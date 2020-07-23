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РИА Новости
РИА Новости

Путин поручил проработать хеджирование нефтегазовых доходов

В среду агентство Блумберг со ссылкой на высокопоставленный источник написало, что Россия вновь вернулась к рассмотрению вопроса о хеджировании нефтегазовых доходов, чтобы защитить страну на случай падения цен. При этом два источника в правительстве отметили, что против идеи выступает Минфин.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Путин поручил проработать хеджирование нефтегазовых доходов

Президент России Владимир Путин действительно поручил проработать возможность хеджирования нефтегазовых доходов РФ для их защиты от падения сырьевых цен, но никаких точных сроков для принятия решения нет, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости05:48
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Взгляд.ру

В России нашли новый способ не беднеть во время кризисов

Взгляд.ру15:00
Экономика сегодня

Эксперт БКС объяснил механизм работы хеджирования

Экономика сегодня12:29
Forbes

По-мексикански: Россия задумалась о страховании нефтегазовых доходов от падения цен

Forbesвчера в 13:05
ТАСС

Песков: Россия прорабатывает хеджирование доходов от экспорта нефти и газа

ТАСС05:31
РБК

Кремль рассказал о разработке идеи «мексиканской страховки» цен на нефть

РБК06:02
Финмаркет

Песков: решение о хеджировании нефтяных цен с использованием ФНБ может быть принято по мере его готовности

Финмаркет05:54
РИА Новости

Путин поручил проработать хеджирование нефтегазовых доходов

РИА Новости05:48
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Корабли НАТО прошли около крымского газового месторождения

Участвующие в военных учениях с Украиной корабли НАТО - фрегат ВМС Испании Alvaro de Bazan и болгарский сторожевой корабль "Смели" - проводят маневры в районе добывающих платформ газоконденсатного месторождения Голицыно в Черном море.
Газета.Ruвчера в 13:00
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Названы последствия снижения ключевой ставки ЦБ до нового минимума

Москва, 22 июля 2020, 22:47 — REGNUM 24 июля Банк России в очередной раз снизит ключевую ставку до нового минимума, уверен эксперт финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами Григорий Вершинин.
REGNUMвчера в 15:47
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Фигурантов дела о гибели главы Total приговорили к срокам до шести лет

Солнцевский суд Москвы приговорил трёх фигурантов дела о гибели в авиакатастрофе в столичном аэропорту Внуково главы французской нефтегазовой компании Total Кристофа де Маржери к заключению на сроки от пяти до шести лет.
RT на русском14:04
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