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Путин поручил профинансировать проект водоснабжения Севастополя
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству проработать финансирование проекта обеспечения водой Севастополя.В источнике
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