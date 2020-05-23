Энергетика
ГлобалМСК.руПутин поручил проработать спецтарифы на транспортировку нефти
Российский президент Владимир Путин распорядился заняться проработкой вопроса введения специальных тарифов РЖД и «Транснефти» на транспортировку «чёрного золота». С соответствующим предложением ранее обратился к главе государства руководитель корпорации «Роснефть» Игорь Сечин.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос установления спецтарифов «Транснефти» и РЖД на транспортировку нефти и нефтепродуктов на срок действия сделки ОПЕК+, говорится в перечне поручений, опубликованном по итогам совещания по вопросам развития энергетики.Коммерсантъ23 мая в 05:00
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Путин поручил проработать вопрос спецтарифов «Транснефти» и РЖД на прокачку нефти
Коммерсантъ23 мая в 05:00
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