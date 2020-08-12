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Аргументы и Факты
Аргументы и Факты

Путин поручил проработать проект «Морской перегрузочный терминал»

Российский лидер Владимир Путин поручил проработать вопросы реализации инвестиционного проекта «Морской перегрузочный терминал» в Камчатском крае, передаёт ТАСС. Поручение президента России прозвучало во время видеоконференции с врио губернатора региона Владимиром Солодовым.В источнике
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КамИНФОРМ

Путин поручил помочь Камчатке с газом

КамИНФОРМвчера в 16:11
REGNUM

Путин поручил проработать проект «Морской перегрузочный терминал»

REGNUMвчера в 05:31
Аргументы и Факты

Путин поручил проработать проект «Морской перегрузочный терминал»

Аргументы и Фактывчера в 06:32
SM News

Путин предложил перевести Камчатку на сжиженный газ «НОВАТЭКа»

SM Newsвчера в 06:00
Коммерсантъ

«Газпром» втягивают в газификацию Камчатки

Коммерсантъвчера в 15:08
Будущее России. Национальные проекты

Путин поручил проработать создание морского перегрузочного терминала на Камчатке

Будущее России. Национальные проектывчера в 05:20
ТАСС

Путин поручил проработать реализацию проекта «Морской перегрузочный терминал» на Камчатке

ТАССвчера в 05:13

Латвия, Литва и Польша разработали план выхода Белоруссии из кризиса

Литва, Латвия, Эстония и Польша обсудили необходимость "сильного европейского ответа" на жестокость в подавлении протестов в Белоруссии, заявил глава литовского МИД Линас Линкявичюс.
РИА Новостивчера в 13:06
2,8K

Расходы россиян снизились после отмены самоизоляции

За первую неделю августа средний чек уменьшился на 3,5% по сравнению с июлем, до 553 руб. Еще более заметно снизился объем повседневных расходов — на 10,3%, до 3843 руб. Аналитики "Сбериндекса" придерживаются аналогичного мнения.
Коммерсантъ01:52
14

Познер назвал Лукашенко «советским продуктом в худшем виде»

«Не надо было быть особенно проницательным человеком, чтобы еще тогда понять, кто такой Александр Лукашенко — советский продукт в худшем виде, человек, готовый ради удержания своей власти применить самые крайние меры», — заявил Познер.
Lenta.ru01:17
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ФАС прокомментировала жалобы авиакомпаний на рост цен на авиакеросин

Ранее Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта обратилась к главе Минтранса Евгению Дитриху с просьбой проверить обоснованность скачка цен на авиатопливо в российских аэропортах в августе-сентябре.
РИА Новостивчера в 10:25
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В Белоруссии появились видео с выбрасывающими форму спецназа мужчинами

В соцсетях появились видеоролики, на которых люди, называющие себя сотрудниками правоохранительных органов, других силовых структур Белоруссии или бывшими военнослужащими, избавляются от своей формы или говорят о намерении уволиться на фоне протестов в стране.
РБК23:59
3,9K

Составлен список фильмов с реальными сценами секса

Профессиональные актеры легко изобразят поцелуй перед камерой и даже постельную сцену, однако некоторые режиссеры требуют от звезд заняться перед камерой сексом по-настоящему, для создания реалистичной атмосферы.
ToDay News Ufa11 августа в 06:22
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МегаФон запустил услугу «Мобильный ID»

«Мобильный ID» полезен в первую очередь для образовательных сервисов, интернет-магазинов, туроператоров и других ресурсов, которые подразумевают идентификацию клиента для оказания услуг.
В Городе Nвчера в 11:00
6

Чистый государственный долг России превысил ликвидные резервы

Москва, 13 августа 2020, 04:24 — REGNUM Разница между объёмом долга федерального правительства в России и ликвидными резервами достигла по состоянию на 1 июля 1,55 трлн рублей, передаёт 13 августа РБК со ссылкой на статистические данные Центробанка и Министерства финансов РФ.
REGNUM21:24
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