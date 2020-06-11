с чего всё началось

Ставку по кредитам предписано снизить до 3%. Президент России Владимир Путин поручил правительству с Центральным банком РФ до 15 августа повысить привлекательность образовательных кредитов. Соответствующий документ был опубликован на сайте Кремля.

Путин поручил проработать снижение ставок по кредитам на образование

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