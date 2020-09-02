Политика

ВедомостиВедомостиПутин пообещал решить вопрос водоснабжения Севастополя

Президент России Владимир Путин на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым пообещал направить средства для капитального ремонта сетей водоснабжения в регионе.
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Путин выделил Севастополю 7,4 миллиарда на водоотведение и переброску вод Коккозки

ForPost08:35

Путин решит проблемы водоснабжения Севастополя

Вести.Севастополь08:25

Развожаев рассказал Путину о проблемах с водоснабжением Севастополя

РИА Новости08:31

Решение проблемы дефицита воды в Севастополе обойдется в 7,4 млрд рублей – Развожаев

Новый Севастополь08:06

Путин пообещал решить проблемы водоснабжения Севастополя

ИА Крыминформ07:50

Путин поручит кабмину проработать финансирование проекта обеспечения водой Севастополя

ТАСС07:45

Путин поручил профинансировать проект водоснабжения Севастополя

Газета.Ru08:19
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Общество

Молодые специалисты в России получат ежемесячную доплату

Выплаты положены для лиц, чьи профессии являются социально или экономически значимыми.
REGNUM 08:42
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Политика

Песков: Берлин не информировал Москву о выводах по Навальному

Власти Германии не проинформировали российскую сторону о своих выводах о якобы отравлении Алексея Навального веществом из группы «Новичок».
RT на русском 10:17
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Происшествия

В Казани начальник отдела полиции открыл стрельбу по подчиненным

РИА Новости 08:47
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Происшествия

В Ростовской области зафиксированы четыре природных пожара

Четыре природных пожара зафиксированы на территории Ростовской области, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
ТАСС 09:17
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Nvidia выпустила игровую видеокарту за 137 тысяч рублей

Стоимость базовых видеокарт RTX 3070 и 3080 составит 45 490 и 63 490 рублей соответственно.
Lenta.ru 07:11
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Происшествия

СК предъявил Фургалу обвинение в организации убийства Зори

Следственный комитет РФ предъявил бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу обвинение в организации убийства предпринимателя Евгения Зори.
ТАСС 08:50
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Происшествия

Ефремов намерен выступить во время прения сторон в суде

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы актёра Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП с участием артиста, заявил, что его подзащитный намерен выступить во время прения сторон в суде.
RT на русском 09:43
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Общество

В Екатеринбурге всю школу перевели на удаленку из-за COVID-19

В Екатеринбурге все классы школы №148 перевели на две недели на дистанционное обучение из-за того, что у одного из сотрудников заподозрили заражение коронавирусом.
Интерфакс 10:15
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Общество

Около 25% участников испытания вакцины «Спутник V» получат плацебо

Четверть добровольцев, участвующих в испытаниях российской вакцины от коронавируса получат плацебо.
РИА Новости 09:17
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Общество

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак стал жертвой мошенников

Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» лишился крупной суммы денег из-за мошенников.
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Политика

Лавров заявил о находящихся в Белоруссии 200 экстремистах с Украины

В Белоруссии находятся 200 украинских радикалов, цель которых - дестабилизировать ситуацию в республике, заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем.
Газета.Ru 08:55
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В Малом театре назвали причину смерти Клюева

Клюев стал известен благодаря своим ролям и в кино, и в театре.
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В Татарстане застрелили убившего двух грабителей бизнесмена

Ведомости вчера в 10:18
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Происшествия

Экс-ректора УГТУ Николая Цхадая отпустили под домашний арест

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Общество

В России предложили отменить налог на имущество для многодетных семей

«Прошу вас отменить имущественный налог для многодетных семей (трое и более детей) до совершеннолетия младшего ребёнка», — говорится в тексте обращения на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина.
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Политика

Украина денонсировала еще три соглашения, заключенные в рамках СНГ

Кабинет министров Украины денонсировал и вышел еще из трех соглашений, заключенных в рамках Содружества независимых государств.
Интерфакс 08:05
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Энергетика

Александр Новак: «Добыча нефти в России в 2020 году снизится на 10%»

В рамках совещания о текущем состоянии нефтегазовой отрасли министр энергетики РФ отметил, что добыча нефти в этом году снизится до 510 млн тонн, а капитальные вложения в отрасль сократятся на 20%.
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В московском метро появится система оплаты проезда с помощью лица

Согласно разработке, пассажиры смогут оплачивать проезд по скану своего лица.
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Экономика

АФК «Система» и РКИФ выйдут из «Детского мира», продав 25% акций

АФК "Система" и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан Российским фондом прямых инвестиций и Китайской инвестиционной корпорацией) объявили об успешном завершении предложения 25% акций "Детского мира", по итогам которого стороны выйдут из акционерного капитала ретейлера.
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Военные США обнаружили всплывшую российскую подлодку около Аляски

Как пояснили в российском военном ведомстве, флагман ТОФ крейсер «Варяг» и атомный подводный крейсер «Омск» выполнили в акватории Берингова моря совместную ракетную стрельбу по морской цели.
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Черчесов прокомментировал выбор игроков для сборной России

Главный тренер футбольной сборной России Станислав Черчесов прокомментировал свой выбор игроков на сентябрьские матчи Лиги Наций.
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В России преподавателям старше 65 лет разрешили работать в вузах

В России сняли ограничение на очную работу преподавателей старше 65 лет в вузах. Решение принял Роспотребнадзор.
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Пятерым бывшим полицейским ужесточили обвинение по делу Ивана Голунова

РБК 08:44
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В ЕАЭС могут начать выпускать обезличенные пачки сигарет

Подкомиссия по техрегулированию правкомиссии РФ по экономическому развитию и интеграции поддержала инициативу Минздрава РФ по введению на территории ЕАЭС обезличенных табачных пачек - стандартных простых упаковок без возможности размещения на них товарных знаков, пишет в среду газета "Коммерсант" со ссылкой на копию протокола заседания, подписанного первым вице-премьером Андреем Белоусовым.
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В Одессе русский язык лишили статуса регионального

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Михаил Владимирович Развожаев
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя с 11 июля 2019 года. Секретарь Севастопольского регионального отделения партии «Единая Россия» с 25 октября 2019 года.
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