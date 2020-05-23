Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиПутин поручил проработать спецтарифы «Транснефти» и РЖД на срок ОПЕК+

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству в срок до 15 июня проработать вопрос установления специальных тарифов на услуги "Транснефти" и РЖД по транспортировке нефти и нефтепродуктов на срок действия соглашения ОПЕК+, говорится в перечне поручений президента по итогам совещания по вопросам развития энергетики.
Читать в источнике
Комментировать23
с чего всё началось
Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос установления спецтарифов «Транснефти» и РЖД на транспортировку нефти и нефтепродуктов на срок действия сделки ОПЕК+, говорится в перечне
 поручений, опубликованном по итогам совещания по вопросам развития энергетики.
Коммерсантъ23 мая в 05:00

Подробнее о событии

Пересмотр тарифов на транспортировку нефти поддержит акции нефтяных компаний

ПРАЙМ04:28

Путин после встречи с Сечиным поручил правительству поддержать нефтяников

Эхо Москвы23 мая в 16:03

Путин поручил проработать вопрос спецтарифов «Транснефти» и РЖД на прокачку нефти

Коммерсантъ23 мая в 05:00

Путин поручил проработать спецтарифы «Транснефти» и РЖД на срок ОПЕК+

РИА Новости23 мая в 05:09

Путин поручил проработать тарифы РЖД на транспортировку нефти

REGNUM23 мая в 05:00

Путин поручил проработать спецтарифы монополий после просьбы Сечина

РБК23 мая в 06:37

Путин поручил проработать спецтарифы «Транснефти» и РЖД на период действия сделки ОПЕК+

ТАСС23 мая в 04:22
Показать все источники
Автоматически обработаны 7203 источника, обновлено в 10:14, Ашберн
Гаджеты

Intel Core i9-10900K и жидкий металл: температуру под нагрузкой можно снизить на 8 градусов

Немецкий энтузиаст Роман Хартунг (Roman Hartung), известный постоянным читателям под псевдонимом Der8auer, эксперименты с Core i9-10900K проводил с использованием системы жидкостного охлаждения.
3DNews 04:30
Общество

В России с 1 июня начнут снимать ограничения для внутреннего туризма

Правительство России начнёт поэтапно снимать ограничительные меры в сфере внутреннего туризма с 1 июня.
RT на русском 10:11
3
Общество

Путин подписал закон о реформе ОСАГО

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО.
Коммерсантъ 08:18
114
Технологии

Раскрыт способ навсегда очистить историю просмотров в Интернете

История просмотров сайтов в интернете является малой частью уникального цифрового следа, который оставляет за собой каждый юзер.
Live24 04:16
45
Политика

Лавров поставил Японии жесткое условие по Курилам

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал Японии единственное условие продолжения переговоров по Курильским островам: Токио должен признать итоги Второй мировой войны.
Политическая Экспертиза 02:32
60
Кино

Первый трейлер кинокомикса «Майор Гром: Чумной доктор» выйдет 27 мая

iReactor 08:32
1
Политика

«Остались месяцы». Как американцы увидели готовый «Северный поток–2»

Российское судно-трубоукладчик "Академик Черский" способен достроить газопровод "Северный поток–2" в течение двух-трех месяцев, считает американское издание Free News.
BaltNews.lt 05:30
1,3K
Гаджеты

Опубликованы цены на все модели iPhone 12

Смартфоны новой серии iPhone будут представлены в четырех вариантах – iPhone 12 с диагональю экрана 5,4 дюйма, iPhone 12 Max (6,1), iPhone 12 Pro (6,1) и iPhone 12 Pro Max (6,7). Все модели будут оснащены OLED-дисплеями.
Профиль 07:03
21
Общество

Власти Москвы планируют смягчение ограничений

Власти Москвы планируют постепенное смягчение ограничений, введенных в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа.
Газета.Ru 09:47
81
Происшествия

В Петербурге умерла 30-летняя девушка, к которой не приехала скорая

В Петербурге скончалась 30-летняя местная жительница, к которой не приехала скорая помощь. Об этом сообщает издание «Фонтанка».
Что происходит 23 мая в 08:06
628
Шоу-бизнес

Победительница «Холостяка» Барбара Пино задумалась о детях

Победительница нового сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Барбара Пино в беседе с порталом Teleprogramma.pro ответила на вопрос о будущих детях.
Газета.Ru 06:56
9
Происшествия

Ураган на Урале: есть пострадавшие

Стихия обрушилась на Средний Урал ближе к вечеру 25 мая.
REGNUM 10:03
11
Общество

У протестировавших на себе вакцину ученых нашли антитела к COVID-19

Антитела к коронавирусной инфекции были обнаружены у ученых, которые разрабатывают вакцину против COVID-19.
Российская газета 05:01
82
Общество

СМИ узнали о докладе ФСО про рост опасений бизнеса в России

Из опрошенных 279 экспертов и 189 предпринимателей 74,3% считают, что вести бизнес в России небезопасно.
РБК 06:19
7
Политика

Памфилова рассказала о внедрении дистанционного голосования

В интервью «Российской газете» Памфилова рассказала, что дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции.
RT на русском вчера в 15:47
1,7K
Общество

ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей

С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor вчера в 07:01
45
Здоровье

Названы три симптома сердечного приступа

РИА Новости 02:19
9
Общество

Когда отменят масочный режим: в Роспотребнадзоре назвали сроки

Соблюдать масочный режим жителям нашей страны придется еще месяц или два.
Утро.ru 10:09
Общество

Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива

«Установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, согласно приложению», — говорится в документе.
RT на русском 07:04
828
Общество

Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений

Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости вчера в 20:04
1,2K
Футбол

Владельца «Спартака» Федуна выписали из больницы

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун, попавший ранее в больницу в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19, практически излечился от болезни.
Вести.Ru 09:26
2
Армия и оружие

Корабли НАТО в Баренцевом море столкнулись с неразрешимой проблемой

Сообщается, что во время маневров вблизи российских границ боевые корабли стран альянса столкнулись с проблемой сильнейшего обледенения.
Военное дело вчера в 12:09
101
Происшествия

В Мурманской области нашли тело пропавшей девочки

РИА Новости 08:47
28
Общество

В Петербурге закрасили граффити с Бродским

Портрет поэта и нобелевского лауреата в проеме между домами по улице Пестеля неаккуратно замазали краской.
Телеканал Санкт-Петербург 06:26
146
Футбол

Мутко считает, что «Зениту» нужна конкуренция в РПЛ для победы в Лиге чемпионов

Бывший президент РФС Виталий Мутко считает оценил шансы «Зенита» побороться за борьбу в Лиге чемпионов.
Нева Спорт 06:17
Происшествия

Теннисист Басилашвили прокомментировал обвинения в свой адрес

Газета.Ru 03:27
4
Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов

Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже.
Вести.Ru 03:22
17
Экономика

Подписан закон об увеличении лимита страховки по ряду вкладов

По ряду вкладов лимит страхового возмещения увеличится с 1 октября с 1,4 млн до 10 млн рублей.
Российская газета 08:48
1
Культура

Названы победители 11-го сезона шоу «Танцы со звездами»

Победителями 11-го сезона шоу «Танцы со звездами» стала пара Ивана Стебунова и Инны Свечниковой.
Культуромания 07:35
32
Политика

Боррель призвал соблюдать баланс в отношениях Евросоюза с Россией

Брюссель, 25 мая 2020, 15:56 — REGNUM Баланс между твердостью санкционной политики и сотрудничеством в важных для Евросоюза вопросах призвал соблюдать в отношениях с Россией верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.
REGNUM 08:56
3
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное