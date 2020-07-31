Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину и главе Центробанка Эльвине Набиуллиной продумать новые меры поддержки россиян, лишившихся вкладов в банках. Об этом сообщается на сайте Кремля.

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Политика Посол заявил о разрешениях на работу у задержанных в Минске россиян Ранее в четверг российский посол заявил о планах задержанных в Белоруссии граждан РФ вылететь в Стамбул, однако они опоздали на свой самолет, поэтому были вынуждены остановиться в санатории «Белорусочка». 2

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