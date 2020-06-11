с чего всё началось

Ставку по кредитам предписано снизить до 3%. Президент России Владимир Путин поручил правительству с Центральным банком РФ до 15 августа повысить привлекательность образовательных кредитов. Соответствующий документ был опубликован на сайте Кремля.

Путин поручил проработать снижение ставок по кредитам на образование

Политика Международный уголовный суд прокомментировал санкции США Накануне американский президент Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить санкции против членов МУС, которые расследуют возможные преступления США в Афганистане. 12

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Футбол «Матч ТВ» бесплатно покажет все оставшиеся игры футбольной РПЛ Пресс-служба телеканала «Матч ТВ» сообщила, что показ всех оставшихся матчей премьер-лиги чемпионата России по футболу состоится бесплатно в федеральном эфире.

Шоу-бизнес Анастасия Костенко переезжает с детьми в Казань Уроженка Сальска Анастасия Костенко заявила, что переезжает вместе с детьми в Казань. Об этом она рассказала подписчикам в своем Instagram.

Общество Собянин порекомендовал москвичам не выходить из дома в праздники Мэр Москвы Сергей Собянин порекомендовал жителям города не выходить из дома в День России 12 июня и в день проведения парада Победы – 24 июня. 2,2K

Общество В России разработали новые санитарные требования для магазинов Москва, 12 июня 2020, 08:14 — REGNUM Проект новых санитарно-эпидемиологических требований к продуктовым магазинам и рынкам разработали эксперты Роспотребнадзора, документ 11 июня опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Политика Путин отправил в отставку заместителя министра юстиции России Москва, 11 июня 2020, 22:59 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин освободил от занимаемой должности заместителя министра юстиции России Дениса Новака. 102

Экономика Предприниматели провели «контрольную закупку» льготных кредитов под 2% Аппарат бизнес-омбудсмена Бориса Титова представил результаты проверки, как банки выдают предпринимателям льготные кредиты по программе поддержки под 2%. Об этом говорится в сообщении на сайте уполномоченного. 17

Общество ООН узнала происхождение атаковавших саудовские НПЗ ракет Атаковавшие нефтяные объекты саудовской компании Saudi Aramco крылатые ракеты были «иранского происхождения», сообщает 12 июня Reuters со ссылкой на доклад генсека ООН Антониу Гутерреша.

Хоккей СКА обменял права на хоккеиста Прохоркина в «Металлург» «Трактор» обменял права на Якова Тренина, выступавшего за «Нэшвилл Предаторз» в СКА на Владислава Сёмина, которого челябинский клуб обменял в «Металлург» на Дмитрия Шешина, Павла Дорофеева, Семёна Буйвана и Глеба Бабинцева.

Происшествия Под Рязанью похоронили водителя, погибшего в ДТП с актёром Ефремовым Рязань, 11 июня 2020, 16:49 — REGNUM Похороны Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актёром Михаилом Ефремовым, прошли 11 июня в его родном селе Кузьминское в Рыбновском районе Рязанской области. 323

Игры Sony презентовала PlayStation 5 Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5. 211

Общество Работающие 1 июля россияне получат повышенную зарплату Россияне, которые будут работать 1 июля, — в день голосования по поправкам в Конституцию, объявленный выходным, — получат за этот день повышенную оплату. 1,8K

Интернет В WhatsApp тестируют новую функцию С помощью новой функции поиск значительно упростится: нужное сообщение можно будет найти, выбрав дату его отправки или получения, нажав на значок календаря в режиме поиска в чате. 7