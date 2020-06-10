Политика

REGNUMREGNUMПутин поручил финансировать IT-отрасль за счёт госзаказов

Возможное выпадающее финансирование нужно заместить за счёт государственных заказов, пояснил президент. Путин адресовал этот призыв правительству и госкомпаниям.
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Путин поручил разработать налоговый маневр для компаний связи и ИТ

РБК09:12

Путин призвал включить поддержку IT-отрасли в национальный план

РИА Новости08:42

Путин поручил подготовить предложения по развитию бизнес-среды для IT

Известия08:53

Путин поручил подговить налоговый маневр для IT-отрасли

Газета.Ru08:47

Путин дал поручения по поддержке IT-отрасли

ТАСС08:47

Мишустин предложил проработать «налоговый маневр» для ИТ-отрасли

Вести.Ru08:34

Путин дал поручения по поддержке IT-отрасли

Коммерсантъ09:12
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Общество

ФСБ предотвратила теракт на рынке в Крыму

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили теракт в Симферополе, который готовили пять человек.
РБК 08:02
1,2K
Общество

Навальный нашел у семьи главы Росприроднадзора недвижимость на 720 млн

Оппозиционный политик Алексей Навальный заявил, что у пожилых родителей руководителя Росприроднадзора Светланы Радионовой четыре квартиры в Москве общей стоимостью 655 миллионов рублей, дом в Ницце на 40 миллионов, а также 600-метровый дом в Подмосковье, стоимостью около 25 миллионов.
Собеседник 09:22
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Армия и оружие

Четвертый корабль проекта «Буян-М» поступит на Черноморский флот

МРК будет передан на службу до конца 2020 года. Четвертый корабль проекта "Буян-М" поступит на Черноморский флот.
Piter.tv 04:20
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Футбол

«Матч ТВ» бесплатно покажет все матчи 23-го тура чемпионата России

Телеканал «Матч ТВ» принял решение о бесплатном показе всех матчей 23-го тура российской Премьер-Лиги.
Metaratings 09:44
Происшествия

В баре Ulysses прошли следственные действия по делу Ефремова

Известия 09:53
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Политика

Румыния обвинила Россию в «агрессивном поведении»

Власти Румынии подготовили проект национальной стратегии обороны государства на 2020–2024 годы, в котором говорится об «агрессивном поведении» России и «действиях по милитаризации Черноморского региона».
РБК вчера в 15:41
3K
Общество

На Украине составили протокол на Зеленского за нарушение карантина

Полиция провела проверку и составила административные протоколы на владельца кафе, а также на Зеленского, руководителя президентского офиса Андрея Ермака и его первого заместителя Сергея Трофимова, главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко, председателя Хмельницкой областной государственной администрации Дмитрия Габинета и городского главу Хмельницкого Александра Симчишина.
РИА Новости 08:43
Происшествия

Ефремова отправят на психиатрическую экспертизу

Российский актер Михаил Ефремов, ставший участником смертельного ДТП в центре Москвы, пройдет комплексную психологи-психиатрическую экспертизу.
Городовой 07:32
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Происшествия

Число заболевших коронавирусом на Кубани превысило 4,5 тысячи

Общее число заболевших коронавирусом в крае достигло 4 574 человек.
ЮГ Times вчера в 04:28
1,5K
Политика

Зеленский предрек чувство стыда у россиян за присоединение Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне будут испытывать чувство стыда за присоединение Крыма в 2014 году.
Lenta.ru 04:33
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Происшествия

Панкратов-Черный назвал виновных в ДТП с Ефремовым

Профиль вчера в 23:45
532
Происшествия

Убийство шведского премьера раскрыли спустя более чем 30 лет

Шведская прокуратура назвала виновного в убийстве премьер-министра Улофа Пальме в 1986 году.
Газета.Ru 10:24
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Происшествия

Стали известны ограничения для Ефремова на домашнем аресте

Известия 10:25
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Гаджеты

Новые процессоры AMD Ryzen и видеокарты Radeon ожидаются в октябре

Различные источники говорят о том, что и новые CPU, и новые видеокарты компания AMD выпустит на рынок в начале четвёртого квартала, то есть в октябре.
iXBT.com 06:44
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Наука

Яйцеклетки предпочитают сперматозоидов определенных мужчин

Следовательно, яйцеклетки не всегда привлекают большее количество сперматозоидов от определённых партнеров, если сравнивать с другими мужчинами.
MedikForum.ru 07:31
6
Политика

На Украине предложили создать ядерные бомбы против России и Венгрии

Депутат Тернопольского горсовета от партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Солидарность» Тарас Билан призвал взорвать ядерные бомбы в Будапеште, Москве и Санкт-Петербурге.
RT на русском 09:37
51
Единоборства

Менеджер Нурмагомедова назвал следующего соперника Хабиба

Ризван Магомедов, менеджер чемпиона UFC в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, рассказал о планах своего клиента.
Sport.ru вчера в 02:58
Политика

В ЕС вновь обвинили Россию и Китай в дезинформации о коронавирусе

Европейский союз заявил об усилении борьбы с дезинформацией, прежде всего, связанной с пандемией коронавируса, и вновь обвинил Россию и Китай в причастности к преднамеренному распространению недостоверных сведений, говорится в опубликованном в среду заявлении Еврокомиссии.
РИА Новости 08:39
40
Общество

Минстрой может отказаться от ежегодного увеличения тарифов ЖКХ

Минстрой рассматривает предложение не увеличивать тарифы за жилищно-коммунальные услуги с 1 июля 2020 года, пишет ТАСС со ссылкой на министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева.
Газета.Ru 07:44
1K
Происшествия

Осужденного участника акции в Москве Раджабова арестовали на 18 суток

Пресненский суд Москвы на 18 суток арестовал осужденного участника несогласованной акции в Москве 27 июля 2019 года Самардинна Раджабова за повторное нарушение правил проведения массового мероприятия, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая.
РИА Новости 08:38
2
Происшествия

В Крыму возбудили дело о халатности после убийства шестилетней девочки

В Крыму в рамках расследования изнасилования и убийства шестилетней девочки возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц органов системы профилактики, приведшей к смерти ребёнка.
RT на русском 09:54
8
Политика

Евросоюз откроет внешние границы с 1 июля

Глава дипломатии ЕС подтвердил, что Евросоюз планирует начать открывать внешние границы с 1 июля, сообщает РИА Новости.
Полит.ру 06:27
Происшествия

Опубликовано видео допроса Михаила Ефремова

В Сети появилось видео допроса известного актера Михаила Ефремова после смертельного ДТП. Видео опубликовал телеканал 360.
Невские Новости вчера в 20:55
56
Происшествия

Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу.
Известия вчера в 19:20
175
Экономика

Китай продает госдолг США из-за обесценивания доллара

Китай продает госдолг США из-за обесценивания самой валюты. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 08:36
645
Политика

Путин разобрал бумаги во время совещания

Президент России Владимир Путин во время совещания по развитию сферы IT и связи занялся разбором бумаг на своем столе.
Lenta.ru 09:50
Кино

HBO Max удалил фильм «Унесенные ветром» из-за расовых протестов в США

Американская стриминговая платформа HBO Max убрала из своего каталога фильм «Унесенные ветром».
FlashNord 04:05
140
Общество

В России 650 тысяч человек протестировали на иммунитет к COVID-19

Уже 650 тысяч человек в России протестировано на иммунитет к COVID-19, почти 14% имеют антитела, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 06:04
69
Общество

В Крыму с 15 июня отменят обязательную обсервацию приезжающих

Известия вчера в 08:36
905
Интернет

Телефоны пользователей WhatsApp попали в поисковую выдачу Google

Проблема оказалась связанной с функцией Click to Chat, с которой пользователям не обязательно вводить номер телефона для того, чтобы начать общение с другим пользователем.
Astera вчера в 04:59
58
Как работают Яндекс.Новости?
Главное