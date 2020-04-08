Коронавирус
АвторамблерПутин поручил продлить водительские права автоматически
Президент поручил правительству проработать механизм автоматического продления документов, в том числе водительских прав, на период самоизоляции.
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с чего всё началось
На видеосовещании с главами субъектов сегодня, 8 апреля, президент Владимир Путин поручил максимально упростить продление важных документов. В частности, он дал поручение проработать механизм автоматического продления паспортов, водительских прав и других видов удостоверений.РИА Стрела13:35
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Происшествия
В Тульской области названы города, в которых зафиксирован коронавирус
Тула, 6 апреля 2020, 16:55 — REGNUM Случаи заражения новым коронавирусом зафиксированы на территории семи населённых пунктов Тульской области.
Политика
ВТО обязала Киев исполнить решение по спору о пошлинах с Россией
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Кино
7 ожидаемых фильмов, которые выйдут онлайн без кинопроката
Общество
Скворцова предсказала срок пика коронавируса в России
Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит примерно через 10–14 дней.
Политика
Дмитрий Овсянников лишился партбилета
Поводом для исключения стало грубое поведение Дмитрия Овсянникова в аэропорту Ижевска — он нагрубил сотрудникам полиции, был задержан и обвинен в мелком хулиганстве.
Общество
Еще 1175 случаев заражения коронавирусом выявили в России за сутки
За минувшие сутки в России выявили 1175 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.
Энергетика
Россия обсудит с «большой ОПЕК+» сокращение своей добычи на 14%
Сокращение добычи в России Новый возможный объем сокращения в 1,6 млн барр. в сутки в пять раз больше предыдущего уровня (0,3 млн барр. в сутки), на который Россия согласилась снизить свою добычу в декабре 2019 года в рамках сделки ОПЕК +.
Общество
Старший сын президента Сербии заразился коронавирусом
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Общество
Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года
Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
Общество
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило полтора миллиона
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило полтора миллиона.
Общество
Путин рассказал о доплатах врачам
Владимир Путин в ходе совещания с главами регионов по борьбе с распространением коронавируса в России рассказал о ряде дополнительных мер поддержки.
Общество
В Роструде рассказали, за что могут уволить во время пандемии
В Роструде рассказали, за что могут уволить сотрудника во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает "Российская газета".
Здоровье
Российские военные врачи начали прием пациентов в Белграде
Бригады российских военных врачей начали принимать пациентов с подозрением на коронавирус в Белграде.
Общество
Мишустин заявил о серьезном ударе по бюджету России из-за коронавируса
Россия в этом году недополучит из-за коронавируса нефтегазовые и другие доходы, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с фракцией ЛДПР.
Происшествия
Число жертв пожара в доме престарелых в Москве выросло до двух
Количество погибших при пожаре в доме престарелых в Москве выросло до двух, сообщает ТАСС.
Общество
В Москве умерли семь пациентов с коронавирусом
В Москве умерли еще семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, один из них лечился в частной клинике, сообщает московский оперативный штаб.
Здоровье
Главный санитарный врач Петербурга запретила совместительство
Главный государственный санитарный врач по Санкт-Петербургу Наталия Башкетова запретила врачам работу по совместительству.
Общество
Сбербанк намерен вернуться в обычный режим работы с 9 апреля
Сбербанк сообщил, что с 9 апреля переводит все свои отделения в обычный режим работы. Об этом говорится на сайте финансовой организации.
Общество
Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения
Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
Общество
Москва закупила бордюры на рекордные 3,2 млрд рублей
Ранее крупнейшим контрактом на поставку бордюрного камня для Москвы был договор с ООО «Башкирский камень», заключенный в августе 2019 года, отмечает «Медуза».
Общество
В Италии зафиксировали рекордное число выздоровлений от коронавируса
Более двух тысяч человек за сутки выздоровели от коронавирусной инфекции в Италии.
Общество
В Петербурге утвердили штрафы за нарушение режима самоизоляции
В настоящий момент в Петербурге обязательный режим самоизоляции действует для людей старше 65 лет, тех, кто вернулся из стран с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу, а также контактирующих с больными Covid-19.
Шоу-бизнес
Боярская показала подписчикам старшего сына-именинника
Мальчик отметил день рождения на карантине с родителями 7 апреля старший сын Елизаветы Боярской и Максима Матвеева, Андрей, отметил день рождения — мальчику исполнилось восемь лет.
Политика
Путин призвал создать условия для возвращения обычного графика работы
Российский лидер Владимир Путин на совещании с главами регионов по борьбе с распространением коронавируса отметил необходимость создания условий для возвращения компаний к нормальному графику работы.
Гаджеты
Первый в мире смартфон с камерой на 192 Мп будет представлен в мае
Буквально несколько месяцев назад появились первые в мире смартфоны с 108-мегапиксельной камерой, а уже сегодня к выпуску готовится смартфон с камерой на 192 Мп.
Общество
Роструд разъяснил порядок начисления зарплаты с 4 по 30 апреля
Принцип оплаты труда с 4 по 30 апреля не меняется: - кто получает оклад, нерабочие дни оплатят в обычном размере (месячная зарплата останется прежней);- кто работает сдельно, должны выплатить соответствующее вознаграждение (определяется локальным нормативным актом работодателя).
Футбол
Форвард «Барселоны» Брейтуэйт сделал стрижку в стиле Роналдо
28-летний датчанин оставил только часть волос надо лбом, повторив легендарную прическу бразильского нападающего Роналдо на чемпионате мира — 2002.
Политика
ДНР и Украина договорились о новом обмене пленными до Пасхи
Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики и Украины договорились о новом обмене пленными, он пройдет по формуле десять на восемь.
Происшествия
В московской аптеке избили 81-летнего академика-историка
Глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин требует привлечь к уголовной ответственности мужчину, избившего в московской аптеке 81-летнего академика Владислава Назарова, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.