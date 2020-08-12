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Аргументы и Факты
Аргументы и Факты

Путин поручил проработать проект «Морской перегрузочный терминал»

Российский лидер Владимир Путин поручил проработать вопросы реализации инвестиционного проекта «Морской перегрузочный терминал» в Камчатском крае, передаёт ТАСС. Поручение президента России прозвучало во время видеоконференции с врио губернатора региона Владимиром Солодовым.В источнике
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КамИНФОРМ

Путин поручил помочь Камчатке с газом

КамИНФОРМвчера в 16:11
ИА Красная Весна

Путин поручил сдвинуть с мертвой точки «Морской перегрузочный терминал»

ИА Красная Веснавчера в 07:07
ТАСС

Путин поручил проработать реализацию проекта «Морской перегрузочный терминал» на Камчатке

ТАССвчера в 05:13
SM News

Путин предложил перевести Камчатку на сжиженный газ «НОВАТЭКа»

SM Newsвчера в 06:00
REGNUM

Путин поручил проработать проект «Морской перегрузочный терминал»

REGNUMвчера в 05:31
Будущее России. Национальные проекты

Путин поручил проработать создание морского перегрузочного терминала на Камчатке

Будущее России. Национальные проектывчера в 05:20
Аргументы и Факты

Путин поручил проработать проект «Морской перегрузочный терминал»

Аргументы и Фактывчера в 06:32

В Центре Гамалеи ответили на критику вакцины от COVID-19 за рубежом

Во вторник Владимир Путин объявил, что Россия первой в мире зарегистрировала препарат для профилактики COVID-19, разработанный в Центре имени Н. Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).
РИА Новости06:38
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Чистый государственный долг России превысил ликвидные резервы

Москва, 13 августа 2020, 04:24 — REGNUM Разница между объёмом долга федерального правительства в России и ликвидными резервами достигла по состоянию на 1 июля 1,55 трлн рублей, передаёт 13 августа РБК со ссылкой на статистические данные Центробанка и Министерства финансов РФ.
REGNUM21:24
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Жителя Татарстана повторно оправдали по статье о насилии над дочерью

Бугульминский городской суд вновь оправдал местного жителя, обвиненного в насилии над полуторагодовалой дочерью, сообщил РИА Новости старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.
РИА Новости02:57
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Подразделение BMW М планирует производство универсала

Совсем недавно в интернете появились новости о том, что руководство BMW дало зеленый свет выпуску универсала на базе седана М3, а накануне производитель опубликовал первое тизерное фото нового «заряженного» универсала.
Тарантас Ньюс03:23
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Hyundai представила Elantra N Line

Седан Hyundai Elantra, дебютировавший в марте, обзавелся версией N Line с более мощным двигателем и агрессивным экстерьером Как и в случае с другими N-моделями, Elantra N Line выделяется ярким стилем.
MotorPage.Ru06:43
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Глава участковой комиссии в Витебске признал фальсификацию в пользу Лукашенко

Председатель участковой избирательной комиссии №25 в Витебске Сергей Питаленко заявил, что под давлением переписал протокол выборов президента Беларуси на своем участке после голосования 9 августа в пользу действующего главы государства Александра Лукашенко.
NewsFrol04:12
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