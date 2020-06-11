Экономика
Деловое.ТВПутин поручил проработать снижение ставок по кредитам на образование
Ставку по кредитам предписано снизить до 3%. Президент России Владимир Путин поручил правительству с Центральным банком РФ до 15 августа повысить привлекательность образовательных кредитов. Соответствующий документ был опубликован на сайте Кремля.
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с чего всё началось
«Правительству Российской Федерации совместно с Банком России принять меры по повышению привлекательности условий предоставления образовательных кредитов, включая снижение ставки по таким кредитам для заемщиков до 3%, увеличение периода отсрочки их выплаты, а также увеличение размеров налоговых вычетов для лиц, выплачивающих образовательные кредиты и проценты по ним», – говорится в перечне поручений на сайте Кремля.Взгляд.рувчера в 12:12
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Владимир Путин поручил проработать снижение ставок по кредитам на образование
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