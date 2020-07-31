с чего всё началось

По принципу наибольшей целесообразности и актуальности. Будут работать юристы, специалисты. Анализировать, что действительно важно, а что нет. Насколько это соответствует целям развития. Именно это может и должно быть критериями.

Президент России Владимир Путин дал поручение кабмину проанализировать поступившие ранее в рабочую группу, но не вошедшие в Конституцию поправки. Об этом свидетельствует список поручений, опубликованный на сайте Кремля.

Путин поручил проработать поправки, которые не вошли в Конституцию

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