принуждении нарушить карантин

РИА Новости 14:14
Общество

В Москве умерли семь пациентов с коронавирусом

В Москве умерли еще семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, один из них лечился в частной клинике, сообщает московский оперативный штаб.
Ведомости 14:59
Здоровье

Главный санитарный врач Петербурга запретила совместительство

Главный государственный санитарный врач по Санкт-Петербургу Наталия Башкетова запретила врачам работу по совместительству.
Medvestnik.ru вчера в 04:22
Общество

Сбербанк намерен вернуться в обычный режим работы с 9 апреля

Сбербанк сообщил, что с 9 апреля переводит все свои отделения в обычный режим работы. Об этом говорится на сайте финансовой организации.
RT на русском 11:13
Общество

Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения

Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
RT на русском 07:31
Общество

Москва закупила бордюры на рекордные 3,2 млрд рублей

Ранее крупнейшим контрактом на поставку бордюрного камня для Москвы был договор с ООО «Башкирский камень», заключенный в августе 2019 года, отмечает «Медуза».
Коммерсантъ вчера в 10:21
Общество

В Италии зафиксировали рекордное число выздоровлений от коронавируса

Более двух тысяч человек за сутки выздоровели от коронавирусной инфекции в Италии.
Вечерняя Москва 12:54
Общество

В Петербурге утвердили штрафы за нарушение режима самоизоляции

В настоящий момент в Петербурге обязательный режим самоизоляции действует для людей старше 65 лет, тех, кто вернулся из стран с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу, а также контактирующих с больными Covid-19.
Собака.ru 06:32
Шоу-бизнес

Боярская показала подписчикам старшего сына-именинника

Мальчик отметил день рождения на карантине с родителями 7 апреля старший сын Елизаветы Боярской и Максима Матвеева, Андрей, отметил день рождения — мальчику исполнилось восемь лет.
WomanHit.ru 09:32
Политика

Путин призвал создать условия для возвращения обычного графика работы

Российский лидер Владимир Путин на совещании с главами регионов по борьбе с распространением коронавируса отметил необходимость создания условий для возвращения компаний к нормальному графику работы.
RT на русском 09:39
Гаджеты

Первый в мире смартфон с камерой на 192 Мп будет представлен в мае

Буквально несколько месяцев назад появились первые в мире смартфоны с 108-мегапиксельной камерой, а уже сегодня к выпуску готовится смартфон с камерой на 192 Мп.
ITZine.ru 00:30
Общество

Роструд разъяснил порядок начисления зарплаты с 4 по 30 апреля

Принцип оплаты труда с 4 по 30 апреля не меняется: - кто получает оклад, нерабочие дни оплатят в обычном размере (месячная зарплата останется прежней);- кто работает сдельно, должны выплатить соответствующее вознаграждение (определяется локальным нормативным актом работодателя).
АТВмедиа 02:00
Футбол

Форвард «Барселоны» Брейтуэйт сделал стрижку в стиле Роналдо

28-летний датчанин оставил только часть волос надо лбом, повторив легендарную прическу бразильского нападающего Роналдо на чемпионате мира — 2002.
Sport24.ru 16:37
Политика

ДНР и Украина договорились о новом обмене пленными до Пасхи

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики и Украины договорились о новом обмене пленными, он пройдет по формуле десять на восемь.
РБК 13:56
Происшествия

В московской аптеке избили 81-летнего академика-историка

Глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин требует привлечь к уголовной ответственности мужчину, избившего в московской аптеке 81-летнего академика Владислава Назарова, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Интерфакс 08:28
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