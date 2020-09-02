Президент России Владимир Путин на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым пообещал направить средства для капитального ремонта сетей водоснабжения в регионе.

Происшествия В Ростовской области зафиксированы четыре природных пожара Четыре природных пожара зафиксированы на территории Ростовской области, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

Происшествия СК предъявил Фургалу обвинение в организации убийства Зори Следственный комитет РФ предъявил бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу обвинение в организации убийства предпринимателя Евгения Зори. 56

Происшествия Ефремов намерен выступить во время прения сторон в суде Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы актёра Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП с участием артиста, заявил, что его подзащитный намерен выступить во время прения сторон в суде. 5

Общество В Екатеринбурге всю школу перевели на удаленку из-за COVID-19 В Екатеринбурге все классы школы №148 перевели на две недели на дистанционное обучение из-за того, что у одного из сотрудников заподозрили заражение коронавирусом. 5

Общество Главный тренер «Зенита» Сергей Семак стал жертвой мошенников Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» лишился крупной суммы денег из-за мошенников.

Политика Лавров заявил о находящихся в Белоруссии 200 экстремистах с Украины В Белоруссии находятся 200 украинских радикалов, цель которых - дестабилизировать ситуацию в республике, заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем. 1,2K

Происшествия Экс-ректора УГТУ Николая Цхадая отпустили под домашний арест 2 сентября Сыктывкарский горсуд приступил к рассмотрению ходатайства следователя об изменении меры пресечения экс-ректору УГТУ Николая Цхадая.

Общество В России предложили отменить налог на имущество для многодетных семей «Прошу вас отменить имущественный налог для многодетных семей (трое и более детей) до совершеннолетия младшего ребёнка», — говорится в тексте обращения на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина. 153

Энергетика Александр Новак: «Добыча нефти в России в 2020 году снизится на 10%» В рамках совещания о текущем состоянии нефтегазовой отрасли министр энергетики РФ отметил, что добыча нефти в этом году снизится до 510 млн тонн, а капитальные вложения в отрасль сократятся на 20%. 2

Экономика АФК «Система» и РКИФ выйдут из «Детского мира», продав 25% акций АФК "Система" и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан Российским фондом прямых инвестиций и Китайской инвестиционной корпорацией) объявили об успешном завершении предложения 25% акций "Детского мира", по итогам которого стороны выйдут из акционерного капитала ретейлера. 23

Армия и оружие Военные США обнаружили всплывшую российскую подлодку около Аляски Как пояснили в российском военном ведомстве, флагман ТОФ крейсер «Варяг» и атомный подводный крейсер «Омск» выполнили в акватории Берингова моря совместную ракетную стрельбу по морской цели. 2,1K

Футбол Черчесов прокомментировал выбор игроков для сборной России Главный тренер футбольной сборной России Станислав Черчесов прокомментировал свой выбор игроков на сентябрьские матчи Лиги Наций.

Экономика В ЕАЭС могут начать выпускать обезличенные пачки сигарет Подкомиссия по техрегулированию правкомиссии РФ по экономическому развитию и интеграции поддержала инициативу Минздрава РФ по введению на территории ЕАЭС обезличенных табачных пачек - стандартных простых упаковок без возможности размещения на них товарных знаков, пишет в среду газета "Коммерсант" со ссылкой на копию протокола заседания, подписанного первым вице-премьером Андреем Белоусовым. 6

Политика В Одессе русский язык лишили статуса регионального Речь идет о решении одесского Горсовета от 2012 года о придании русскому языку статуса регионального в городе на основе закона, принятого в том же году. 3

Общество Индийские власти запретили игру PUBG Mobile и 117 китайских приложений Как сообщил в среду телеканал NDTV, блокировке на территории страны также подвергнутся еще 117 китайских приложений.