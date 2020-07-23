Экономика
Вечерняя МоскваПутин поручил проработать хеджирование нефтегазовых доходов РФ
Президент России Владимир Путин на самом деле поручил проработать возможность хеджирования нефтегазовых доходов РФ для их защиты от падения сырьевых цен. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в четверг, 23 июля.
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Общество
В Госдуму внесён законопроект о продлении «дачной амнистии»
«Сегодня в Государственную думу внесён законопроект, которым предлагается продлить положения дачной амнистии на пять лет — до 1 марта 2026 года», — приводит РИА Новости сообщение.
RT на русском 10:03
Футбол
РПЛ отклонила предложение о расширении лиги до 18 команд
Российская премьер-лига (РПЛ) не будет расширена, сообщили в организации. Сейчас в чемпионате России играет 16 команд.
Коммерсантъ 09:42
Футбол
«Динамо» представило новую форму на следующий сезон
Metaratings 10:15
Политика
Кадыров объяснил фото с двумя пулеметами в руках
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что два пулемета, с которыми он был запечатлен на фото, опубликованном в соцсетях, принадлежат Росгвардии и хранятся согласно инструкции.
РИА Новости 10:17
Общество
СК установил недостоверность данных о двойном гражданстве Мизулиной
Следственный комитет России установил недостоверность данных о двойном гражданстве сенатора Елены Мизулиной.
RT на русском 10:17
Политика
Песков заявил об отсутствии решений по открытию российских границ
Россия начнет открывать границы с другими странами по принципу взаимности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:42
Гаджеты
Apple выпустит специальные iPhone для поиска уязвимостей
Компания Apple запустила новую программу Apple Security Research Device Program, в рамках которой будут выпущены специальные версии iPhone для поиска уязвимостей.
Деловое.ТВ 07:58
Общество
Собянин опроверг слухи о введении ограничений в Москве в сентябре
Власти Москвы не планируют возобновлять в сентябре ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией.
Известия 09:51
Общество
Нижегородскую фабрику мороженого оштрафовали за вспышку коронавируса
Нижегородскую фабрику мороженого оштрафовали за вспышку коронавируса.
Открытый Нижний 08:05
Общество
Ярчайшая за семь лет комета максимально приблизится к Земле
В четверг, 23 июля, к Земле максимально приблизится комета C/2020 F3 (NEOWISE).
ГТРК Вятка 04:59
Общество
Снос спорткомплекса «Олимпийский» в Москве попал на видео
Снос спортивного комплекса «Олимпийский» в Москве, который проходит в рамках реконструкции, попал на видео.
Lenta.ru 09:43
Политика
Захарова назвала вбросом обвинения в попытке взлома разработок вакцины
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона отвергает обвинения в причастности к хакерским атакам в отношении разработок вакцины от коронавируса.
RT на русском 10:31
Происшествия
В Подмосковье в квартире нашли завернутое в пакет тело женщины
В Подмосковье следователи начали проверку после того, как в одной из квартир нашли тело женщины, завернутое в пакет.
РИА Новости 03:59
Авто
Toyota презентовала свой обновленный логотип
Ранее свои новые логотипы представили такие компании, как Volkswagen, BMW и Nissan. Теперь и Toyota последовала их примеру.
Тарантас Ньюс 21 июля в 15:12
Общество
Суд в Москве признал сына Децла наследником первой очереди
«По решению суда Киселев признан наследником первой очереди», — добавили в пресс-службе.
РБК 10:20
Единоборства
Майк Тайсон может провести поединок против Роя Джонса-младшего
Allboxing.ru вчера в 00:03
Наука
Вскрытие выявило странные изменения в организме пациентов с COVID-19
Американские исследователи обнаружили, что повреждения в сердце, выявленные в результате вскрытия у пациентов с коронавирусной инфекцией, не являются ожидаемым типичным воспалением сердечной мышцы, как предполагалось ранее.
Российская газета 00:25
Общество
Главу карельского «Мемориала» приговорили к 3,5 годам колонии
RuNews24.ru вчера в 09:12
Общество
Госдума запретила курение вейпов и кальянов в общественных местах
Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон об ограничении использования электронных сигарет и кальянов.
Rambler News Service вчера в 12:24
Происшествия
Суд признал диспетчеров Внуково виновными по делу о гибели главы Total
Солнцевский суд Москвы признал виновными трех фигурантов дела о крушении самолета главы французской нефтяной компании Total Кристофа де Маржери.
Газета.Ru 10:47
Единоборства
Бекхэм поддержал Хабиба Нурмагомедова после смерти отца
Накануне Хабиб впервые после смерти отца опубликовал пост в инстаграм . Абдулманап Нурмагомедов (на фото слева) ушёл из жизни 3 июля.
Sport.ru 08:30
Шоу-бизнес
Суд взыскал с Шепелева 7 млн рублей в пользу родителей Жанны Фриске
Родителям певицы удалось вернуть фонду весь долг, причем 7,2 млн из них должен быть выделить Шепелев, но не сделал этого.
Evo-rus.com 04:10
Политика
Жириновский пообещал добиться помилования Фургала
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пообещал, что бывший губернатор Хабаровского края осенью вернется домой.
РИА Новости 10:07
Армия и оружие
Бронеавтомобиль Вооруженных сил США перевернулся на севере Сирии
Военное дело вчера в 05:04
Технологии
МегаФон запускает систему удаленного мониторинга состояния здоровья
«Сервис удаленного мониторинга будет востребован у пациентов с хроническими заболеваниями, в постоперационный период, у пожилых людей», - сообщил директор по маркетингу корпоративного бизнеса МегаФона Павел Захаров.
Newstracker.ru 06:03
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва в мини станцевала на вечеринке
Фанаты смогли увидеть, как Алла Пугачева и Максим Галкин танцуют и подпевают под популярные песни.
Bimru.ru 06:58
Политика
Памфилова объяснила удаление опроса о многодневном голосовании
Сотрудники избиркома, разместившие в Twitter Центральной избирательной комиссии опрос об удобстве многодневного голосования, «сделали глупость».
РБК 05:19
Происшествия
Захвативший заложников в Луцке арестован на два месяца
Луцкий районный суд арестовал до 18 сентября Максима Кривоша, захватившего 21 июля автобус с пассажирами.
Коммерсантъ 10:39
Здоровье
В Омской области могут ужесточить коронавирусные ограничения
Глава Роспотребнадзора Омской области не исключает возможности ужесточения в регионе коронавирусных ограничений.
Пишет Омск 09:16
Экономика
В Татарстане предложили создать зону свободной торговли
Минниханов предложил создать в Татарстане первую в РФ бондовую зону В2В2С для трансграничной интернет-торговли "путем создания на территории республики в рамках эксперимента отдельной свободной экономической зоны".
Интерфакс 08:43