Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин поручил проработать не вошедшие в Конституцию поправки

Владимир Путин поручил правительству вместе с рабочей группой по Конституции проработать поправки, не вошедшие в Основной закон. Отчет по проделанной работе необходимо представить к 15 декабря.
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Дмитрий Песков
По принципу наибольшей целесообразности и актуальности. Будут работать юристы, специалисты. Анализировать, что действительно важно, а что нет. Насколько это соответствует целям развития. Именно это может и должно быть критериями.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРИА Новости 06:11
с чего всё началось
Президент поручил
 правительству проанализировать совместно с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию поступившие в рабочую группу обращения, которые не были учтены при подготовке поправок.
Российская газета03:59

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Газета.Ru03:20
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