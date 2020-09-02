Политика
ВедомостиПутин пообещал решить вопрос водоснабжения Севастополя
Президент России Владимир Путин на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым пообещал направить средства для капитального ремонта сетей водоснабжения в регионе.
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Решение проблемы дефицита воды в Севастополе обойдется в 7,4 млрд рублей – Развожаев
Новый Севастополь08:06
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Молодые специалисты в России получат ежемесячную доплату
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REGNUM 08:42
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Власти Германии не проинформировали российскую сторону о своих выводах о якобы отравлении Алексея Навального веществом из группы «Новичок».
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В Ростовской области зафиксированы четыре природных пожара
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ТАСС 09:17
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Стоимость базовых видеокарт RTX 3070 и 3080 составит 45 490 и 63 490 рублей соответственно.
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СК предъявил Фургалу обвинение в организации убийства Зори
Следственный комитет РФ предъявил бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу обвинение в организации убийства предпринимателя Евгения Зори.
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Происшествия
Ефремов намерен выступить во время прения сторон в суде
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы актёра Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП с участием артиста, заявил, что его подзащитный намерен выступить во время прения сторон в суде.
RT на русском 09:43
Общество
В Екатеринбурге всю школу перевели на удаленку из-за COVID-19
В Екатеринбурге все классы школы №148 перевели на две недели на дистанционное обучение из-за того, что у одного из сотрудников заподозрили заражение коронавирусом.
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Общество
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Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» лишился крупной суммы денег из-за мошенников.
АБН 08:26
Политика
Лавров заявил о находящихся в Белоруссии 200 экстремистах с Украины
В Белоруссии находятся 200 украинских радикалов, цель которых - дестабилизировать ситуацию в республике, заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем.
Газета.Ru 08:55
Игры
CDPR опровергла слухи о том, что Cyberpunk 2077 будет весить 200 ГБ
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Культура
В Малом театре назвали причину смерти Клюева
Клюев стал известен благодаря своим ролям и в кино, и в театре.
РБК 00:40
Происшествия
В Татарстане застрелили убившего двух грабителей бизнесмена
Ведомости вчера в 10:18
Происшествия
Экс-ректора УГТУ Николая Цхадая отпустили под домашний арест
2 сентября Сыктывкарский горсуд приступил к рассмотрению ходатайства следователя об изменении меры пресечения экс-ректору УГТУ Николая Цхадая.
Pro Город Сыктывкар 09:35
Общество
В России предложили отменить налог на имущество для многодетных семей
«Прошу вас отменить имущественный налог для многодетных семей (трое и более детей) до совершеннолетия младшего ребёнка», — говорится в тексте обращения на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина.
REGNUM 01:27
Политика
Украина денонсировала еще три соглашения, заключенные в рамках СНГ
Кабинет министров Украины денонсировал и вышел еще из трех соглашений, заключенных в рамках Содружества независимых государств.
Интерфакс 08:05
Энергетика
Александр Новак: «Добыча нефти в России в 2020 году снизится на 10%»
В рамках совещания о текущем состоянии нефтегазовой отрасли министр энергетики РФ отметил, что добыча нефти в этом году снизится до 510 млн тонн, а капитальные вложения в отрасль сократятся на 20%.
Энергетика и промышленность России 09:34
Транспорт
В московском метро появится система оплаты проезда с помощью лица
Согласно разработке, пассажиры смогут оплачивать проезд по скану своего лица.
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Экономика
АФК «Система» и РКИФ выйдут из «Детского мира», продав 25% акций
АФК "Система" и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан Российским фондом прямых инвестиций и Китайской инвестиционной корпорацией) объявили об успешном завершении предложения 25% акций "Детского мира", по итогам которого стороны выйдут из акционерного капитала ретейлера.
ТАСС 02:06
Армия и оружие
Военные США обнаружили всплывшую российскую подлодку около Аляски
Как пояснили в российском военном ведомстве, флагман ТОФ крейсер «Варяг» и атомный подводный крейсер «Омск» выполнили в акватории Берингова моря совместную ракетную стрельбу по морской цели.
Военное дело вчера в 00:33
Футбол
Черчесов прокомментировал выбор игроков для сборной России
Главный тренер футбольной сборной России Станислав Черчесов прокомментировал свой выбор игроков на сентябрьские матчи Лиги Наций.
Peterburg2.ru 09:57
Общество
В России преподавателям старше 65 лет разрешили работать в вузах
В России сняли ограничение на очную работу преподавателей старше 65 лет в вузах. Решение принял Роспотребнадзор.
БИЗНЕС Online 07:54
Экономика
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Подкомиссия по техрегулированию правкомиссии РФ по экономическому развитию и интеграции поддержала инициативу Минздрава РФ по введению на территории ЕАЭС обезличенных табачных пачек - стандартных простых упаковок без возможности размещения на них товарных знаков, пишет в среду газета "Коммерсант" со ссылкой на копию протокола заседания, подписанного первым вице-премьером Андреем Белоусовым.
РИА Новости 02:16
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В Одессе русский язык лишили статуса регионального
Речь идет о решении одесского Горсовета от 2012 года о придании русскому языку статуса регионального в городе на основе закона, принятого в том же году.
РИА Новости 05:26
Политика
Почти половина россиян считают 1941 год началом Второй мировой войны
Около половины (48%) опрошенных россиян считают, что Вторая мировая война началась в 1941 году, следует из данных опроса ВЦИОМа.
Коммерсантъ 10:04
Общество
Российские компании смогут создавать иностранные вакцины от COVID-19
Российские фармацевтические компании смогут создавать иностранные вакцины от коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 03:41
Общество
Индийские власти запретили игру PUBG Mobile и 117 китайских приложений
Как сообщил в среду телеканал NDTV, блокировке на территории страны также подвергнутся еще 117 китайских приложений.
ТАСС 09:13
Футбол
Фукс вспомнил первую мысль после новости об интересе со стороны ЦСКА
Новичок ЦСКА Бруно Фукс на клубном канале в YouTube рассказал об обстоятельствах перехода в «армейский» клуб.
Евро-футбол.ру 10:07