Политика
РИА НовостиПутин поручил проработать не вошедшие в Конституцию поправки
Владимир Путин поручил правительству вместе с рабочей группой по Конституции проработать поправки, не вошедшие в Основной закон. Отчет по проделанной работе необходимо представить к 15 декабря.
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По принципу наибольшей целесообразности и актуальности. Будут работать юристы, специалисты. Анализировать, что действительно важно, а что нет. Насколько это соответствует целям развития. Именно это может и должно быть критериями.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРИА Новости 06:11
с чего всё началось
Президент поручил правительству проанализировать совместно с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию поступившие в рабочую группу обращения, которые не были учтены при подготовке поправок.Российская газета03:59
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Политика
Китай отверг обвинения США в попытке украсть данные о вакцине Moderna
Китай отвергает обвинения в хакерской атаке на американскую компанию Moderna, разрабатывающую вакцину против коронавируса.
РБК 06:23
Политика
Кремль назвал безосновательным задержание 33 россиян в Белоруссии
Безосновательное задержание 33 россиян в Белоруссии не совсем укладывается в параметры союзнических отношений, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:51
Политика
В Минске Тихановская собрала 63 тысячи сторонников
Общественная служба новостей вчера в 18:51
Политика
Австрия сняла запрет на авиасообщение с Россией
С 1 августа в Австрии будет снят запрет на регулярные рейсы из 18 иностранных государств, в том числе и России.
ТурДом 06:05
Общество
Минпросвещения отказалось от обязательных ЕГЭ по иностранным языкам
Позиция основана на многочисленных оценках экспертов о нецелесообразности введения обязательной сдачи экзамена по иностранному языку.
Московский Комсомолец вчера в 10:23
Происшествия
Девять человек погибли в аварии с микроавтобусом в Крыму
На трассе «Таврида» в Крыму произошло столкновение Mercedes Sprinter и «КамАЗа». Девять человек погибли, около десяти пострадали.
Коммерсантъ 00:48
Происшествия
Жена рэпера Энди Картрайта задержана по подозрению в его убийстве
Супруга рэпера Энди Картрайта задержана по подозрению в его убийстве, после того как в квартире в Санкт-Петерурге были найдены расчленённые останки артиста.
RT на русском 06:52
Политика
Песков опроверг сообщения СМИ о выходе РФ из переговоров по Донбассу
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения СМИ о якобы выходе России из переговоров по Донбассу.
Политика Сегодня 06:01
Экономика
Банки поддержали списание средств с неактивных счетов россиян
Банки поддерживают предложение о списании денег со счетов в случае отсутствия связи с клиентом и невозможности обновить сведения о нем, сообщили "Известия".
Вести.Ru 05:20
Общество
Раскрыта сумма штрафов магазинам Москвы за нарушение масочного режима
Магазинам Москвы выписали штрафов более чем на 300 миллионов рублей за нарушение масочного режима.
Мослента 00:55
Кино
Кинокомпания Universal договорилась о показе «Форсаж 9» в кинотеатрах
В соглашении между кинокомпанией и сетью кинотеатров говорится о показе ленты на протяжении трех уикендов.
Восток-Медиа вчера в 09:26
Общество
Вильфанд рассказал о погоде в российских регионах в августе
В августе на половине территории России температура ожидается выше нормы, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 03:06
Происшествия
Вандалы в Польше украли и обезглавили памятник Рокоссовскому
Неизвестные вандалы в городе Легница на западе Польши украли с муниципального кладбища памятник советскому маршалу Константину Рокоссовскому.
РБК вчера в 16:05
Армия и оружие
В России нашли памятники неизвестно где погибшим с 2014 года военным
В нескольких городах России нашли памятники военнослужащим без указания места их гибели. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru 06:42
Происшествия
Поезда начали без остановки проезжать станцию метро в центре Москвы
Поезда московского метрополитена проезжают станцию «Полянка» Серпуховско-Тимирязевской линии без остановки по требованию полиции, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Lenta.ru 06:56
Футбол
Суд отложил на 3 августа рассмотрение апелляции Кокорина и Мамаева
Мосгорсуд отложил на 3 августа рассмотрение жалобы на приговор по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Известия 05:12
Экономика
ВВП США во втором квартале упал на рекордные 32,9%
Валовой внутренний продукт США во втором квартале 2020 года упал на рекордные 32,9% в годом исчислении из-за пандемии коронавируса.
Городовой вчера в 10:27
Общество
Госдума одобрила продление выплаты в 10 тысяч рублей на август
В нижней палате российского парламента одобрили продление единовременной денежной выплаты в размере 10 тысяч рублей от Пенсионного фонда (ПФР) на август.
Тульская пресса 29 июля в 02:43
Религия
Мусульмане отмечают Курбан-байрам
Сегодня мусульмане отмечают главный праздник в исламе — Курбан-байрам, который знаменует собой окончание хаджа, паломничества к главным мусульманским святыням в Саудовскую Аравию.
РИА Новости 02:32
Общество
В Хабаровске арестовали освещавшего протесты блогера
Суд в Хабаровске на семь суток арестовал блогера Алексея Романова, который на своем YouTube-канале освещал митинги в Хабаровске, сообщил РБК адвокат «Правозащиты Открытки», представляющий интересы Алексея Романова Виталий Тыхта.
РБК 05:53
Транспорт
ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца
ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца, особенностью которых является надпись на трех языках: "водительское удостоверение", Permis de Conduire и Driving Licence.
Газета.Ru вчера в 15:31
Экономика
Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года
ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС вчера в 17:01
Шоу-бизнес
51-летняя Светлана Бондарчук выходит замуж за молодого дизайнера
Появилась информация, что свадьба Светланы Бондарчук состоится уже всего через пару недель, 15 августа.
Народные новости 06:36
Финансы
Курс евро превысил 87 рублей впервые с 1 апреля
Курс доллара растет на 0,36% — до ₽73,38. Евро укрепляется к рублю девять торговых сессий подряд.
РБК 03:06
Общество
Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре
Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия 29 июля в 07:41
Армия и оружие
В Польше оценили мощь «Спрута» из России
Самоходная противотанковая пушка «Спрут-СД», которые Индия на фоне обострения конфликта с Китаем планирует купить у России, позволит эффективно бороться с боевой техникой вероятного противника, уверены в Defence24.
Lenta.ru вчера в 07:13
Политика
На место Ольги Егоровой претендует председатель военного суда
На место Ольги Егоровой претендует председатель военного суда В октябре в Мосгорсуде может смениться руководитель.
Коммерсантъ вчера в 18:25