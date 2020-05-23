с чего всё началось

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству в срок до 15 июня проработать вопрос установления специальных тарифов на услуги "Транснефти" и РЖД по транспортировке нефти и нефтепродуктов на срок действия соглашения ОПЕК+, говорится в перечне поручений президента по итогам совещания по вопросам развития энергетики.

Путин поручил проработать спецтарифы «Транснефти» и РЖД на срок ОПЕК+

Кино Джейсону Стейтему подобрали роль в киновселенной Marvel Голливудский актер является одним из претендентов на роль Сорвиголовы в новом фильме про Человека-паука. 19

Общество В России осенью может начаться массовая вакцинация от коронавируса Массовая вакцинация россиян от коронавируса может начаться уже осенью, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург. 250

Общество В Тульской области за сутки выявили 111 носителей коронавируса Тула, 25 мая 2020, 10:57 — REGNUM 111 случаев заражения коронавирусом выявлено за последние сутки на территории Тульской области, об этом сообщил 25 мая региональный штаб. 483

Здоровье В Пензенской области выросло число пенсионеров с коронавирусом В Пензенской области выросла доля пенсионеров, заразившихся коронавирусом. Теперь такие пациенты составляют 42% от числа инфицированных.

Политика Рогозин предложил создать новую орбитальную станцию Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в эфире радио «Комсомольская правда» заявил о необходимости создания Россией новой орбитальной станции. 298

Общество В России за сутки выявлено 8946 новых заболевших коронавирусом За последние сутки в РФ зарегистрировано 8946 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб.

Происшествия Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы По данным РЕН ТВ, сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали после перестрелки у ЖК Ясный девять человек, включая одного раненого мужчину, которого обнаружили неподалеку от места конфликта. 2,2K

Футбол ВЭБ ищет иностранных инвесторов для ЦСКА Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов признался, что госкорпорация совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) начала прорабатывать возможность привлечения зарубежных инвесторов для футбольного клуба ЦСКА (Москва). 2

Политика Памфилова рассказала о внедрении дистанционного голосования В интервью «Российской газете» Памфилова рассказала, что дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции. 1,5K

Политика Лавров оценил влияние коронавируса на международные отношения Пандемия коронавируса может помочь улучшить сотрудничество на международной арене, Россия и Германия могут сыграть в этом лидирующую роль, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Общество В Госдуме дали оценку перспективе снижения пенсионного возраста Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов сообщил, что вероятность того, что в России понизят пенсионный возраст очень мала, пишет «Коммерсант». 1,5K

Экономика МЭР хочет включить в план восстановления экономики поддержку гостиниц Минэкономразвития России предлагает включить в общенациональный план восстановления экономики меры поддержки туризма, в частности гостиничного сектора, сфера обладает большим потенциалом развития, заявил министр экономического развития Максим Решетников.

Экономика Шувалов предупредил о плановом убытке ВЭБ.РФ Глава госкорпорации ВЭБ.РФ Игорь Шувалов заявил, что 2020 год национальный институт развития опять закончит с убытком, однако достаточность его капитала сохранится на уровне выше 10%. 4