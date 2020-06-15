Коронавирус
Российская газетаПутин поручил продумать новые меры поддержки граждан и экономики
Президент России Владимир Путин поручил правительству определить, какие меры поддержки граждан и бизнеса в условиях пандемии коронавируса следует продлить на период после 1 июля. Он также предложил подумать о новых решениях в развитие действующих программ.
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Гаджеты
Производство игровых видеокарт NVIDIA Ampere скоро начнётся
Live24 вчера в 03:00
Космос
Toyota запатентовала луноход в России
Японская компания Toyota зарегистрировала в России свой первый луноход. На разработку агрегата специалисты потратили чуть больше года.
Телеканал 360° вчера в 03:13
Происшествия
Во Франции 10 человек пострадали в столкновениях с участием чеченцев
Во французском Дижоне в результате массовых столкновений с участием выходцев из Чеченской Республики и арабской диаспоры пострадали не менее десяти человек.
РБК 11:05
Гаджеты
Новая видеокарта AMD Radeon Pro 5600M сделала MacBook Pro 16 ещё мощнее
Компания AMD сегодня представила профессиональную мобильную видеокарту Radeon Pro 5600M.
iXBT.com 10:54
Гаджеты
Xiaomi Mi 10 Pro+ получит 12-кратный оптический зум и экран 120 Гц
В середине февраля в формате онлайн-презентации состоялась премьера двух флагманов: Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro.
ITZine.ru 09:00
Авто
Ателье ABT Sportsline доработало Audi S8 в кузове D5
В результате уровень мощности двигателя увеличился до 700 лошадиных сил, а крутящий момент теперь равен 880 Нм.
Evo-rus.com 13 июня в 10:19
Игры
Для Divinity: Original Sin 2 вышло самое большое DLC
Evo-rus.com 03:33
Авто
В Россию вернулись бюджетные модели Chevrolet
На российском рынке возобновились продажи бюджетных моделей Chevrolet — дистрибьютором автомобилей, которые выпускают в Узбекистане на заводе UzAuto Motors, стала компания «Келес Рус».
Коммерсантъ 12:14
Технологии
В Minecraft появились компьютеры с Windows и Doom
Сам автор уточнил, что мод лучше работает на Linux, чем на Windows.
Evo-rus.com 11:14
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной России
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России.
РИА Новости 04:20
Авто
Опубликованы первые снимки нового Lexus IS
В Сеть утекли фотографии нового седана Lexus IS накануне его дебюта. Ранее издание speedme.ru публиковало тизер японской новинки.
SpeedMe 04:02
Игры
Выходные для геймеров стали лучшими за год: показали PlayStation 5, The Last of Us 2 и трейлер Mafia
Sntat.ru 04:48
Армия и оружие
Украина нашла способ дать достойный отпор «агрессии» России
Власти Украины нашли способ дать достойный отпор «агрессии» России.
Актуальные Новости 11:54
Происшествия
Открывший стрельбу по полицейским мужчина скончался в Москве
Злоумышленник открыл стрельбу по правоохранителям на Ленинском проспекте, когда они сидели в служебном автомобиле.
Газета.Ru 11:36
Гаджеты
Недавнее обновление Windows 10 «сломало» запуск программ
Для пользователей Avast уже вышло обновление, а вот тем, у кого программы не работают и без антивируса, нужно удалить Windows KB4557957 или KB4560960 соответственно, после чего перезагрузить систему.
The GEEK 13 июня в 02:16
Гаджеты
Геймерский смартфон ASUS ROG Phone 3 готовится к выходу в Европе
Игровой смартфон ASUS ROG Phone 3 должен дебютировать летом, хотя точных сроков пока нет.
The GEEK 07:40
Игры
Новый владелец франшизы BloodRayne собирается перевыпустить игру на ПК
Оказалось, что представители Ziggurat ведут активную работу с бывшими создателями BloodRayne, чтобы перевыпустить ее версию для ПК.
Faktom 11:45
Авто
Продается идеальная BMW 7-Series, которая 23 года хранилась у дилера
В Польше выставили на продажу идеальную BMW 7-Series 1992 года выпуска с пробегом 776 километров.
Motor вчера в 10:17
Интернет
«Яндекс» запустил сервис видеозвонков «Телемост»
Фото: iStock«Яндекс» запустил сервис видеовстреч «Телемост».
Inc. Russia 07:43
Игры
Вышел первый трейлер ремейка игры Mafia
Piter.tv вчера в 02:58
Авто
Ферстаппен заказал коллекционную Ferrari
По информации Gazzetta dello Sport гонщик Red Bull Racing Макс Ферстаппен собирается приобрести коллекционную Ferrari Monza SP2, выпущенную ограниченным тиражом.
F1news.ru 10:38
Авто
Kia Seltos оказался популярнее бюджетного Kia Sportage
Всего за последние пять месяцев на модель Sportage пришлись около 18 тысяч сделок, тогда как новая модель паркетника Kia KX3 сумела набрать свыше 25 тысяч заявок у клиентов.
Faktom вчера в 15:18
Интернет
В WhatsApp появились денежные переводы
Мессенджер WhatsApp, принадлежащий компании Facebook, объявил о запуске функции денежных переводов внутри приложения.
Вести.Ru 11:19
Общество
Собянин сообщил о новом этапе снятия ограничений
Московские власти с 16 июня переходят к третьему этапу снятия ограничений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэра столицы Сергея Собянина.
Газета.Ru 08:11
Кино
Новый фильм о Джеймсе Бонде снова перенесли
Выход нового фильма об агенте 007 был назначен на 25 ноября.
Слово и Дело 02:15
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy M41 получит 6,67-дюймовый дисплей
Говорят, что устройство будет оснащено 6,67 дюймовым дисплеем.
Evo-rus.com 08:45