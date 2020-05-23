с чего всё началось

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству в срок до 15 июня проработать вопрос установления специальных тарифов на услуги "Транснефти" и РЖД по транспортировке нефти и нефтепродуктов на срок действия соглашения ОПЕК+, говорится в перечне поручений президента по итогам совещания по вопросам развития энергетики.

Путин поручил проработать спецтарифы «Транснефти» и РЖД на срок ОПЕК+

Общество Во Владимирской области выявили 69 новых случаев коронавируса Утром 25 мая региональное управление Роспотребнадзора сообщает о 69 новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией во Владимирской области. 697

Энергетика Добывающие сланцевую нефть компании не скоро восстановятся Добывающие сланцевую нефть американские компании еще не скоро восстановятся. На это потребуется минимум несколько лет. 16

Общество В США предупредили о росте агрессии крыс в условиях пандемии Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) предупредил об увеличении активности грызунов, чье поведение стало более агрессивным в условиях пандемии коронавируса, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. 5

Политика Памфилова рассказала о внедрении дистанционного голосования В интервью «Российской газете» Памфилова рассказала, что дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции. 1,4K

Происшествия В Астрахани учительница получила условный срок за совращение школьника Кировский районный суд Астрахани признал учительницу астраханской средней образовательной школы № 32 виновной в совершении развратных действий в отношении 15-летнего школьника и приговорил ее к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы условно. 231

Здоровье Коронавирус охватил все районы Ростовской области На 24 мая в Ростовской области выявлено 3569 носителей коронавируса, показатель заболевших коронавирусом — 85 на 100 тысяч населения. 792

Происшествия В Астраханской области 13 человек госпитализировали после ДТП Тринадцать человек госпитализированы после аварии с маршруткой в Астраханской области, семеро из них находятся в реанимации, сообщает управление администрации губернатора региона. 8

Экономика Решетников: индекс закрытости экономики России снизился на 9% Уровень закрытости экономики России из-за ограничений на фоне распространения коронавируса COVID-19 снизился с 28% до 19% и продолжает стремительно снижаться, заявил глава Минэкономики Максим Решетников.

Общество Массовая вакцинация от коронавируса в России может начаться осенью Массовая вакцинация от коронавируса может начаться в России в начале осени.

Здоровье В Роспотребнадзоре рассказали о влиянии алкоголя на коронавирус Как сообщили в Роспотребнадзоре, страх и дезинформация привели к появлению мифа о том, что спиртное может убить коронавирус. 381

Экономика Кудрин: уровень производства нефти в России не снизится Доход России от экспорта нефти в другие страны может снизиться по сравнению с показателями последних 20 лет. 259

Общество Мишустин упростил порядок строительства социально значимых объектов Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что подписал документ, по которому можно будет исключить длительные согласования на строительство социально значимых объектов.

Футбол Срна: «„Динамо“ Семина было самым сильным после эры Лобановского» Экс-капитан «Шахтера» Дарио Срна поделился воспоминаниями о победе в Кубке УЕФА-2008/09 и назвал киевское «Динамо» под руководством Юрия Семина одним из сильнейших в истории клуба.

Экономика Деньги на мегапроект «Газпрома» предложили взять у граждан Мегапроект «Газпрома» и «Русгаздобычи» в Усть-Луге сможет привлекать финансирование за счет средств граждан.