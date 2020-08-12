Путин поручил проработать проект «Морской перегрузочный терминал»
Российский лидер Владимир Путин поручил проработать вопросы реализации инвестиционного проекта «Морской перегрузочный терминал» в Камчатском крае, передаёт ТАСС. Поручение президента России прозвучало во время видеоконференции с врио губернатора региона Владимиром Солодовым.В источнике
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Путин поручил проработать создание морского перегрузочного терминала на Камчатке
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