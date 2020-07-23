Путин поручил проработать хеджирование нефтегазовых доходов

В среду агентство Блумберг со ссылкой на высокопоставленный источник написало, что Россия вновь вернулась к рассмотрению вопроса о хеджировании нефтегазовых доходов, чтобы защитить страну на случай падения цен. При этом два источника в правительстве отметили, что против идеи выступает Минфин.