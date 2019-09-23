Политика

REGNUMREGNUMПутин поручил профинансировать модернизацию ВС Абхазии

Президент России Владимир Путин распорядился подписать соглашение с Абхазией о финансировании расходов на модернизацию вооружённых сил этой республики. Распоряжение главы государства опубликовано 22 сентября на официальном портале правовой информации.
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с чего всё началось
«Минобороны России поручено провести с участием МИДа РФ переговоры с абхазской стороной и… подписать соглашение, разрешив вносить в его проект… изменения, не имеющие принципиального характера»,— говорится
 в документе.
Коммерсантъ03:15

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Российский посол прокомментировал соглашение о модернизации ВС Абхазии

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В Совфеде оценили слова генерала США о действиях России в Чёрном море

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