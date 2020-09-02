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Газета.Ru
Газета.Ru

Путин поручил профинансировать проект водоснабжения Севастополя

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству проработать финансирование проекта обеспечения водой Севастополя.В источнике
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Вести.Севастополь

Вести Севастополь. Выпуск 21:05. 02.09.2020

Вести.Севастополь14:38
РИА Новости

Развожаев рассказал Путину о проблемах с водоснабжением Севастополя

РИА Новости08:31
RT на русском

Путин и Развожаев обсудили вопрос водоснабжения Севастополя

RT на русском08:19
Новый Севастополь

Решение проблемы дефицита воды в Севастополе обойдется в 7,4 млрд рублей – Развожаев

Новый Севастополь08:06
ИА Крыминформ

Путин пообещал решить проблемы водоснабжения Севастополя

ИА Крыминформ07:50
ТАСС

Путин поручит кабмину проработать финансирование проекта обеспечения водой Севастополя

ТАСС07:45
ForPost

Путин выделил Севастополю 7,4 миллиарда на водоотведение и переброску вод Коккозки

ForPost08:35

Создатели «Игры престолов» снимут для Netflix фантастический сериал

За основу сюжета будет взята трилогия "Задача трёх тел" Лю Цысиня Авторы суперуспешного телесериала HBO Дэвид Бениофф, Д. Б. Уайсс и Александр Ву займутся разработкой нового проекта для стримингового сервиса.
Inc-news.ru13:48

Россия может оказать медпомощь заразившемуся коронавирусом Берлускони

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с бывшим премьер-министром Италии, 83-летним лидером партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони, который заразился новой коронавирусной инфекцией, передает РИА "Новости".
Газета.Ru13:10
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Лавров заявил о находящихся в Белоруссии 200 экстремистах с Украины

В Белоруссии находятся 200 украинских радикалов, цель которых - дестабилизировать ситуацию в республике, заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем.
Газета.Ru08:55
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Зарубежные СМИ — о новых подробностях отравления Алексея Навального

Зарубежные СМИ — о новых подробностях отравления Алексея Навального Сегодня на сайте правительства Германии появилось сообщение о том, что лаборатория Бундесвера нашла в организме Алексея Навального следы яда из группы "Новичок".
Коммерсантъ13:59

Пентагон объявил об успешных испытаниях прототипов гиперзвуковых ракет

Управление перспективных исследовательских программ Пентагона (DARPA) и ВВС успешно испытали два варианта концепции гиперзвуковых крылатых ракет с воздушно-реактивным двигателем (ВРД), указано в распространенном заявлении ДАРПА.
Газета.Ru04:44
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Минфин предложил радикально упростить получение налоговых вычетов

Минфин предложил упростить механизм получения налоговых вычетов по НДФЛ: возмещать НДФЛ только по заявлению гражданина, без подачи декларации по форме 3-НДФЛ, срок камеральной проверки сократить с текущих трех месяцев до 30 дней, перечисление денег на счет гражданина производить в течение 15 дней после окончания проверки, а не месяца, как сейчас.
Российская газета08:23
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