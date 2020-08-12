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Аргументы и Факты
Аргументы и Факты

Путин поручил проработать проект «Морской перегрузочный терминал»

Российский лидер Владимир Путин поручил проработать вопросы реализации инвестиционного проекта «Морской перегрузочный терминал» в Камчатском крае, передаёт ТАСС. Поручение президента России прозвучало во время видеоконференции с врио губернатора региона Владимиром Солодовым.В источнике
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SM News

Путин предложил перевести Камчатку на сжиженный газ «НОВАТЭКа»

SM Newsвчера в 06:00
Коммерсантъ

«Газпром» втягивают в газификацию Камчатки

Коммерсантъвчера в 15:08
Аргументы и Факты

Путин поручил проработать проект «Морской перегрузочный терминал»

Аргументы и Фактывчера в 06:32
КамИНФОРМ

Путин поручил помочь Камчатке с газом

КамИНФОРМвчера в 16:11
REGNUM

Путин поручил проработать проект «Морской перегрузочный терминал»

REGNUMвчера в 05:31
Будущее России. Национальные проекты

Путин поручил проработать создание морского перегрузочного терминала на Камчатке

Будущее России. Национальные проектывчера в 05:20
ТАСС

Путин поручил проработать реализацию проекта «Морской перегрузочный терминал» на Камчатке

ТАССвчера в 05:13

Чистый государственный долг России превысил ликвидные резервы

Москва, 13 августа 2020, 04:24 — REGNUM Разница между объёмом долга федерального правительства в России и ликвидными резервами достигла по состоянию на 1 июля 1,55 трлн рублей, передаёт 13 августа РБК со ссылкой на статистические данные Центробанка и Министерства финансов РФ.
REGNUM21:24
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«Локомотив» обыграл в Казани потерявшего Слуцкого «Рубин»

Московский "Локомотив" в рамках первого тура сегодня 2020/2021 года переиграл в Казани местный "Рубин" со счётом 2:0. Оба гола были забиты в первом тайме встречи: на второй минуте отличился Алексей Миранчук, на 26-й минуте результат закрепил Дмитрий Баринов.
SM News11 августа в 14:57
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Отрицательный резус-фактор повышает риск заболеть COVID-19

Подтверждается эта гипотеза и тем фактом, что у людей с отрицательным резус-фактором выше риск развития определенных сердечно-сосудистых, респираторных и некоторых других заболеваний, связанных с иммунитетом.
Известия17:15
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