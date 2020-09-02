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Газета.Ru
Газета.Ru

Путин поручил профинансировать проект водоснабжения Севастополя

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству проработать финансирование проекта обеспечения водой Севастополя.В источнике
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Вести.Севастополь

Вести Севастополь. Выпуск 21:05. 02.09.2020

Вести.Севастопольвчера в 14:38
ForPost

Путин выделил Севастополю 7,4 миллиарда на водоотведение и переброску вод Коккозки

ForPostвчера в 08:35
Новый Севастополь

Решение проблемы дефицита воды в Севастополе обойдется в 7,4 млрд рублей – Развожаев

Новый Севастопольвчера в 08:06
RT на русском

Путин и Развожаев обсудили вопрос водоснабжения Севастополя

RT на русскомвчера в 08:19
ИА Крыминформ

Путин пообещал решить проблемы водоснабжения Севастополя

ИА Крыминформвчера в 07:50
ТАСС

Путин поручит кабмину проработать финансирование проекта обеспечения водой Севастополя

ТАССвчера в 07:45
РИА Новости

Развожаев рассказал Путину о проблемах с водоснабжением Севастополя

РИА Новостивчера в 08:31

Колесникова заявила о попытках связаться с послом России в Белоруссии

Координационный совет оппозиции Белоруссии делал несколько попыток связаться с российским послом в республике Дмитрием Мезенцевым, заявила в эфире радиостанции "Эхо Москвы" член президиума объединения Мария Колесникова.
РИА Новостивчера в 15:31
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Правительство выделило более 34,3 млрд рублей на детские выплаты

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионы получат дополнительные средства в размере 34,3 млрд руб. на ежемесячные выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет.
Ведомостивчера в 00:32
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Прививочная кампания против гриппа в Крыму начнется с 7 сентября

Прививочная кампания против гриппа в Крыму начнется с 7 сентября: вакцина для взрослого населения уже поступила на склад предприятия "Крым-Фармация" и в ближайшее время будет распределена по медицинским организациям.
ИА Крыминформвчера в 06:53
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Reuters: США и ЕС ведут переговоры по санкциям против Белоруссии

Возможные санкции против Белоруссии стали темой обсуждения правительств Канады, США, ЕС, Великобритании, сообщает 2 сентября Reuters, ссылаясь на источник в правительственных кругах Канады.
ИА Красная Веснавчера в 12:57
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В Татарстане застрелили бизнесмена Деданина, убившего двух грабителей

В городе Бугульме на юго-востоке Татарстана застрелили бизнесмена Евгения Деданина, который в 2018 году убил двух грабителей, ворвавшихся к нему в дом, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Городовой1 сентября в 11:05
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