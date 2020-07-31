Политика
РБКПутин поручил проработать меры поддержки лишившихся вкладов россиян
Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину и главе Центробанка Эльвине Набиуллиной продумать новые меры поддержки россиян, лишившихся вкладов в банках. Об этом сообщается на сайте Кремля.
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Экономика
В «МТС» утвердили дивиденды за полугодие
В пресс-службе «МТС» рассказали, что в первом полугодии 2020 года на дивидендные выплаты будет направлено около 17,842 млрд. рублей.
ГЛАС.RU 07:54
Общество
Власти возмутились «расслабившимися» из-за масок москвичами в магазинах
В Москве будет усилен контроль за соблюдением масочного режима в магазинах, так как не все розничные сети соблюдают требования по обеспечению санитарных мер, сообщил РБК руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
РБК 08:20
Наука
Вирусолог: во избежание вспышек COVID-19 нужно привить около 60% россиян
«Как показали исследования по гриппу, надо привить 50-60 % населения страны, чтобы инфекция пошла на убыль и не было вспышек», — рассказала вирусолог в интервью телеканалу RT.
vtomske.ru 06:45
Политика
Путин подписал закон о трехдневном голосовании на выборах
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о возможности проведения трехдневного голосования на выборах всех уровней, а также на референдумах.
Российская газета 08:27
Происшествия
Жена рэпера Энди Картрайта задержана по подозрению в его убийстве
Супруга рэпера Энди Картрайта задержана по подозрению в его убийстве, после того как в квартире в Санкт-Петербурге были найдены расчленённые останки артиста.
RT на русском 06:52
Финансы
UBS рассказал, как заработать больше, чем на валютном вкладе
Реальная доходность валютных вкладов и наиболее надежных облигаций останется отрицательной в обозримом будущем, поэтому инвесторам стоит подумать о покупке более рискованных активов, советует UBS Global Wealth Management.
Profinance.ru 04:49
Политика
Кремль назвал безосновательным задержание 33 россиян в Белоруссии
Безосновательное задержание 33 россиян в Белоруссии не совсем укладывается в параметры союзнических отношений, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:51
Футбол
Кузяев может перейти из «Зенита» в «Бернли»
Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев может продолжить карьеру в чемпионате Англии.
Нева Спорт 06:25
Происшествия
На границе с Украиной контрабандист пошел на таран автомобиля ФСБ
На границе с Украиной контрабандист попытался протаранить на автомобиле российских пограничников, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу погрануправления ФСБ.
РБК 08:26
Политика
Хабаровский депутат предложил внести ценз оседлости для губернаторов
Депутат Хабаровской краевой думы Петр Емельянов внес в региональный парламент законопроект, устанавливающий ценз оседлости для губернатора.
Газета.Ru вчера в 10:59
Авто
Спрос на электромобили с пробегом вырос в России на 132%
Увеличение спроса эксперты связывают с ростом предложения таких автомобилей.
Evo-rus.com 01:23
Космос
NASA запустило к Марсу марсоход
На красной планете марсоход проведет 687 земных суток.
Live24 07:30
Наука
Транскраниальная стимуляция может избавить от негативных воспоминаний
Стереть из памяти страх, вызванный негативным воспоминанием, удалось методом транскраниальной магнитной стимуляции (ТМС).
ToDay News Ufa 06:34
Шоу-бизнес
51-летняя Светлана Бондарчук выходит замуж за молодого дизайнера
Мужчина намного моложе Бондарчук, но влюбленных совершенно не смущает разница в возрасте.
Народные новости 06:36
Происшествия
Девять человек погибли в аварии с микроавтобусом в Крыму
На трассе «Таврида» в Крыму произошло столкновение Mercedes Sprinter и «КамАЗа». Девять человек погибли, около десяти пострадали.
Коммерсантъ 00:48
Экономика
Минфин продлит вывод дивидендов за рубеж без налогов на три года
Власти разрешат платить налоги в России тем, кто провел в стране 90 дней Минфин решил сыграть на опережение и в конце мая представил законопроект, который практически закрывал «сквозной» подход с начала 2021 года.
Forbes 05:03
Здоровье
Врач-стоматолог развеяла популярные мифы о кариесе
Врач-стоматолог рассказала, что ряд представлений о распространении предотвращении кариеса являются мифом.
ToDay News Ufa 03:53
Шоу-бизнес
Танцующую Каменских в трусах пристыдили за откровенные движения
Знаменитую российскую певицу Настю Каменских пристыдили за откровенные и мокрые танцы в трусах.
Народные новости 05:02
Армия и оружие
Пограничники РФ в Черном море остановили корвет НАТО одним сообщением
Piter.tv 02:51
Экономика
ВВП Евросоюза снизился во втором квартале на 14,4%
Брюссель, 31 июля 2020, 12:48 — REGNUM Согласно предварительной оценке, ВВП Европейского союза показал снижение на 14,4% во втором квартале текущего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
REGNUM 05:48
Футбол
Мостовой: Рад, что «Зенит» решил меня вернуть. В клубе на меня рассчитывают
Полузащитник Андрей Мостовой поделился впечатлениями от возвращения в «Зенит» из «Сочи».
Нева Спорт 07:35
Происшествия
Станция «Полянка» в московском метро возобновила работу
Станция "Полянка" метро Москвы вновь работает в прежнем режиме. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:31
Общество
Госдума в августе продлит выплаты в размере 10 тыс. рублей
В нижней палате российского парламента одобрили инициативу на продление единовременной денежной компенсации в размере 10 000 рублей от Пенсионного фонда (ПФР) на август 2020 года.
Evo-rus.com 07:33
Политика
Путин поручил проработать поправки, которые не вошли в Конституцию
Президент России Владимир Путин дал поручение кабмину проанализировать поступившие ранее в рабочую группу, но не вошедшие в Конституцию поправки.
МонаВиста 05:15
Политика
Кравчук выступил против особого статуса Донбасса
Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), бывший президент страны Леонид Кравчук выступил против особого статуса для Донбасса.
Lenta.ru 07:09
Политика
Кандидат в главы Прикамья от эсеров не прошёл муниципальный фильтр
Репин представил в избирком 107 подписей, собранных в 37 муниципальных образованиях. Крайизбирком не засчитал шесть подписей.
REGNUM 05:58
Общество
Умер экс-мэр Калининграда Юрий Савенко
Скончался бывший глава Калининграда Юрий Савенко. Об этом "Клопс" сообщил депутат Госдумы от области Александр Ярошук в пятницу, 31 июля.
Клопс 08:06
Общество
В Гидрометцентре назвали летний снег в Москве рядовым событием
Выпавший снег в Москве является вполне обычным погодным явлением, несмотря на лето, рассказала «Известиям» главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова 30 июля.
Известия вчера в 07:26