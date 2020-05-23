Москва, 23 мая 2020, 12:00 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос об установке специальных тарифов «Транснефти» и РЖД на транспортировку нефти на срок действия соглашения ОПЕК +. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Происшествия Захватчика банка в Москве задержали в ходе штурма Мужчину, захватившего заложников в отделении «Альфа-банка» на Земляном Валу в Москве, задержали в ходе штурма, сообщает РЕН.ТВ со ссылкой на собственные источники. 1,7K

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