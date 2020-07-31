Политика

МонаВистаМонаВистаПутин поручил проработать поправки, которые не вошли в Конституцию

Президент России Владимир Путин дал поручение кабмину проанализировать поступившие ранее в рабочую группу, но не вошедшие в Конституцию поправки. Об этом свидетельствует список поручений, опубликованный на сайте Кремля.
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Дмитрий Песков
По принципу наибольшей целесообразности и актуальности. Будут работать юристы, специалисты. Анализировать, что действительно важно, а что нет. Насколько это соответствует целям развития. Именно это может и должно быть критериями.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРИА Новости 06:11
с чего всё началось
Президент поручил
 правительству проанализировать совместно с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию поступившие в рабочую группу обращения, которые не были учтены при подготовке поправок.
Российская газета03:59

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