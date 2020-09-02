Политика

Газета.RuГазета.RuПутин поручил профинансировать проект водоснабжения Севастополя

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству проработать финансирование проекта обеспечения водой Севастополя.
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Путин выделил Севастополю 7,4 миллиарда на водоотведение и переброску вод Коккозки

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NI назвал новое российское оружие убийцей западных танков

Российский перспективный противотанковый комплекс "Гермес" может стать "убийцей" западных танков.
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Эксперт поведал о помощи Лукашенко Украине во время горячей фазы войны в Донбассе

Во время горячей фазы военного конфликта на территории Донбасса президент Белоруссии Александр Лукашенко оказывал помощь украинской стороне.
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В Венеции стартует 77-й международный кинофестиваль

Церемония открытия Венецианского фестиваля состоится в среду, 2 сентября, с вручения почетного «Золотого льва» за вклад в мировой кинематограф.
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Оцененное в 55 миллионов наследство Бориса Клюева может достаться жене

Единственный сын Бориса Клюева умер в возрасте 24 года еще в 1993 году. Сведений о других детях пока нет.
Evo-rus.com 09:49
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Политика

Украина денонсировала еще три соглашения, заключенные в рамках СНГ

Кабинет министров Украины денонсировал и вышел еще из трех соглашений, заключенных в рамках Содружества независимых государств.
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Происшествия

Пятерым бывшим полицейским ужесточили обвинение по делу Ивана Голунова

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Шоу-бизнес

У Александры Бортич и Евгения Савельева родился сын

Актриса Александра Бортич и сын депутата Заксобрания и главы AVS Group Валерия Савельева Евгений стали родителями.
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Политика

США ввели санкции против двух сотрудников МУС

США вводят санкции против двух высокопоставленных сотрудников Международного уголовного суда (МУС), говорится на сайте минфина США.
РИА Новости 10:16
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Около двух десятков дач загорелись в Белокалитвинском районе Ростовской области.
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Член президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Павел Латушко заявил, что находится в Варшаве и планирует встретится с польскими политиками, после чего поедет в Вильнюс.
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Советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов, которого обвиняют в государственной измене, останется под стражей до 7 декабря.
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K23 отстранила тренера состава по CS:GO Асета «Solaar» Сембиева после обвинений в использовании бага.
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Лавров заявил о находящихся в Белоруссии 200 экстремистах с Украины

В Белоруссии находятся 200 украинских радикалов, цель которых - дестабилизировать ситуацию в республике, заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем.
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ОНФ попросил «Газпром» поставлять газ для Вечных огней бесплатно

Общероссийский народный фронт (ОНФ) попросил «Газпром» рассмотреть возможность поставлять газ для Вечных огней на безвозмездной основе, сообщает РБК.
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Лидер группы Little Big Илья Прусикин разводится с женой

Лидер петербургской группы Little Big Илья Прусикин разводится с певицей Ириной Смелой.
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Кино

Netflix покажет сериал «Эпидемия» Костомарова на 12 языках

В среду, 2 августа, на своей странице в Facebook продюсер проекта Валерий Федорович рассказал, что сериал «Эпидемия» выйдет на Netflix.
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Михаил Владимирович Развожаев
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя с 11 июля 2019 года. Секретарь Севастопольского регионального отделения партии «Единая Россия» с 25 октября 2019 года.
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