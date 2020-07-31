Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину и главе Центробанка Эльвине Набиуллиной продумать новые меры поддержки россиян, лишившихся вкладов в банках. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Экономика В «МТС» утвердили дивиденды за полугодие В пресс-службе «МТС» рассказали, что в первом полугодии 2020 года на дивидендные выплаты будет направлено около 17,842 млрд. рублей.

Общество Власти возмутились «расслабившимися» из-за масок москвичами в магазинах В Москве будет усилен контроль за соблюдением масочного режима в магазинах, так как не все розничные сети соблюдают требования по обеспечению санитарных мер, сообщил РБК руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. 3

Наука Вирусолог: во избежание вспышек COVID-19 нужно привить около 60% россиян «Как показали исследования по гриппу, надо привить 50-60 % населения страны, чтобы инфекция пошла на убыль и не было вспышек», — рассказала вирусолог в интервью телеканалу RT.

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Происшествия Жена рэпера Энди Картрайта задержана по подозрению в его убийстве Супруга рэпера Энди Картрайта задержана по подозрению в его убийстве, после того как в квартире в Санкт-Петербурге были найдены расчленённые останки артиста. 241

Финансы UBS рассказал, как заработать больше, чем на валютном вкладе Реальная доходность валютных вкладов и наиболее надежных облигаций останется отрицательной в обозримом будущем, поэтому инвесторам стоит подумать о покупке более рискованных активов, советует UBS Global Wealth Management.

Политика Кремль назвал безосновательным задержание 33 россиян в Белоруссии Безосновательное задержание 33 россиян в Белоруссии не совсем укладывается в параметры союзнических отношений, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. 527

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Экономика ВВП Евросоюза снизился во втором квартале на 14,4% Брюссель, 31 июля 2020, 12:48 — REGNUM Согласно предварительной оценке, ВВП Европейского союза показал снижение на 14,4% во втором квартале текущего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. 14

Общество Госдума в августе продлит выплаты в размере 10 тыс. рублей В нижней палате российского парламента одобрили инициативу на продление единовременной денежной компенсации в размере 10 000 рублей от Пенсионного фонда (ПФР) на август 2020 года. 1,5K

Политика Кравчук выступил против особого статуса Донбасса Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), бывший президент страны Леонид Кравчук выступил против особого статуса для Донбасса. 119

Общество Умер экс-мэр Калининграда Юрий Савенко Скончался бывший глава Калининграда Юрий Савенко. Об этом "Клопс" сообщил депутат Госдумы от области Александр Ярошук в пятницу, 31 июля. 3