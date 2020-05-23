Энергетика
РИА НовостиПутин поручил проработать спецтарифы «Транснефти» и РЖД на срок ОПЕК+
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству в срок до 15 июня проработать вопрос установления специальных тарифов на услуги "Транснефти" и РЖД по транспортировке нефти и нефтепродуктов на срок действия соглашения ОПЕК+, говорится в перечне поручений президента по итогам совещания по вопросам развития энергетики.
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Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос установления спецтарифов «Транснефти» и РЖД на транспортировку нефти и нефтепродуктов на срок действия сделки ОПЕК+, говорится в перечне поручений, опубликованном по итогам совещания по вопросам развития энергетики.Коммерсантъ23 мая в 05:00
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Путин поручил проработать вопрос спецтарифов «Транснефти» и РЖД на прокачку нефти
Коммерсантъ23 мая в 05:00
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