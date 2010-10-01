Экономика
REGNUMПутин поручил проработать проект «Морской перегрузочный терминал»
Ново-Огарево, Московская область, 12 августа 2020, 12:31 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил проработать вопросы по реализации проекта «Морской перегрузочный терминал».
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Путин поручил проработать создание морского перегрузочного терминала на Камчатке
Будущее России. Национальные проекты05:20
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Происшествия
МВД сообщило о задержании изготовителей «коктейлей Молотова» в Минске
В Минске задержаны два человека, которые изготавливали «коктейли Молотова» — ёмкости с зажигательной смесью.
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В Белоруссию прилетели российские элитные самолеты
В Белоруссию прилетел спецборт Воздушно-космических сил (ВКС) России, следует из данных сервиса отслеживания воздушных судов FlightRadar.
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Политика
Лауреат Нобелевской премии Алексиевич призвала Лукашенко уйти с поста
Лауреат Нобелевской премии по литературе, белорусская писательница Светлана Алексиевич призвала президента Белоруссии Александра Лукашенко уйти в отставку.
Газета.Ru 17:13
Общество
Стали известны условия содержания в СИЗО задержанного в Минске политтехнолога
Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков со ссылкой на адвоката политтехнолога Виталия Шклярова, задержанного в Минске, рассказал об условиях его содержания в СИЗО.
Lenta.ru 18:31
Наука
Ученые оценили эффективность против коронавируса масок различного типа
Ученые оценивали, как различные ткани и материалы для масок пропускают вылетающие при разговоре капли.
ИнфоСМИ вчера в 11:36
Здоровье
Названы признаки приближающейся смерти
Врач-кардиолог Анатолий Трифонов рассказал "Вечерней Москве", по каким признакам можно понять, что человек оказался на грани жизни и смерти.
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Казахстан объявил о возобновлении авиасообщения с Россией 17 августа
С 17 августа власти Казахстана намерены восстановить авиасообщение с семью странами, сообщило Министерство индустрии и инфраструктурного развития страны.
Коммерсантъ 08:32
Политика
Посла Белоруссии вызвали в МИД Чехии из-за слов Лукашенко о протестах
МИД Чехии вызвал посла Белоруссии для дачи объяснений по поводу высказывания президента республики Александра Лукашенко о том, что протестами, возникшими в стране после проведения президентских выборов, управляли из Чехии.
РБК 20:49
Политика
Дегтярев рассказал о белорусских флагах на митингах в Хабаровске
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил в интервью "Известиям", что на несанкционированные митинги в Хабаровске "слетелись" "паразитирующие" на протесте люди, в результате на акциях уже поднимают флаги в знак солидарности с протестующими в Белоруссии.
РИА Новости 20:34
Шоу-бизнес
58-летняя жена Александра Малинина показала шикарную фигуру в бикини
Александр Малинин сфотографировал свою супругу Эмму во время отдыха в Италии. Снимок женщина опубликовала на своей странице в Instagram.
АМИТЕЛ 20:36
Политика
Помпео не исключил введение санкций против Белоруссии
США обеспокоены ситуацией в Белоруссии примут необходимые меры, заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью, опубликованном на сайте ведомства.
Коммерсантъ 19:22
Технологии
Роскачество дало рекомендации по избавлению от телефонных мошенников
Москва, 12 августа 2020, 14:01 — REGNUM Специалисты Роскачества дали рекомендации, как избавиться от нежелательных звонков мошенников, сообщили 12 августа в пресс-службе организации.
REGNUM 07:01
Политика
Лукашенко призвал протестующих белорусов устроиться на работу
Участниками протестов в Белоруссии являются главным образом безработные и люди с криминальным прошлым, заявил президент республики Александр Лукашенко.
ФАН 09:14
Космос
Работу особых солнечных батарей проверили в космосе
Работу перовскитных солнечных батарей впервые проверили в космосе, они оказались эффективнее остальных.
Мойка78 11:31
Происшествия
Силовики в Белоруссии избили вставшего перед ними на колени мужчину
Представители властных структур из белорусского города Полоцк избили безоружного мужчину, который встал перед ними на колени.
CT news 19:24
Общество
Двух саратовских чиновниц наказали за неисполнение поручения Путина
Напомним, по поручению президента Владимира Путина, которое прозвучало в послании Федеральному собранию в январе этого года, к 1 сентября все школы страны должны перейти на обеспечение горячим питанием младшеклассников, но 11 августа выяснилось, что к работе по-новому готовы только 58 регионов.
СаратовБизнесКонсалтинг 07:13
Шоу-бизнес
Глюкоза впервые прокомментировала 3-летний запрет на въезд в Украину
RuNews24.ru вчера в 18:43
Футбол
РФС признал ошибки судей в футбольном матче между «Спартаком» и «Сочи»
Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) Российского футбольного союза (РФС) признала ошибки арбитров в матче столичного «Спартака» с футбольным клубом «Сочи».
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Общество
Восстановлена хронология гибели подлодки «Курск»
Хронологию катастрофы в беседе с «Лентой.ру» восстановил капитан 1-го ранга Игорь Курдин, который в течение 20 лет изучал обстоятельства гибели подлодки.
Lenta.ru вчера в 17:34
Общество
Вице-премьер Трутнев сдал положительный тест на коронавирус
Вице-премьер, полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев сдал положительный тест на новый коронавирус, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу аппарата Трутнева.
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Здоровье
В Забайкалье уничтожили более тысячи свиней из-за вируса АЧС
Российская газета 02:21
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Врачи научились предсказывать скорую смерть пациента по глазам
«Наблюдения показали, что измерение площади зрачка может быть новым неинвазивным методом оценки состояния пациентов с сердечной недостаточностью», — отмечают авторы исследования.
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Apple, Qualcomm, Intel и AMD придётся потесниться. Nuvia обещает впечатляющую производительность для своего процессорного ядра
Как можно видеть, при энергопотреблении в пределах 5 Вт производительность процессорного ядра Phoenix опережает актуальные решения Apple и Qualcomm на 50-100%, а обычные x86-совместимые CPU ещё сильнее.
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Стали известны имена наставников нового сезона проекта "Голос 60+"
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Падение курса рубля в течение продолжительного периода - очень плохой тренд, за которым может последовать дефицит бюджета и девальвация.
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