Энергетика
REGNUMПутин поручил проработать тарифы РЖД на транспортировку нефти
Москва, 23 мая 2020, 12:00 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос об установке специальных тарифов «Транснефти» и РЖД на транспортировку нефти на срок действия соглашения ОПЕК +. Об этом сообщается на сайте Кремля.
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Путин поручил проработать тарифы «Транснефти» и РЖД на транспортировку нефти
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В России могут снова понизить возраст выхода на пенсию в случае роста уровня безработицы в стране.
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Лица, осужденные за некоторые виды преступлений средней степени тяжести, временно не смогут баллотироваться на выборах.
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