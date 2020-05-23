с чего всё началось

Российский президент Владимир Путин распорядился заняться проработкой вопроса введения специальных тарифов РЖД и «Транснефти» на транспортировку «чёрного золота». С соответствующим предложением ранее обратился к главе государства руководитель корпорации «Роснефть» Игорь Сечин.

Общество ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР). 4

Экономика 640 тысяч кредитов составит объем выдачи ипотеки в 2020 году Стратегические цели ипотеки первичного рынка, заложенные в национальном проекте «Жилье и городская среда» на период до 2024 года, предусматривают объем не менее чем в 1,1 млн кредитов, выдаваемых банками в год. 73

Общество 44 региона начнут снимать ограничения 44 субъекта из 85 могут начать снимать ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19. 650

Общество Роскачество оценило соблюдение масочного режима в российских магазинах По итогам проведенного мониторинга выяснилось, что и покупатели, и сотрудники магазинов соблюдают масочный режим.

Шоу-бизнес Барбара Пино победила в шоу «Холостяк» Звезда шоу Холостяк стоматолог Антон Криворотов выбрал победительницу программы Барбару Пино, вручив ей обручальное кольцо. 6

Экономика Алексей Кудрин проводит ревизию аптечки для экономики В перечне господина Кудрина — здоровье и доходы граждан, экономические свободы и адекватное госуправление, остальное может и подождать. 95

Здоровье В Кировской области за сутки коронавирусом заболели еще 63 человека По данным на 24 мая, в Кировской области выявлено 63 новых случая заражения коронавирусом.

Общество В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии «Законопроектом предлагается внести изменения в указанный Федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет»,— цитирует «РИА Новости» пояснительную записку к законопроекту. 754

Общество Бокерия призвал разрешить прогулки для пожилых людей Свежий воздух и прогулки обязательно нужны пожилым людям, возможно, следует принять какие-то локальные меры, позволяющие пожилым прогулки, заявил президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации", академик РАН Лео Бокерия. 340

Политика Законопроект о такси получил четвертый отрицательный отзыв в Кремле Государственно-правовое управление президента в четвертый раз с отрицательным отзывом вернуло авторам законопроект, регулирующий отрасль такси.

Интернет Специалист рассказал о возможности удалить свой след в интернете Очистить свой цифровой след в интернете гораздо сложнее, чем удалить историю просмотров в браузере, сообщил заведующий лабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г. В. Плеханова Тимур Садыков, 25 мая передает агентство Прайм. 6