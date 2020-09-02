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Президент РФ Владимир Путин поручил правительству проработать финансирование проекта обеспечения водой Севастополя.В источнике
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