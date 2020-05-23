с чего всё началось

Российский президент Владимир Путин распорядился заняться проработкой вопроса введения специальных тарифов РЖД и «Транснефти» на транспортировку «чёрного золота». С соответствующим предложением ранее обратился к главе государства руководитель корпорации «Роснефть» Игорь Сечин.

Политика Памфилова рассказала о внедрении дистанционного голосования В интервью «Российской газете» Памфилова рассказала, что дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции. 1,6K

Гаджеты Смарт-часы Realme Watch с датчиком ЧСС оценены в $50 Китайская компания Realme официально представила свои первые наручные смарт-часы: гаджет под названием Realme Watch будет предлагаться по ориентировочной цене 50 долларов США. 2

Общество Прокурор запросил для Уилана 18 лет колонии Прокурор запросил 18 лет колонии строгого режима для обвиняемого в России в шпионаже Пола Уилана, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда. 13

Политика Путин подписал закон о повышении предельного возраста ректоров Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о повышении с 65 до 70 лет предельного возраста руководителей и замруководителей образовательных организаций высшего образования и научных организаций. 20

Происшествия В Волгограде задержали зампрокурора Заместителя прокурора Волгограда задержали по подозрению в покушении на получение взятки в значительном размере, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник. 3

Общество Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе. 1,1K

Общество В Липецкой области объяснили слова губернатора о цифрах по COVID-19 Администрация Липецкой области после публикаций в СМИ пояснила, что губернатор Игорь Артамонов и его подчиненные на попавшей в интернет аудиозаписи не вели речи о занижении цифр заболеваемости по COVID-19, а обсуждали уточненные цифры о проводимых в регионе тестах. 319

Происшествия Дагестанского чиновника обвинили во взятке экс-главе УФАС Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении директора государственного казенного учреждения "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Шамиля Кадиева за взятку экс-руководителю УФАС Дагестана Кубасаю Кубасаеву, сообщает ведомство. 8

Общество ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР). 37

Общество В России могут снизить возраст для начисления надбавки к пенсии «Законопроектом предлагается внести изменения в указанный федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет»,— цитирует «РИА Новости» пояснительную записку к законопроекту. 1,3K

Кино Джейсону Стейтему подобрали роль в киновселенной Marvel Голливудский актер является одним из претендентов на роль Сорвиголовы в новом фильме про Человека-паука. 22

Политика Боррель призвал к сбалансированным отношениям ЕС и России В отношениях с Россией необходим баланс между санкционной политикой и сотрудничеством в вопросах, представляющих интерес для Евросоюза, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

Общество В Петербурге закрасили граффити-портрет Бродского Граффити-портрет Иосифа Бродского, нарисованный в воскресенье в честь 80-летия поэта напротив Дома Мурузи в центре Санкт-Петербурга, закрасили в понедельник утром. 70

Шоу-бизнес Победительница «Холостяка» Барбара Пино задумалась о детях Победительница нового сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Барбара Пино в беседе с порталом Teleprogramma.pro ответила на вопрос о будущих детях. 9

Политика Путин впервые с 9 мая вернулся на работу в Кремль Президент России Владимир Путин впервые с 9 мая вернулся на работу в Кремль.

Гаджеты Взломана защита всех актуальных моделей iPhone и iPad Хакеры разработали джейлбрейк для всех актуальных моделей iPhone и iPad с версиями iOS от 11 до 13.5. 5

Экономика ФАС оспорила сделку ЛУКОЙЛа по продаже алмазной компании за $1,45 млрд ЦБ в процессе санации банка «Открытие» выявил, что сумма сделки по покупке алмазного актива ЛУКОЙЛа ($1,45 млрд) более чем в два раза превысила стоимость предприятия, указывает ФАС.