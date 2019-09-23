с чего всё началось

Президент России Владимир Путин распорядился подписать соглашение с Абхазией о финансировании расходов на модернизацию вооружённых сил этой республики. Распоряжение главы государства опубликовано 22 сентября на официальном портале правовой информации.

Общество На Первом канале прокомментировали возвращение оскандалившегося Друзя В телекомпании «Игра-ТВ», которая занимается производством программы, сообщили, что Друзь принес извинения за произошедшее.

Политика Антикоррупционное бюро Украины упрекнуло Зеленского в дезинформации Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) упрекнуло президента Владимира Зеленского в дезинформации общества после того, как он призвал украинцев сообщать о всех случаях коррупции в НАБУ.

Политика Шпиона Смоленкова объявили в розыск Бывшего сотрудника администрации президента России Олега Смоленкова, которого СМИ называют возможным американским шпионом, объявили в розыск как пропавшего без вести.

Политика Особый статус Донбасса не обсуждается, заявил помощник Зеленского Особый статус Донбасса не является предметом переговоров ни на встречах в Минске, ни в "нормандском формате", заявил помощник президента Украины Андрей Ермак.

Политика МИД Эстонии отрицает заявление об освобождении страны Красной армией В министерстве иностранных дел Эстонии остались недовольны публикацией документов об освобождении Советским Союзом страны от немецко-фашистских захватчиков.

Экономика ЦБ предложил ограничить возможности неквалифицированных инвесторов Банк России подготовил новую редакцию законопроекта о квалификации инвесторов, в котором сократил число категорий инвесторов с четырех до трех: особо защищаемый неквалифицированный инвестор, простой неквалифицированный инвестор и квалифицированный инвестор, пишут "Коммерсантъ" и РБК.

Космос Астрофизики мира спорят о необычных радиоприветах из космоса Над странными повторяющимися «приветами» из глубин вселенной снова ломают головы астрофизики всего мира.

Спорт Глава ОКР признал угрозу отстранения сборной от участия в Играх-2020 Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что перспективы участия олимпийской команды РФ в Играх 2020 года в Токио могут оказаться под угрозой.

Транспорт Новые требования при перевозке детей автобусами утвердили в России В России разработали и утвердили новые требования при перевозке детей автобусами.

Авто Новый Haval H9 сертифицирован в России Стало известно, что обновленный китайский внедорожник Haval H9 получит ОТТС (Одобрение типа транспортного средства) в России.

Политика ГБР открыло дело против экс-спикера Рады из-за беспорядков в Одессе Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство против бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия по факту организации массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года.

Общество Гидрометцентр пообещал затяжное похолодание в России По данным Гидрометцентра, в центральной России ожидаются небольшие дожди, местами с мокрым снегом.

Общество Крупнейший в Европе лоукостер подал заявку на полеты в Россию Кто полетит из Пулково Три европейских лоукостера в августе 2019 года предоставили планы маршрутных сетей для полетов из международного аэропорта Пулково, в котором правительство в тестовом режиме откроет седьмую "свободу воздуха".

Шоу-бизнес Опухоль Заворотнюк признали неоперабельной, пишут СМИ После трехнедельного наблюдения актрисы Анастасии Заворотнюк врачи пришли к выводу, что у нее неоперабельная опухоль мозга, сообщает Mash.

Политика Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.

Интернет WSJ раскрыла проект «Волан-де-Морт» по сбору компромата на Facebook В 2017 году WSJ писала, что у Facebook появилась возможность следить, какие приложения ее участники используют на своих смартфонах.

Происшествия СК попросил продлить арест трех фигурантов дела о беспорядках в Москве Следственный комитет попросил до зимы оставить под арестом трех фигурантов дела о массовых беспорядках - Алексея Миняйло, Егора Жукова и Самариддина Раджабова, сообщила РИА Новости в понедельник пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

Кино Вышел трейлер «Вторжения» Федора Бондарчука К своим ролям в фильме вернулись Ирина Старшенбаум, Риналь Мухаметов, Александр Петров и Олег Меньшиков В сети появился трейлер российского фантастического фильма "Вторжение", снятого Федором Бондарчуком.

Экономика «Газпром нефть» передаст часть заправок в управление своим сотрудникам По словам Крылова, по состоянию на конец июня 2019 года «Газпром нефть» перевела 279 своих АЗС на три партнерские модели управления, а до конца 2019 года планирует передать 411 объектов.

Экономика В России названы регионы с наибольшим ростом зарплаты Наибольший рост среднемесячной заработной платы за год зафиксирован в Костромской области, где средняя зарплата составляет 26,9 тысячи рублей.

Экономика Аграриям Кубани предложили сократить посевы сахарной свёклы Причина — в профиците сахарной свёклы, что уже привело к снижению цен и поставило под угрозу рентабельность агропредприятий.

Экономика Российским должникам планируют оставлять прожиточный минимум Минэкономразвития предложило оставлять прожиточный минимум при взыскании долгов с граждан.

Происшествия В Екатеринбурге пропал журналист В Екатеринбурге пропал бывший журналист "Областной газеты", работающий на данный момент в другом издании, Александр Поздеев.