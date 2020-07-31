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РБК
РБК

Путин поручил проработать меры поддержки лишившихся вкладов россиян

Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину и главе Центробанка Эльвине Набиуллиной продумать новые меры поддержки россиян, лишившихся вкладов в банках. Об этом сообщается на сайте Кремля.В источнике
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РИА Новости

Путин поручил поддержать лишившихся вкладов в банке россиян

РИА Новости04:38
РБК

Путин поручил проработать меры поддержки лишившихся вкладов россиян

РБК04:06
Российская газета

Путин поручил поддержать потерявших вклады граждан

Российская газета03:42
ТАСС

Путин поручил проработать дополнительные меры поддержки тех, кто потерял вклады в банках

ТАСС03:23
Lenta.ru

В России помогут лишившимся денег вкладчикам

Lenta.ru03:10
Московский Комсомолец

Путин задумал новые меры поддержки лишившихся вкладов в банках россиян

Московский Комсомолец03:04
Газета.Ru

Путин поручил продумать меры поддержки россиян, лишившихся вкладов

Газета.Ru03:02

Мишустин: получить субсидии на оплату ЖКХ станет проще

Плата за ЖКХ Дарья Антонова © ИА REGNUM Глава правительства рассказал, что с начала 2021 года больше не нужно будет получать справки об отсуствии задолженности по платежам, которые доказывают право гражданина на субсидию.
REGNUMвчера в 14:20
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Из-за аварии машины-амфибии ВМС США на учениях погиб один военный

Сакраменто, США, 31 июля 2020, 14:04 — REGNUM В результате аварии машины-амфибии ВМС США на военных учениях возле побережья штата Калифорния погиб один военный, двое ранено и ещё восемь числятся пропавшими без вести.
REGNUM07:04
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