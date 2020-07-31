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Российская газета
Российская газета

Путин поручил проработать не вошедшие в Конституцию поправки

Президент поручил правительству проанализировать совместно с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию поступившие в рабочую группу обращения, которые не были учтены при подготовке поправок.В источнике
С чего всё началось
Президент поручил
 правительству проанализировать совместно с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию поступившие в рабочую группу обращения, которые не были учтены при подготовке поправок.
Российская газета03:59
Подробнее о событии
РБК

Путин поручил проработать не учтенные в поправках законодательные идеи

РБК03:42
Интерфакс

Путин предложил вручать всем экземпляр Конституции вместе с паспортом

Интерфакс03:18
Известия

Путин дал ряд поручений по итогам встречи по поправкам в Конституцию

Известия02:52
Газета.Ru

Путин поручил представить не учтенные в поправках законодательные идеи

Газета.Ru03:20
Lenta.ru

Путин предложил вручать обновленную Конституцию россиянам вместе с паспортом

Lenta.ru03:32
РИА Новости

Путин поручил проводить в школах мероприятия по изучению Конституции

РИА Новости03:30
ТАСС

Путин поручил проработать проведение уроков об исторической памяти и о конституции

ТАСС03:15

Минск передал Киеву список задержанных россиян

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что белорусская сторона передала украинской список задержанных в республике россиян, в Киеве проверят их на предмет участия в боевых действиях в Донбассе.
Минск передал Киеву список задержанных россиян
RT на русском05:18
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Коммерсантъ18:25
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Известиявчера в 16:45
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«Al-Masdar News»: США не пускают военную полицию РФ в важный район Сирии

Конфронтация РФ и США в северо-восточной Сирии усилилась после того, как американские военные попытались блокировать российские вооруженные силы в треугольнике границ Турции, Сирии и Ирака.
Недвижимость.RU05:20
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Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

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Мусульмане отмечают Курбан-байрам

Сегодня мусульмане отмечают главный праздник в исламе — Курбан-байрам, который знаменует собой окончание хаджа, паломничества к главным мусульманским святыням в Саудовскую Аравию.
РИА Новости02:32

Курс евро превысил 87 рублей впервые с 1 апреля

Рубль завершает неделю снижением: в пятницу в первый час торгов Московской биржи доллар подорожал на 30 копеек до 73,5 рубля, евро – превысил 87 рублей впервые с 1 апреля и подорожал на 70 копеек до 87,5 рубля, согласно данным торгов к 11:00 мск.
Вести.Ru04:23
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В России усилили контроль за иностранными инвестициями в стратегические отрасли

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Live2403:03
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В ВОЗ обвинили молодежь в возникновении новых вспышек коронавируса

Новые вспышки коронавирусной инфекции в Европе и ряде стран северного полушария возникли из-за того, что молодые люди "ослабили свою бдительность" во время летнего сезона, сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус.
Газета.Ru02:09
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Немецкий депутат призвал встать на защиту «Северного потока — 2»

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РИА Новостивчера в 05:19