Политика

РБКРБКПутин поручил проработать меры поддержки лишившихся вкладов россиян

Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину и главе Центробанка Эльвине Набиуллиной продумать новые меры поддержки россиян, лишившихся вкладов в банках. Об этом сообщается на сайте Кремля.
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Путин поручил проработать меры поддержки лишившихся вкладов россиян

РБК04:06

Путин поручил продумать меры поддержки россиян, лишившихся вкладов

Газета.Ru03:02

Путин поручил проработать дополнительные меры поддержки тех, кто потерял вклады в банках

ТАСС03:23

Путин поручил поддержать россиян, лишившихся банковских вкладов

Телеканал 360°03:16

В России помогут лишившимся денег вкладчикам

Lenta.ru03:10

Путин задумал новые меры поддержки лишившихся вкладов в банках россиян

Московский Комсомолец03:04

Путин поручил поддержать потерявших вклады граждан

Российская газета03:42
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Авто

Volkswagen в РФ привезет новый компактный кроссовер

Автоновости дня вчера в 04:43
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Происшествия

Число жертв ДТП с микроавтобусом в Крыму увеличилось до девяти

Число жертв столкновения микроавтобуса с грузовиком на трассе «Таврида» в Крыму увеличилось до девяти. Об этом сообщили в местном Минздраве.
RT на русском 02:39
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Общество

За сутки в России выявлено 5482 случая коронавируса

В России за сутки выявлено 5482 случая коронавируса. Всего за время эпидемии в стране подтверждён 839 981 случай заболевания COVID-19.
RT на русском 03:32
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Пушков заявил о желании Польши выйти к Черному морю с помощью Украины

Сенатор Алексей Пушков считает, что при помощи «Люблинского треугольника» Польша рассчитывает выйти к Черному морю.
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Экономика

Банки поддержали инициативу о списании средств со «спящих счетов»

Абсолют Банк готовит инициативу, которая позволит банкам списывать комиссии и кредитные платежи со счетов клиентов, данные которых не удалось обновить, если они не выходят на связь.
РБК 03:21
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Шоу-бизнес

Меган Маркл проиграла суд и должна выплатить около £70 тысяч фунтов

Супруга принца Гарри Меган Маркл проиграла судебные разбирательства и теперь должна будет возместить издержки в размере 70 000 футов стерлингов.
Территория новостей 02:11
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Депутат Хабаровской краевой думы Петр Емельянов внес в региональный парламент законопроект, устанавливающий ценз оседлости для губернатора.
Газета.Ru вчера в 10:59
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Путешествия

Турпоток в Турцию уменьшился на 75%

Количество российских туристов даже в оптимистичном варианте уменьшится вдвое по сравнению с прошлогодним показателем: было 7 млн в 2019, прогнозируется 3−3,5 млн в текущем году.
Евразия Daily 02:06
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Футбол

Футболисты РПЛ Кокорин и Мамаев прибыли в Мосгорсуд

Москва, 31 июля 2020, 10:16 — REGNUM В Московский городской суд приехали футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, передаёт 31 июля корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 03:16
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Гаджеты

Apple объявила о переносе выпуска новых iPhone

Финансовый директор компании Лука Маэстри заявил инвесторам, что в текущем году продажи новых iPhone начнутся "несколькими неделями позднее".
Газета.Ru 01:21
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Происшествия

ФСБ ликвидировала в Волгоградской области ячейку исламистов

РИА Новости 02:51
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Общество

Губернатор Санкт-Петербурга назвал поспешным «закон о наливайках»

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что депутаты заксобрания поторопились с принятием так называемого «закона о наливайках», который запрещает размещать заведения площадью меньше 50 квадратных метров в жилых домах, передает «Фонтанка».
Дождь 01:54
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Политика

Посол заявил о разрешениях на работу у задержанных в Минске россиян

Ранее в четверг российский посол заявил о планах задержанных в Белоруссии граждан РФ вылететь в Стамбул, однако они опоздали на свой самолет, поэтому были вынуждены остановиться в санатории «Белорусочка».
Известия вчера в 14:52
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Политика

Экс-глава Приморья Тарасенко назначен врио главы правительства Якутии

Господин Тарасенко перешел с должности замруководителя Федерального агентства морского и речного транспорта, а ранее, в 2017–2018 годах, исполнял обязанности губернатора Приморского края вместо ушедшего в отставку Владимира Миклушевского.
Коммерсантъ 00:31
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Общество

Ежемесячные выплаты инвалидам стали выплачивать без заявлений

Пенсионный фонд начал назначать ежемесячные выплаты инвалидам без заявлений, сообщили в ведомстве.
Российская газета вчера в 11:11
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Политика

Трамп выступил против переноса выборов

Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет, чтобы намеченные на 3 ноября президентские выборы были отложены из-за коронавируса, но вновь выступил против голосования по почте.
РИА Новости вчера в 18:28
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Финансы

Курс евро превысил 87 рублей впервые с начала апреля

В пятницу утром евро на максимуме достигал 87,48 рубля, доллар - 73,53 рубля. Позднее снижение рубля замедлилось.
Российская газета 03:41
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Политика

Путин поручил проработать не вошедшие в Конституцию поправки

Президент поручил правительству проанализировать совместно с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию поступившие в рабочую группу обращения, которые не были учтены при подготовке поправок.
Российская газета 03:59
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Экономика

Профсоюзы предложили увеличить пособия по безработице в России

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила увеличить минимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума в регионе.
Известия вчера в 04:59
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Политика

Британия вновь назвала Россию «значительной угрозой»

«Россия по-прежнему является государством, представляющим для Великобритании значительную угрозу», — цитирует RT Голди.
REGNUM 01:25
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Армия и оружие

Принадлежность задержанных в Белоруссии россиян к ЧВК Вагнера подтвердили

«Новая газета» подтвердила причастность 15 из 33 россиян, задержанных 29 июля в Белоруссии, к частной военной компании (ЧВК) Вагнера.
Lenta.ru вчера в 06:13
Политика

В Минске прошел 34-тысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко

В Минске при усиленных мерах безопасности прошел многотысячный пикет кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, сообщил корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 15:18
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Происшествия

В Хабаровске задержан блогер, освещавший митинги сторонников Фургала

Полицейские в Хабаровске задержали блогера Алексея Романова, который освещал акции в поддержку экс-губернатора хабаровского края Сергея Фургала.
Инфо24 03:40
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Общество

Елена Ландер увольняется с «России 1» и переезжает в Италию

Ведущая «Утро России» Елена Ландер приняла решение покинуть телеканал и переехать в Италию к семье.
CT news вчера в 04:04
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Происшествия

В Омске мужчина напал в подъезде на шестилетнюю девочку

REGNUM 00:34
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Космос

Ученые подтвердили, что до нашей Вселенной существовало еще что-то

Авторы считают, что их результаты подтверждают правильность гипотезы Большого отскока, согласно которой возникновение нашей Вселенной стало результатом распада некой "предыдущей" вселенной.
РИА Новости вчера в 04:11
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Армия и оружие

В РФ начато производство «противокрышевых мин»

В России военная промышленность приступила к изготовлению специальных мин, которые смогут поражать башню бронетехники противника, передает Интерфакс.
Вечерний курьер вчера в 11:48
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Энергетика

Проект газового терминала для Германии начинается с проблем

Для немецкой стороны вопрос реализации проекта в Канаде принципиален, поскольку уже 2023 году на территории Германии будет запущен приемный плавучий терминал, который будет построен в Южной Корее и арендован на 20 лет.
Слово и Дело 03:04
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Общество

ГП подала иск об изъятии имущества экс-главы управления ФТС

Генпрокуратура России подала гражданский иск об обращении в доход государства имущества бывшего начальника управления ФТС России Александра Кизлыка на общую сумму более 121 млн рублей.
RT на русском 03:57
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Политика

Пушкина сообщила, что сдала грин-карту США после прихода в политику

Депутат Госдумы Оксана Пушкина рассказала, что у нее была грин-карта (постоянный вид на жительство) США, но она ее сдала, как только пошла работать в политику.
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