Энергетика

ГлобалМСК.руГлобалМСК.руПутин поручил проработать спецтарифы на транспортировку нефти

Российский президент Владимир Путин распорядился заняться проработкой вопроса введения специальных тарифов РЖД и «Транснефти» на транспортировку «чёрного золота». С соответствующим предложением ранее обратился к главе государства руководитель корпорации «Роснефть» Игорь Сечин.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос установления спецтарифов «Транснефти» и РЖД на транспортировку нефти и нефтепродуктов на срок действия сделки ОПЕК+, говорится в перечне
 поручений, опубликованном по итогам совещания по вопросам развития энергетики.
Коммерсантъ23 мая в 05:00

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