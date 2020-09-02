Политика
Газета.RuПутин поручил профинансировать проект водоснабжения Севастополя
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству проработать финансирование проекта обеспечения водой Севастополя.
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Решение проблемы дефицита воды в Севастополе обойдется в 7,4 млрд рублей – Развожаев
Новый Севастополь08:06
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Происшествия
В Башкирии бывших сотрудников ФСИН подозревают в убийстве ветерана
Сотрудники управления уголовного розыска МВД по Башкирии и республиканского управления Следственного комитета России (СКР) задержали двоих подозреваемых в убийстве столетнего ветерана Великой Отечественной войны — жителя села Леуза Кигинского района Ивана Несмеянова.
Коммерсантъ 07:51
Политика
Доллар поднялся выше 75 рублей после заявления ФРГ о Навальном
Курс доллара вырос на 2,12% и оказался на уровне 75,14 рубля к 16:54 мск. Курс евро вырос на 1,39% — до отметки в 88,88 рубля.
BFM.ru 10:15
Шоу-бизнес
Алла Пугачева и Максим Галкин отвели своих детей в школу
Среди первоклассников 1 сентября можно было наблюдать детей Павла Прилучного, Гарика Харламова и Татьяны Терешиной.
Evo-rus.com 04:08
Армия и оружие
NI назвал новое российское оружие убийцей западных танков
Российский перспективный противотанковый комплекс "Гермес" может стать "убийцей" западных танков.
РИА Новости вчера в 20:45
Армия и оружие
Эксперт поведал о помощи Лукашенко Украине во время горячей фазы войны в Донбассе
Во время горячей фазы военного конфликта на территории Донбасса президент Белоруссии Александр Лукашенко оказывал помощь украинской стороне.
Аргументы недели 11:45
Кино
В Венеции стартует 77-й международный кинофестиваль
Церемония открытия Венецианского фестиваля состоится в среду, 2 сентября, с вручения почетного «Золотого льва» за вклад в мировой кинематограф.
Газета Культура 05:36
Шоу-бизнес
Оцененное в 55 миллионов наследство Бориса Клюева может достаться жене
Единственный сын Бориса Клюева умер в возрасте 24 года еще в 1993 году. Сведений о других детях пока нет.
Evo-rus.com 09:49
Политика
Украина денонсировала еще три соглашения, заключенные в рамках СНГ
Кабинет министров Украины денонсировал и вышел еще из трех соглашений, заключенных в рамках Содружества независимых государств.
Интерфакс 08:05
Шоу-бизнес
У Александры Бортич и Евгения Савельева родился сын
Актриса Александра Бортич и сын депутата Заксобрания и главы AVS Group Валерия Савельева Евгений стали родителями.
Екатеринбург Онлайн 04:59
Политика
США ввели санкции против двух сотрудников МУС
США вводят санкции против двух высокопоставленных сотрудников Международного уголовного суда (МУС), говорится на сайте минфина США.
РИА Новости 10:16
Происшествия
В Ростовской области загорелись около 20 домов
Около двух десятков дач загорелись в Белокалитвинском районе Ростовской области.
Российская газета 10:04
Культура
Телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» начал вещание в России
Новый телеканал появился ужу в 40 процентах домов россиян. В эфире можно увидеть любимые советские фильмы.
Evo-rus.com 07:19
Политика
Член КС оппозиции Белоруссии встретится с политиками Польши и Литвы
Член президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Павел Латушко заявил, что находится в Варшаве и планирует встретится с польскими политиками, после чего поедет в Вильнюс.
RT на русском 07:26
Общество
Суд на три месяца продлил арест обвиняемого в госизмене Сафронова
Советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов, которого обвиняют в государственной измене, останется под стражей до 7 декабря.
FlashNord 05:55
Экономика
Американские фондовые индексы выросли на 0,8-1,4%
Индекс Standard & Poor's 500 повысился на 0,75% - до 3526,65 пункта. Nasdaq Composite поднялся на 1,39%, достигнув 11939,67 пункта.
Финмаркет 01:18
Общество
Charlie Hebdo вновь опубликовал карикатуры на пророка Мухаммеда
Московский Комсомолец вчера в 12:40
Киберспорт
K23 отстранила тренера после обвинений в использовании бага с камерой
K23 отстранила тренера состава по CS:GO Асета «Solaar» Сембиева после обвинений в использовании бага.
Cyber.sports.ru 11:30
Общество
В свердловской школе перевели на «дистант» внеурочную деятельность
REGNUM 30 августа в 23:56
Политика
Лавров заявил о находящихся в Белоруссии 200 экстремистах с Украины
В Белоруссии находятся 200 украинских радикалов, цель которых - дестабилизировать ситуацию в республике, заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем.
Газета.Ru 08:55
Общество
ОНФ попросил «Газпром» поставлять газ для Вечных огней бесплатно
Общероссийский народный фронт (ОНФ) попросил «Газпром» рассмотреть возможность поставлять газ для Вечных огней на безвозмездной основе, сообщает РБК.
Ведомости 09:20
Шоу-бизнес
Лидер группы Little Big Илья Прусикин разводится с женой
Лидер петербургской группы Little Big Илья Прусикин разводится с певицей Ириной Смелой.
Mockva.ru 31 августа в 19:36
Кино
Netflix покажет сериал «Эпидемия» Костомарова на 12 языках
В среду, 2 августа, на своей странице в Facebook продюсер проекта Валерий Федорович рассказал, что сериал «Эпидемия» выйдет на Netflix.
RuNews24.ru 11:16
Происшествия
Главу отдела полиции в Казани отстранили после стрельбы по подчиненным
Начальника отдела полиции в Казани отстранили от должности после сообщений о стрельбе, говорится в сообщении МВД по Республике Татарстан.
РИА Новости 10:15
Футбол
Футболисты «ПСЖ» Неймар, Ди Мария и Паредес заразились коронавирусом
По информации издания L’Equipe, инфекция выявлена у Неймара, Анхеля Ди Марии и Леандро Паредеса, который в стан парижан перешел из петербургского "Зенита".
Вести.Ru 10:40
Происшествия
Избивший актера Шлыкова грузчик написал на него заявление в полицию
Полиция проверяет заявления, касающиеся избиения народного артиста России Юрия Шлыкова в Хамовниках, передает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru 07:21
Космос
Curiosity запечатлел «пылевого дьявола» на Марсе
Недавно же камеры аппарата захватили "пылевого дьявола", устроившего "танцы" на каменистом дне кратера.
Актуальные Новости вчера в 09:40
Игры
CDPR опровергла слухи о том, что Cyberpunk 2077 будет весить 200 ГБ
CyberSport.ru 06:54