Энергетика
РИА НовостиПутин поручил проработать спецтарифы «Транснефти» и РЖД на срок ОПЕК+
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству в срок до 15 июня проработать вопрос установления специальных тарифов на услуги "Транснефти" и РЖД по транспортировке нефти и нефтепродуктов на срок действия соглашения ОПЕК+, говорится в перечне поручений президента по итогам совещания по вопросам развития энергетики.
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Путин поручил проработать тарифы «Транснефти» и РЖД на транспортировку нефти
Rambler News Service04:55
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Накануне губернатор региона Андрей Воробьев обратился к жителям и заявил, что с 23 мая для передвижений по Подмосковью больше не нужны цифровые пропуска, но их наличие необходимо для поездок в Москву.
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Мужчина, до смерти избивший мать пятерых детей, арестован
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Вести.Ru 10:06
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Шведский игрок клуба РПЛ объяснил высокую смертность от коронавируса на родине
Шведский футболист «Краснодара» Маркус Берг сравнил ситуацию, связанную с пандемией коронавируса, у себя на родине и в России.
Lenta.ru 09:50
Армия и оружие
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Российская газета вчера в 07:16
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Каракас, 23 мая 2020, 07:31 — REGNUM Постпред Венесуэлы в ООН Самуэль Монкада 22 мая направил в Совет Безопасности ООН и генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу предупреждение об угрозе следующим в Венесуэлу иранским танкерам с топливом, исходящей от США.
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NewInform вчера в 21:00
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В Петербурге скончалась девушка, к которой отказалась ехать «скорая»
«Скорая помощь», которую вызвала 30-летняя жительница Петербурга, отказалась приехать по ее адресу, сославшись на загруженность.
Росбалт 09:53
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Полузащитник московского "Спартака" Зелимхан Бакаев заразился коронавирусом, сообщается на официальном сайте клуба.
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В Буйнакске развёрнут полевой госпиталь для пациентов с коронавирусом
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Ранее о второй волне пандемии коронавируса говорили, в частности, спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович и руководитель немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер.
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Российский «Панцирь-С1» уничтожил турецкий Bayraktar TB2
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