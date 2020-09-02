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Газета.Ru
Газета.Ru

Путин поручил профинансировать проект водоснабжения Севастополя

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству проработать финансирование проекта обеспечения водой Севастополя.В источнике
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ForPost

Путин выделил Севастополю 7,4 миллиарда на водоотведение и переброску вод Коккозки

ForPost08:35
Вести.Севастополь

Путин решит проблемы водоснабжения Севастополя

Вести.Севастополь08:25
ТАСС

Путин поручит кабмину проработать финансирование проекта обеспечения водой Севастополя

ТАСС07:45
Новый Севастополь

Решение проблемы дефицита воды в Севастополе обойдется в 7,4 млрд рублей – Развожаев

Новый Севастополь08:06
ИА Крыминформ

Путин пообещал решить проблемы водоснабжения Севастополя

ИА Крыминформ07:50
RT на русском

Путин и Развожаев обсудили вопрос водоснабжения Севастополя

RT на русском08:19
РИА Новости

Развожаев рассказал Путину о проблемах с водоснабжением Севастополя

РИА Новости08:31

Меркель призвала власти РФ дать объяснения по ситуации с Навальным

Берлин ждет от Москвы объяснений по ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным, на эти вопросы может и должно ответить правительство РФ, заявила в среду канцлер Германии Ангела Меркель.
Меркель призвала власти РФ дать объяснения по ситуации с Навальным
Интерфакс11:46
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Прокуратура ФРГ не считает дело Навального «особым случаем»

На запрос, проводит ли оно в настоящее время какие-либо проверки по делу Навального, в ведомстве ответили, что прокуратура ФРГ не информирует, кроме особых случаев, было ли проведено расследование в отношении кого-либо или было ли оно связано с определенным вопросом.
Вести.Ru04:23
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Представлен смартфон ZTE Axon 20 5G со спрятанной под экран камерой

Китайская компания ZTE, являющаяся вторым по величине производителем телекоммуникационного оборудования и мобильных телефонов в стране, представила свой первый смартфон, фронтальная камера которого спрятана под экраном – Axon 20 5G.
RuNews24.ru05:49
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Россия может оказать медпомощь заразившемуся коронавирусом Берлускони

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с бывшим премьер-министром Италии, 83-летним лидером партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони, который заразился новой коронавирусной инфекцией, передает РИА "Новости".
Газета.Ru13:10
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В Башкирии бывших сотрудников ФСИН подозревают в убийстве ветерана

Сотрудники управления уголовного розыска МВД по Башкирии и республиканского управления Следственного комитета России (СКР) задержали двоих подозреваемых в убийстве столетнего ветерана Великой Отечественной войны — жителя села Леуза Кигинского района Ивана Несмеянова.
Коммерсантъ07:51
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Правительство выделило более 34,3 млрд рублей на детские выплаты

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионы получат дополнительные средства в размере 34,3 млрд руб. на ежемесячные выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет.
Ведомости00:32
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РБК: Россия пожаловалась в ЕЭК на Казахстан из-за нового запрета

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) усмотрела признаки создания «барьера» в действиях Казахстана, прекратившего поставки металлолома в Россию, передаёт РБК со ссылкой на заключение комиссии.
RT на русском08:20
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