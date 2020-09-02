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Газета.Ru
Газета.Ru

Путин поручил профинансировать проект водоснабжения Севастополя

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству проработать финансирование проекта обеспечения водой Севастополя.В источнике
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Вести.Севастополь

Вести Севастополь. Выпуск 21:05. 02.09.2020

Вести.Севастополь14:38
ForPost

Путин выделил Севастополю 7,4 миллиарда на водоотведение и переброску вод Коккозки

ForPost08:35
Новый Севастополь

Решение проблемы дефицита воды в Севастополе обойдется в 7,4 млрд рублей – Развожаев

Новый Севастополь08:06
RT на русском

Путин и Развожаев обсудили вопрос водоснабжения Севастополя

RT на русском08:19
ИА Крыминформ

Путин пообещал решить проблемы водоснабжения Севастополя

ИА Крыминформ07:50
ТАСС

Путин поручит кабмину проработать финансирование проекта обеспечения водой Севастополя

ТАСС07:45
РИА Новости

Развожаев рассказал Путину о проблемах с водоснабжением Севастополя

РИА Новости08:31

Принц Гарри и Меган Маркл начнут сотрудничать с Netflix

По словам директора по контенту Netflix Теда Сарандоса, платформа гордится сотрудничеством с парой и уверена, что принц Гарри и Мэган Маркл «могут помочь создать стабильность и улучшить понимание аудитории во всем мире».
Афиша Daily16:01

Samsung показала новый складной смартфон Galaxy Z Fold 2

Компания Samsung официально рассекретила свою новинку с названием Galaxy Z Fold 2. При создании нового Galaxy Z Fold 2 компания удалила внимание всем ошибкам, которые обнаружились в Galaxy Fold, и в результате компания заявила, что исправила все ошибки.
Газета DAILY12:51
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Меркель призвала власти РФ дать объяснения по ситуации с Навальным

Берлин ждет от Москвы объяснений по ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным, на эти вопросы может и должно ответить правительство РФ, заявила в среду канцлер Германии Ангела Меркель.
Интерфакс11:46
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В РФ отзывают 252 автомобиля Volvo из-за перегрева двигателя

Росстандарт сообщил о необходимости проведения отзывной кампании, причем акция затрагивает шведские автомобили Вольво, в которых отмечается риск перегрева силовых агрегатов из-за проблем в системе охлаждения.
ToDay News Ufa08:42

ПИК купила у «дочки» ВТБ участок с памятником конструктивизма в Сочи

Компания «ПИК-Инвестпроект» — «дочка» крупнейшего застройщика жилья в России, группы ПИК (59,33% принадлежит Сергею Гордееву, 23,05% — группе ВТБ), стала единственным собственником ООО «Парасанг системс», следует из данных ЕГРЮЛ.
РБК15:39

Эксперты оценили риск санкций против России из-за отравления Навального

Новые санкции против России из-за отравления главы ФБК Алексея Навального, о чем 2 сентября заявило правительство Германии, более вероятны со стороны Евросоюза, чем со стороны США, считают опрошенные РБК международные эксперты.
РБК14:58

Россия может оказать медпомощь заразившемуся коронавирусом Берлускони

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с бывшим премьер-министром Италии, 83-летним лидером партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони, который заразился новой коронавирусной инфекцией, передает РИА "Новости".
Газета.Ru13:10
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