Энергетика
РИА НовостиПутин поручил проработать спецтарифы «Транснефти» и РЖД на срок ОПЕК+
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству в срок до 15 июня проработать вопрос установления специальных тарифов на услуги "Транснефти" и РЖД по транспортировке нефти и нефтепродуктов на срок действия соглашения ОПЕК+, говорится в перечне поручений президента по итогам совещания по вопросам развития энергетики.
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Путин поручил проработать тарифы «Транснефти» и РЖД на транспортировку нефти
Rambler News Service04:55
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