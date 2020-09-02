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Газета.Ru
Газета.Ru

Путин поручил профинансировать проект водоснабжения Севастополя

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству проработать финансирование проекта обеспечения водой Севастополя.В источнике
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Новый Севастополь

Решение проблемы дефицита воды в Севастополе обойдется в 7,4 млрд рублей – Развожаев

Новый Севастопольвчера в 08:06
ForPost

Путин выделил Севастополю 7,4 миллиарда на водоотведение и переброску вод Коккозки

ForPostвчера в 08:35
RT на русском

Путин и Развожаев обсудили вопрос водоснабжения Севастополя

RT на русскомвчера в 08:19
Вести.Севастополь

Вести Севастополь. Выпуск 21:05. 02.09.2020

Вести.Севастопольвчера в 14:38
ИА Крыминформ

Путин пообещал решить проблемы водоснабжения Севастополя

ИА Крыминформвчера в 07:50
ТАСС

Путин поручит кабмину проработать финансирование проекта обеспечения водой Севастополя

ТАССвчера в 07:45
РИА Новости

Развожаев рассказал Путину о проблемах с водоснабжением Севастополя

РИА Новостивчера в 08:31

Маркелов объяснил, как «отравление» Навального связано с «СП-2»

Маркелов предполагает, что немецкие власти сделали для себя выбор: договориться с США о завершении строительства «Северного потока – 2», но при этом начать требовать от правительства России разбирательства в «отравлении» Навального.
Слово и Деловчера в 13:14

МИД Нидерландов прокомментировал заявление ФРГ по ситуации с Навальным

Глава МИД Нидерландов Стеф Блок прокомментировал результаты токсикологического исследования образцов Алексея Навального в Германии, выявившие у него отравление веществом из группы «Новичок».
RT на русском18:17

В Сирии отразили ракетную атаку на военный аэродром в провинции Хомс

Дамаск, 3 сентября 2020, 01:20 — REGNUM Ракетную атаку на военный аэродром Т-4 на востоке сирийской провинции Хомс отразили средства противовоздушной обороны Сирии, сообщает агентство SANA со ссылкой на вооруженные силы республики.
REGNUM18:20
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Шихан Куштау в Башкирии получил статус памятника природы

Сообщается, что Министерство природных ресурсов и экологии несколько раз предлагало правительству Башкирии присвоить горе Куштау статус особо охраняемой природной территории федерального значения, а также включить туда горы Тратау и Юрактау.
Профильвчера в 09:58
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