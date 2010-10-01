Экономика

REGNUMREGNUMПутин поручил проработать проект «Морской перегрузочный терминал»

Ново-Огарево, Московская область, 12 августа 2020, 12:31 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил проработать вопросы по реализации проекта «Морской перегрузочный терминал».
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Путин поручил помочь Камчатке с газом

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Путин поручил проработать создание морского перегрузочного терминала на Камчатке

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Путин поручил проработать реализацию проекта «Морской перегрузочный терминал» на Камчатке

ТАСС05:13
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Происшествия

МВД сообщило о задержании изготовителей «коктейлей Молотова» в Минске

В Минске задержаны два человека, которые изготавливали «коктейли Молотова» — ёмкости с зажигательной смесью.
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Политика

В Белоруссию прилетели российские элитные самолеты

В Белоруссию прилетел спецборт Воздушно-космических сил (ВКС) России, следует из данных сервиса отслеживания воздушных судов FlightRadar.
Газета.Ru 11:33
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Политика

Лауреат Нобелевской премии Алексиевич призвала Лукашенко уйти с поста

Лауреат Нобелевской премии по литературе, белорусская писательница Светлана Алексиевич призвала президента Белоруссии Александра Лукашенко уйти в отставку.
Газета.Ru 17:13
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Общество

Стали известны условия содержания в СИЗО задержанного в Минске политтехнолога

Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков со ссылкой на адвоката политтехнолога Виталия Шклярова, задержанного в Минске, рассказал об условиях его содержания в СИЗО.
Lenta.ru 18:31
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Наука

Ученые оценили эффективность против коронавируса масок различного типа

Ученые оценивали, как различные ткани и материалы для масок пропускают вылетающие при разговоре капли.
ИнфоСМИ вчера в 11:36
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Здоровье

Названы признаки приближающейся смерти

Врач-кардиолог Анатолий Трифонов рассказал "Вечерней Москве", по каким признакам можно понять, что человек оказался на грани жизни и смерти.
РИА Новости 19:40
Политика

Казахстан объявил о возобновлении авиасообщения с Россией 17 августа

С 17 августа власти Казахстана намерены восстановить авиасообщение с семью странами, сообщило Министерство индустрии и инфраструктурного развития страны.
Коммерсантъ 08:32
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Политика

Посла Белоруссии вызвали в МИД Чехии из-за слов Лукашенко о протестах

МИД Чехии вызвал посла Белоруссии для дачи объяснений по поводу высказывания президента республики Александра Лукашенко о том, что протестами, возникшими в стране после проведения президентских выборов, управляли из Чехии.
РБК 20:49
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Политика

Дегтярев рассказал о белорусских флагах на митингах в Хабаровске

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил в интервью "Известиям", что на несанкционированные митинги в Хабаровске "слетелись" "паразитирующие" на протесте люди, в результате на акциях уже поднимают флаги в знак солидарности с протестующими в Белоруссии.
РИА Новости 20:34
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58-летняя жена Александра Малинина показала шикарную фигуру в бикини

Александр Малинин сфотографировал свою супругу Эмму во время отдыха в Италии. Снимок женщина опубликовала на своей странице в Instagram.
АМИТЕЛ 20:36
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Политика

Помпео не исключил введение санкций против Белоруссии

США обеспокоены ситуацией в Белоруссии примут необходимые меры, заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью, опубликованном на сайте ведомства.
Коммерсантъ 19:22
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Технологии

Роскачество дало рекомендации по избавлению от телефонных мошенников

Москва, 12 августа 2020, 14:01 — REGNUM Специалисты Роскачества дали рекомендации, как избавиться от нежелательных звонков мошенников, сообщили 12 августа в пресс-службе организации.
REGNUM 07:01
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Политика

Лукашенко призвал протестующих белорусов устроиться на работу

Участниками протестов в Белоруссии являются главным образом безработные и люди с криминальным прошлым, заявил президент республики Александр Лукашенко.
ФАН 09:14
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Космос

Работу особых солнечных батарей проверили в космосе

Работу перовскитных солнечных батарей впервые проверили в космосе, они оказались эффективнее остальных.
Мойка78 11:31
Происшествия

Силовики в Белоруссии избили вставшего перед ними на колени мужчину

Представители властных структур из белорусского города Полоцк избили безоружного мужчину, который встал перед ними на колени.
CT news 19:24
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Технологии

У DualSense в 1,5 раза больше объём аккумулятора, чем у DualShock 4

Игромания.ру 08:43
Общество

Двух саратовских чиновниц наказали за неисполнение поручения Путина

Напомним, по поручению президента Владимира Путина, которое прозвучало в послании Федеральному собранию в январе этого года, к 1 сентября все школы страны должны перейти на обеспечение горячим питанием младшеклассников, но 11 августа выяснилось, что к работе по-новому готовы только 58 регионов.
СаратовБизнесКонсалтинг 07:13
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Шоу-бизнес

Глюкоза впервые прокомментировала 3-летний запрет на въезд в Украину

RuNews24.ru вчера в 18:43
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Футбол

РФС признал ошибки судей в футбольном матче между «Спартаком» и «Сочи»

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) Российского футбольного союза (РФС) признала ошибки арбитров в матче столичного «Спартака» с футбольным клубом «Сочи».
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Восстановлена хронология гибели подлодки «Курск»

Хронологию катастрофы в беседе с «Лентой.ру» восстановил капитан 1-го ранга Игорь Курдин, который в течение 20 лет изучал обстоятельства гибели подлодки.
Lenta.ru вчера в 17:34
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Общество

Вице-премьер Трутнев сдал положительный тест на коронавирус

Вице-премьер, полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев сдал положительный тест на новый коронавирус, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу аппарата Трутнева.
Ведомости 15:26
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Здоровье

В Забайкалье уничтожили более тысячи свиней из-за вируса АЧС

Российская газета 02:21
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Наука

Врачи научились предсказывать скорую смерть пациента по глазам

«Наблюдения показали, что измерение площади зрачка может быть новым неинвазивным методом оценки состояния пациентов с сердечной недостаточностью», — отмечают авторы исследования.
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Отдых в Турции может обернуться для россиян крупными штрафами

Нарушителям грозит штраф в размере в 900 турецких лир (около 9300 рублей).
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Xiaomi представила прозрачный 55-дюймовый телевизор за 7200 долларов

Толщина 55-дюймового OLED-дисплея составляет всего 5,7 мм. Частота обновления картинки 120 Гц.
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Apple, Qualcomm, Intel и AMD придётся потесниться. Nuvia обещает впечатляющую производительность для своего процессорного ядра

Как можно видеть, при энергопотреблении в пределах 5 Вт производительность процессорного ядра Phoenix опережает актуальные решения Apple и Qualcomm на 50-100%, а обычные x86-совместимые CPU ещё сильнее.
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Стали известны имена наставников нового сезона проекта "Голос 60+"

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Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева развелись после года брака

Стало известно, что Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева решили развестись спустя всего лишь один год после свадьбы (расписались они 18 июня 2019 года).
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Наталья Рудова подтвердила первую беременность

Российская актриса Наталья Рудова официально подтвердила слухи о своей беременности. Об этом она рассказала в социальных сетях.
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Дефицит бюджета в РФ к концу года может составить 5 трлн рублей

Падение курса рубля в течение продолжительного периода - очень плохой тренд, за которым может последовать дефицит бюджета и девальвация.
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