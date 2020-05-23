с чего всё началось

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству в срок до 15 июня проработать вопрос установления специальных тарифов на услуги "Транснефти" и РЖД по транспортировке нефти и нефтепродуктов на срок действия соглашения ОПЕК+, говорится в перечне поручений президента по итогам совещания по вопросам развития энергетики.

Путин поручил проработать спецтарифы «Транснефти» и РЖД на срок ОПЕК+

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