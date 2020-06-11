с чего всё началось

Ставку по кредитам предписано снизить до 3%. Президент России Владимир Путин поручил правительству с Центральным банком РФ до 15 августа повысить привлекательность образовательных кредитов. Соответствующий документ был опубликован на сайте Кремля.

Путин поручил проработать снижение ставок по кредитам на образование

Общество Роспотребнадзор разработал новые санитарные требования для магазинов Роспотребнадзор подготовил проект новых санитарно-эпидемиологических требований к торговым объектам и рынкам, реализующих пищевую продукцию, документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Здоровье Главный врач железнодорожной больницы Барнаула умер от коронавируса В Барнауле скончался главный врач больницы РЖД Александр Зельцман, у которого был диагностирован КОВИД-19.

Общество Правительство расширило меры поддержки безработных В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу. 1,4K

Игры Sony презентовала PlayStation 5 Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5. 211

Происшествия Под Рязанью похоронили водителя, погибшего в ДТП с актёром Ефремовым Рязань, 11 июня 2020, 16:49 — REGNUM Похороны Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актёром Михаилом Ефремовым, прошли 11 июня в его родном селе Кузьминское в Рыбновском районе Рязанской области. 323

Происшествия Ефремов не стал извиняться перед семьей погибшего в аварии водителя Российский актер Михаил Ефремов, которого обвиняют по делу о смертельном ДТП в центре Москвы, не извинился перед семьей погибшего в аварии водителя Сергея Захарова, передает РИА "Новости". 5

Происшествия Семья погибшего в ДТП заранее отказалась от помощи Ефремова Семья Сергея Захарова, который погиб в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, не собирается принимать финансовую помощь от артиста, если такая помощь будет предложена. 387

Наука Установлена наименее уязвимая к коронавирусу группа крови После поправки на пол, массу тела и возраст исследователи установили, что люди с первой группой крови на 9%–18% реже заболевают COVID-19. 104

Космос «Роскосмос» запатентовал «сачок» для ловли космического мусора Разработка специалистов российской госкорпорация, как следует из описания патента, предназначена для борьбы с крупным космическим мусором вроде отработавших космических аппаратов, разгонных блоков, последних ступеней ракет и тому подобных объектов. 93

Армия и оружие В ДНР сообщили о возобновлении украинских обстрелов Горловки Горловка, ДНР, 10 июня 2020, 21:52 — REGNUM Украинские каратели после двухдневного перерыва снова начали обстреливать территорию ДНР, открыв огонь по Горловке, сообщает 10 июня представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня. 2

Политика Украинский премьер оценил возможность подачи воды в Крым По словам Шмыгаля, возобновление поставок воды на полуостров "в повестке дня не стоит и не является предметом какого-то торга". 14

Происшествия СК по Московской области сообщил об аресте криминального авторитета Следственный комитет по Московской области объявил, что суд удовлетворил его ходатайство и заключил под стражу 56-летнего местного жителя, который почти три десятилетия занимал высшее положение к криминальной иерархии. 80

Общество Сбербанк объяснил причину списания выплат на детей за долги Единовременные выплаты на детей могли быть списаны в Сбербанке в счёт погашения долгов, если зачисление не было промаркировано как социальная выплата, а судебные приставы направили в банк постановление о списании средств со счёта клиента. 912

Политика Байден пригрозил Трампу военным переворотом Военные США устроят вооруженный переворот, если глава Белого дома Дональд Трамп откажется признать поражение на ноябрьских выборах, уверен возможный кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден. 148

Общество Завершение эпидемии COVID-19 в России спрогнозировали к концу июля "Суперпозиция шести волн охватывает все очаги эпидемии в штатах и городах США: Вашингтоне, Нью-Йорке, Нью-Джерси, Калифорнии, Массачусетсе, Пенсильвании и т.д. Таким образом, если не будет еще волн, то эпидемия в США может закончиться к середине – концу июля с численностью инфицированных около 2,32 млн жителей", – говорится в исследовании. 108

Экономика Банки захотели ужесточить правила блокировки счетов россиян Клиенты могут не выходить на связь в течение двух дней по разным причинам — кто-то находится в роуминге за границей, кто-то вне зоны доступа, а некоторые с подозрением относятся к любым звонкам из банков, предполагая, что им звонят мошенники. 154

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова показала шпагат верхом на лошади Анастасия Волочкова села на шпагат верхом на лошади. Снимок она выложила на личной странице в Instagram. 8

Авто АвтоВАЗ перенес четырехдневную рабочую неделю Администрация АвтоВАЗа решила отменить ввод четырехдневной рабочей недели с 29 июня. Ее решено перенести на 31 августа текущего года. 39