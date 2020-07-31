Политика

Российская газетаРоссийская газетаПутин поручил проработать не вошедшие в Конституцию поправки

Президент поручил правительству проанализировать совместно с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию поступившие в рабочую группу обращения, которые не были учтены при подготовке поправок.
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с чего всё началось
Об этом говорится в опубликованном на сайте
 Кремля перечне поручений президента по итогам встречи с членами рабочей группы по поправкам к Конституции.
RT на русском03:23

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В России подготовят предложения по оптимизации получения гражданства

RT на русском03:23

Путин поручил представить не учтенные в поправках законодательные идеи

РБК03:42

Путин предложил вручать всем экземпляр Конституции вместе с паспортом

Интерфакс03:18

Путин поручил оптимизировать получение иностранцами гражданства России

Известия03:56

Путин поручил представить не учтенные в поправках законодательные идеи

Газета.Ru03:20

Путин поручил проводить в школах мероприятия по изучению Конституции

РИА Новости03:30

Путин поручил проработать проведение уроков об исторической памяти и о конституции

ТАСС03:15
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Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Крыму возросло до 10

ТАСС 01:53
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Общество

Ежемесячные выплаты инвалидам стали выплачивать без заявлений

Пенсионный фонд начал назначать ежемесячные выплаты инвалидам без заявлений, сообщили в ведомстве.
Российская газета вчера в 11:11
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Общество

Стало известно число заболевших коронавирусом в России на 31 июля

Напомним, 30 июля в России было зафиксировано 5 509 новых случаев заражения коронавирусом.
Свободная Пресса 03:32
Религия

Мусульмане отмечают праздник Курбан-байрам

Мусульмане провели утреннюю праздничную молитву в честь праздника Курбан-байрам 31 июля.
RT на русском 00:52
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Происшествия

В Хабаровске задержан блогер, освещавший митинги сторонников Фургала

Полицейские в Хабаровске задержали блогера Алексея Романова, который освещал акции в поддержку экс-губернатора хабаровского края Сергея Фургала.
Инфо24 03:40
18
Происшествия

По факту нападения на оренбургского чиновника проводится проверка

Оренбург, 31 июля 2020, 08:21 — REGNUM В Оренбурге полиция проводит проверку по факту нападения на председателя муниципального комитета по управлению имуществом Дмитрия Цветкова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.
REGNUM 01:21
9
Гаджеты

Mesh-система TP-Link Deco X60 обеспечит Wi-Fi-связь в больших домах

Компания TP-Link анонсировала Mesh-систему Deco X60 стандарта Wi-Fi 6, задача которой — обеспечение непрерывного покрытия Wi-Fi в домах или квартирах большой площади.
3DNews 02:09
Футбол

В Швейцарии возбуждено уголовное дело против президента ФИФА Инфантино

На главу ФИФА Джанни Инфантино завели уголовное дело. Как сообщает источник, расследование инициировала швейцарская прокуратура.
Vprognoze.ru вчера в 21:47
Футбол

Кокорин подписал трехлетний контракт со «Спартаком»

Газета.Ru вчера в 12:34
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Политика

Украинцы высмеяли слова Зеленского о «бомбящих всех самолетах»

Аргументы недели 00:59
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Общество

ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца

ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца, особенностью которых является надпись на трех языках: "водительское удостоверение", Permis de Conduire и Driving Licence.
Газета.Ru вчера в 15:31
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Здоровье

Диетолог назвал помогающую в похудении и борьбе с бесплодием ягоду

Evo-rus.com 02:35
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Финансы

Курс евро превысил 87 рублей впервые с начала апреля

В пятницу утром евро на максимуме достигал 87,48 рубля, доллар - 73,53 рубля. Позднее снижение рубля замедлилось.
Российская газета 03:41
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Музыка

Светлана Лобода сняла новый клип с Pharaoh и Ксенией Собчак

В ночь на 31 июля певица Светлана Лобода планирует официально представить новый клип на композицию «Boom Boom».
Актуальные Новости вчера в 10:34
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Происшествия

Вандалы в Польше украли и обезглавили памятник Рокоссовскому

Неизвестные вандалы в городе Легница на западе Польши украли с муниципального кладбища памятник советскому маршалу Константину Рокоссовскому.
РБК вчера в 16:05
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Происшествия

В Омске мужчина напал в подъезде на шестилетнюю девочку

REGNUM 00:34
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Происшествия

На Кубани за сутки подтвердили 96 случаев заражения коронавирусом

Краснодар, 31 июля 2020, 10:47 — REGNUM 96 новых случаев заражения коронавирусом подтверждены за минувшие сутки в Краснодарском крае, сообщили 31 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 03:47
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Шоу-бизнес

46-летняя Мария Порошина похвасталась фигурой после похудения

Экспресс газета 29 июля в 06:20
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Происшествия

В отношении депутата Галяминой возбудили дело за многократное участие в незаконных акциях

Следователи возбудили уголовное дело в отношении муниципального депутата одного из районов Москвы Юлии Галяминой за неоднократное участие в несанкционированных акциях.
ТАСС 04:08
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Происшествия

Жена рэпера Энди Картрайта расчленила мертвого мужа

Lenta.ru вчера в 07:18
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Армия и оружие

Пограничники РФ в Черном море остановили корвет НАТО одним сообщением

Во время учений «Морской бриз — 2020» в Черном море болгарский корвет «Бодри» оказался пойман российскими пограничниками на провокации.
ФАН вчера в 20:56
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Политика

В Минске прошел 34-тысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко

В Минске при усиленных мерах безопасности прошел многотысячный пикет кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, сообщил корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 15:18
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Кино

Ди Каприо выступит продюсером экранизации романа Олдоса Хаксли

Piter.tv 03:08
Космос

Ракета «Протон-М» со спутниками связи стартовала с Байконура

РЕН ТВ вчера в 17:26
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Общество

В Крыму за сутки выявили 28 новых случаев коронавируса

Всего на территории Республики Крым заболели коронавирусом 1204 человека, выздоровели – 912.
Вести.Севастополь 02:52
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Политика

Кремль не имеет данных о противоправных действиях россиян в Белоруссии

Как отметил представитель Кремля, сейчас Москва имеет неполную информацию о задержании россиян под Минском, которое произошло минувшей ночью.
ПолитРоссия вчера в 06:31
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Экономика

Профсоюзы предложили увеличить пособия по безработице в России

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила увеличить минимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума в регионе.
Известия вчера в 04:59
1,1K
Общество

Страховщики смогут назначать персональные тарифы ОСАГО

С 24 августа страховщики смогут назначать водителям персональные тарифы ОСАГО. Вступают в силу соответствующие поправки.
Kaluga-poisk.ru 02:47
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Политика

Трамп выступил против переноса выборов

Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет, чтобы намеченные на 3 ноября президентские выборы были отложены из-за коронавируса, но вновь выступил против голосования по почте.
РИА Новости вчера в 18:28
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Здоровье

В Прикамье выявлено 70 новых случаев заражения коронавирусом

Пермь, 31 июля 2020, 10:55 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 31 июля, подтвердили 70 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.
REGNUM 03:55
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